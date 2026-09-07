Καρφί Ντόρας για Σαμαρά μέσω… AfD με ατάκα για λαϊκιστή – «Το 2012 το κόμμα δεν ήταν ΝΔ»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Από τη νίκη της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ ξεκίνησε η συζήτηση της Ντόρας Μπακογιάννη στο Action 24, αλλά πολύ γρήγορα έφτασε στην ελληνική πολιτική σκηνή και κυρίως στον Αντώνη Σαμαρά, για τον οποίο η πρώην υπουργός Εξωτερικών δεν έκρυψε ούτε την ενόχλησή της ούτε τις πολιτικές διαφωνίες της.

Μιλώντας για το αποτέλεσμα στη Γερμανία, η Ντόρα Μπακογιάννη σχολίασε αρχικά πως «όταν ψηφίζει ο λαός έχει πάντα μια λογική», αποδίδοντας παράλληλα μέρος της επιτυχίας της AfD στην παρουσία ενός αποτελεσματικού λαϊκιστή ηγέτη.

«Όταν ψηφίζει ο λαός έχει πάντα μια λογική και κυρίως έχουν έναν απίστευτα ταλαντούχο λαϊκιστή ηγέτη. Ο Ζίγκμουντ είναι ένας λαϊκιστής ηγέτης ταλαντούχος», ανέφερε.

Όταν στη συνέχεια ρωτήθηκε εάν την ανησυχεί το ενδεχόμενο να εμφανιστεί ένας αντίστοιχος ηγέτης στην Ελλάδα, η απάντησή της περιείχε μία αιχμή που μπορεί να διαβαστεί και προς την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά.

«Όχι, γιατί εμείς τον είχαμε τον ταλαντούχο λαϊκιστή ηγέτη το 2012. Τον είχαμε, τον δοκιμάσαμε», είπε αρχικά, πριν αναφερθεί ονομαστικά στον Αλέξη Τσίπρα: «Ο Τσίπρας, που είναι ένας ταλαντούχος λαϊκιστής ηγέτης, όταν ήρθε και είπε για τα νταούλια ήταν αυτό: νέος, ωραίος, νέος και ταλαντούχος λαϊκιστής. Αυτή ήταν η κατάσταση».

«Η ΝΔ πήρε 18% γιατί ο κόσμος καταλάβαινε ότι αυτό δεν είναι Νέα Δημοκρατία»

Ακόμη πιο σαφείς ήταν οι αιχμές της όταν η συζήτηση πέρασε ευθέως στον πρώην πρωθυπουργό και στη Νέα Δημοκρατία της περιόδου εκείνης.

Η Ντόρα Μπακογιάννη επανέφερε το εκλογικό αποτέλεσμα του Μαΐου του 2012, όταν η ΝΔ είχε καταγράψει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά στην ιστορία της, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «η ΝΔ πήρε 18% το 2012 γιατί ο κόσμος καταλάβαινε ότι αυτό δεν είναι Νέα Δημοκρατία».

🔵Ντ. Μπακογιάννη: «Η ΝΔ πήρε 18% το 2012 γιατί ο κόσμος καταλάβαινε ότι αυτό δεν είναι Νέα Δημοκρατία»



Δείτε καθημερινά στις 22:00 την εκπομπή #PisoApoTisGrammes με τους @GeorgePierros @elenikalogerop2 και @dimitris_takis στο #Action24 pic.twitter.com/s2qYJPBYOo September 7, 2026

Για τη σημερινή σχέση της με τον Αντώνη Σαμαρά, πάντως, επιχείρησε να διαχωρίσει την προσωπική πικρία από την πολιτική της ανησυχία.

«Δεν είναι προσωπικό το θέμα με τον Σαμαρά, είμαι στεναχωρημένη, αλλά εγώ ανησυχώ για τη χώρα», ανέφερε, για να προσθέσει σε ακόμη πιο προσωπικό τόνο: «Ο κ. Σαμαράς λέει ό,τι τον βολεύει. Έδωσα μάχη για εκείνον και αυτός με διέγραψε».

🔵Ντ. Μπακογιάννη: «Ο κ. Σαμαράς λέει ό,τι τον βολεύει – Έδωσα μάχη για εκείνον και αυτός με διέγραψε»



Δείτε καθημερινά στις 22:00 την εκπομπή #PisoApoTisGrammes με τους @GeorgePierros @elenikalogerop2 και @dimitris_takis στο #Action24 pic.twitter.com/MF39FxDemf September 7, 2026

Υπενθυμίζεται ότι η Ντόρα Μπακογιάννη είχε διαγραφεί από τη ΝΔ το 2010, μετά την απόφασή της να υπερψηφίσει το πρώτο μνημόνιο, παρά την αντίθετη κομματική γραμμή της τότε ηγεσίας Σαμαρά.

