«Η Σελήνη είναι δική μας»: Ο Τραμπ παρουσίασε στολές για τη Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ εμπνευσμένες από τους «Στρατιώτες του Σύμπαντος» (Photos)

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Ένα νέο σχέδιο στολών για τη Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ (Space Force) παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ, αντλώντας έμπνευση από την καλτ ταινία επιστημονικής φαντασίας «Starship Troopers» («Στρατιώτες του Σύμπαντος»), με τις εικόνες που δημοσίευσε να πυροδοτούν πλήθος σχολίων και συγκρίσεων με το σύμπαν του «Star Wars».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσίευσε την Κυριακή (6/9) στο Truth Social μια ψηφιακή απεικόνιση των νέων στολών, σε μαύρο και γκρι χρώμα.

Στο συνοδευτικό κείμενο αναφέρεται ότι ο σχεδιασμός είναι «εμπνευσμένος από την πειθαρχία της στολής του Starship Trooper», αλλά έχει «εκσυγχρονιστεί για τους Φρουρούς του διαστημικού πεδίου».

Οι συγκρίσεις με το «Star Wars»

Η ταινία «Starship Troopers», που κυκλοφόρησε το 1997 και βασίζεται στο μιλιταριστικό μυθιστόρημα του Ρόμπερτ Α. Χάινλαϊν, διαδραματίζεται στον 23ο αιώνα, σε έναν κόσμο όπου η ανθρωπότητα βρίσκεται σε διαγαλαξιακό πόλεμο με γιγαντιαία εξωγήινα πλάσματα που μοιάζουν με έντομα και είναι γνωστά ως Αραχνίδες.

Οι νέες στολές, ωστόσο, προκάλεσαν και έναν διαφορετικό συνειρμό στους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς αρκετοί υποστήριξαν ότι θυμίζουν τις στολές των αξιωματικών της Αυτοκρατορίας στο «Star Wars».

«Τέλεια, πάτε για Γαλαξιακή Αυτοκρατορία! Είθε η Δύναμη να είναι μαζί σας, χαχα!», σχολίασε ένας χρήστης.

SWEET your going galactic empire! Let the Force be with you lol! — Sean Logue (@Logue873982Sean) September 7, 2026

«Μοιάζει πάρα πολύ με στολή αξιωματικού του Αυτοκρατορικού Στρατού στο Star Wars», έγραψε άλλος.

Looking a whole like like Stars Wars Imperial Army Officer uniform. September 6, 2026

«Συγγνώμη, αλλά αυτό μοιάζει με στολή της κακής Αυτοκρατορίας του Star Wars», ανέφερε τρίτος.

🤣🤣🤣. Sorry, but that looks like a Star Wars Evil Empire uniform. @POTUS Please stop this. — Renny A (@karaye70) September 7, 2026

Η σάτιρα του Πολ Βερχόφεν για τον φασισμό

Ο σκηνοθέτης των «Στρατιωτών του Σύμπαντος», Πολ Βερχόφεν, έχει εξηγήσει ότι η ταινία, στην οποία πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων ο Κάσπερ Βαν Ντιν και ο Νιλ Πάτρικ Χάρις, δημιουργήθηκε ως σάτιρα μιας «φασιστικής ουτοπίας».

Everybody knows you don't get any respect in space without the knee-high leather boots.



Also here's a nazi SS uniform for no reason in particular. https://t.co/Fo80GWooJO pic.twitter.com/8S9dOIeMjy — New Dirty Bastard (@acwTX) September 6, 2026

Ο Βερχόφεν, ο οποίος μεγάλωσε στην κατεχόμενη από τους Ναζί Ολλανδία, κοντά σε γερμανική στρατιωτική βάση, είχε δηλώσει στον «Guardian» το 2018: «Αποφάσισα να κάνω μια ταινία για φασίστες που δεν αντιλαμβάνονται τον δικό τους φασισμό».

«Η Σελήνη είναι δική μας»

Η παρουσίαση του σχεδίου των στολών έγινε στο πλαίσιο ενός μπαράζ αναρτήσεων του Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε και εικόνα της Σελήνης με τη φράση «The Moon is Ours» («Η Σελήνη είναι δική μας») και την αμερικανική σημαία στο πλάι.

Η Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ ιδρύθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2019, κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ, αποτελώντας τον έκτο κλάδο των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Σε μία άλλη δημοσίευση στην πλατφόρμα ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσιάζεται ως ο κυβερνήτης ενός διαστημόπλοιου της Διαστημικής Δύναμης των ΗΠΑ. Από πίσω φαίνονται εκρήξεις σε κάποιες περιοχές του πλανήτη.

Τα σχέδια για Ακαδημία Διαστήματος

Στις 28 Αυγούστου 2026, ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης σχέδια για τη δημιουργία της United States Space Academy, μιας νέας ομοσπονδιακής ακαδημίας με στόχο την εκπαίδευση της επόμενης γενιάς στελεχών και ειδικών για τον στρατιωτικό και πολιτικό τομέα του Διαστήματος.

«Σκέφτεσαι το West Point, σκέφτεσαι την Ανάπολις, σκέφτεσαι την Ακαδημία της Πολεμικής Αεροπορίας και την Ακαδημία της Ακτοφυλακής. Είναι σπουδαίες. Είναι όλες σπουδαίες, αλλά τώρα θα έχουμε και μια Ακαδημία Διαστήματος», είχε δηλώσει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Το σχετικό προεδρικό διάταγμα προβλέπει τη σύσταση επιτροπής που θα επεξεργαστεί τις λεπτομέρειες για τη δημιουργία της ακαδημίας, η οποία προτείνεται να λειτουργήσει υπό την ηγεσία της NASA και να συνδυάζει τεχνική εκπαίδευση, ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων και προετοιμασία για δημόσια υπηρεσία.

Ο στόχος της «διαστημικής υπεροχής»

Η Space Force έχει παράλληλα αποσαφηνίσει τη στρατηγική της για την προστασία των αμερικανικών δυνατοτήτων στο Διάστημα και την επίτευξη «διαστημικής υπεροχής» στο πλαίσιο του εγγράφου «Space Warfighting: A Framework for Planners».

Το πλαίσιο, που φέρει ημερομηνία Μαρτίου 2025 και παρουσιάστηκε επίσημα τον Απρίλιο του ίδιου έτους, περιγράφει τη «διαστημική υπεροχή» ως τον βαθμό ελέγχου που επιτρέπει στις δυνάμεις να επιχειρούν στον χρόνο και στον τόπο που επιλέγουν, χωρίς απαγορευτικές παρεμβολές από απειλές στο Διάστημα ή αντιδιαστημικές δυνατότητες, στερώντας ταυτόχρονα την ίδια δυνατότητα από τον αντίπαλο.

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