🔵Ντ. Μπακογιάννη: «Δεν είναι προσωπικό το θέμα με τον Σαμαρά, είμαι στεναχωρημένη αλλά εγώ ανησυχώ για την χώρα»



Δείτε καθημερινά στις 22:00 την εκπομπή #PisoApoTisGrammes με τους @GeorgePierros @elenikalogerop2 και @dimitris_takis στο #Action24 pic.twitter.com/UBag3bBOGO — Action24 (@action24tv) September 7, 2026

Διαφορετικό τόνο χρησιμοποίησε για τον Κώστα Καραμανλή, εμφανιζόμενη βέβαιη ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν πρόκειται να κινηθεί με τρόπο που θα προκαλέσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία: «Δεν πιστεύω ότι ο Καραμανλής θα πληγώσει την παράταξη», είπε χαρακτηριστικά.

Ο γάμος των ομόφυλων και το ΠΑΣΟΚ

Η πρώην υπουργός αναφέρθηκε και στις απώλειες που υπέστη η ΝΔ προς τα δεξιά της, αναγνωρίζοντας ότι η νομοθέτηση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών είχε πολιτικό κόστος.

«Υπήρχε κόστος για τη ΝΔ από τον γάμο των ομόφυλων, αλλά ήταν στο πρόγραμμά μας», τόνισε, υπερασπιζόμενη ουσιαστικά την κυβερνητική επιλογή παρά τις αντιδράσεις που προκάλεσε σε τμήμα της παραδοσιακής εκλογικής βάσης της παράταξης.

🔵Ντ. Μπακογιάννη: «Υπήρχε κόστος για την ΝΔ από τον γάμο των ομόφυλων, αλλά ήταν στο πρόγραμμα μας»



Δείτε καθημερινά στις 22:00 την εκπομπή #PisoApoTisGrammes με τους @GeorgePierros @elenikalogerop2 και @dimitris_takis στο #Action24 pic.twitter.com/khnHkhCFST — Action24 (@action24tv) September 7, 2026

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε, τέλος, και η αναφορά της στο ΠΑΣΟΚ και συνολικά στους σημερινούς πολιτικούς συσχετισμούς. Η Ντόρα Μπακογιάννη εκτίμησε ότι «αν είχαμε απέναντί μας το ΠΑΣΟΚ της παλιάς εποχής, δεν θα υπήρχε καμία ανησυχία στην Ελλάδα», αφήνοντας σαφή αιχμή για τη σημερινή δυνατότητα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να αποτελέσει ισχυρό αντίπαλο πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

🔵Ντ. Μπακογιάννη: «Αν είχαμε απέναντι μας το ΠΑΣΟΚ της παλιάς εποχής δεν θα υπήρχε καμία ανησυχία στην Ελλάδα»



Δείτε καθημερινά στις 22:00 την εκπομπή #PisoApoTisGrammes με τους @GeorgePierros @elenikalogerop2 και @dimitris_takis στο #Action24 pic.twitter.com/8C5nPbtdkN — Action24 (@action24tv) September 7, 2026

Η πιο ηχηρή παρέμβασή της, ωστόσο, αφορούσε τον Αντώνη Σαμαρά. Και ειδικά η αναδρομή στο 18% της ΝΔ το 2012, σε συνδυασμό με τη φράση ότι «ο κόσμος καταλάβαινε ότι αυτό δεν είναι Νέα Δημοκρατία», δείχνει ότι η παλιά σύγκρουση μπορεί να έχει περάσει από πολλές φάσεις, αλλά η πολιτική απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές παραμένει μεγάλη.

Διαβάστε επίσης:

Σακελλαρίδης: «Δεν είμαστε κόμμα με ημερομηνία λήξης, θα δώσουμε τη μάχη στις εκλογές – Με τον Τσίπρα η πολιτική απόσταση είναι πλέον χαοτική»

ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Μητσοτάκης υποσχέθηκε μείωση κατά 30% της χονδρικής τιμής στο ρεύμα – Ποιος τον εμπόδισε να το κάνει επί 7 χρόνια;

ΕΛΑΣ: Υποσχετικές πολιτικής αλαζονείας και παραπλάνησης για το μέλλον από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