Στην Αίγυπτο ο Μητσοτάκης για τριμερή με αλ Σίσι και Χριστοδουλίδη – Ο προβληματισμός και τα στοιχήματα της Αθήνας

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Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη και ταραγμένη για την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής συγκυρία, ο πρωθυπουργός μεταβαίνει στο ιστορικό Ελ Αλαμέιν για διμερείς συνομιλίες με τον Αιγύπτιο πρόεδρο και τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί το μεσημέρι με τον Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση Μητσοτάκη, αλ Σίσι και Νίκου Χριστοδουλίδη, στην οποία αναμένεται να επανεπιβεβαιωθεί ο στρατηγικός χαρακτήρας της συνεργασίας Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου.

Μιλώντας για την επικείμενη συνάντηση στην καθιερωμένη συνέντευξή του στη ΔΕΘ, ο Κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για «στρατηγική σχέση με την Αίγυπτο, που θα έχω την ευκαιρία να επαναβεβαιώσω στην επίσκεψη που θα κάνω στον Πρόεδρο Σίσι. Είναι μια σχέση γεωπολιτική, στρατιωτική, αλλά και ενεργειακή. Θυμίζω το εξαιρετικά κρίσιμο και σημαντικό έργο της διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας, που θα συνδέει την Ελλάδα με την Αίγυπτο, το έργο GREGY, και αυτό είναι ένα έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ».

Σε αντίστοιχο μήκος κύματος κινήθηκε και ο ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος δήλωσε (ot.gr) ότι «η Ελλάδα ήταν η επισπεύδουσα χώρα εντός της ΕΕ για την εμβάθυνση της σχέσης μεταξύ ΕΕ και Αιγύπτου και για να απελευθερωθούν σημαντικά οικονομικά πρωτόκολλα προς την Αίγυπτο για την στήριξη της αιγυπτιακής οικονομίας, η οποία επλήγη σημαντικά και από τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και προηγουμένως από τις παγκόσμιες κρίσεις οι οποίες προέκυψαν».

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ατζέντα των συναντήσεων περιλαμβάνονται ο πόλεμος στο Ιράν και η ενεργειακή συνεργασία, οι θαλάσσιες ζώνες, οι εξελίξεις στη Λιβύη και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, με έμφαση στη Γάζα – όπου η Αίγυπτος έχει παίξει μείζονα διαμεσολαβητικό ρόλο – καθώς και η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ δεδομένο θεωρείται ότι θα συζητηθεί και το «αγκάθι» σχετικά με την υπόσταση και την περιουσία της Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Σινά.

Από εκεί και πέρα, η Αθήνα θα επιδιώξει να ανοίξει τη συζήτηση και για τη διαβόητη Συμφωνία της Μέκκας, μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, συμφωνία από την οποία εξαιρέθηκε, τουλάχιστον σε πρώτη φάση – και παρά τις προσπάθειες της Άγκυρας – η Αίγυπτος. Η Ελλάδα παρακολουθεί με προσοχή τις προσπάθειες της Τουρκίας να αναθερμάνει και να εμβαθύνει τους δεσμούς της με την Αίγυπτο, μετά την κρίση που προκάλεσε η ανατροπή από τον αλ Σίσι του Μοχάμεντ Μόρσι, προέδρου της Αιγύπτου υποστηριζόμενου από την Μουσουλμανική Αδελφότητα.

Μάλιστα, χθες το πρωί, ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ, Μπαντρ Αμπντελάτι, ανακοίνωσε μέσω Χ ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, «για να συζητηθούν οι διμερείς σχέσεις και οι προετοιμασίες για την επερχόμενη σύνοδο του Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου στην Τουρκία», κάτι που δείχνει ότι η Τουρκία, αν μη τι άλλο, ενδιαφέρεται πολύ για τα τεκταινόμενα στην Αίγυπτο και τις σχέσεις του Καΐρου με την Αθήνα και τη Λευκωσία.

Στο πλαίσιο αυτό, η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Ελ Αλαμέιν αποκτά μια βαθύτερη σημασία, καθώς λειτουργεί ως μήνυμα ότι η Αθήνα θεωρεί ως κεκτημένο και στρατηγική επιλογή τη στενή συνεργασία με την Αίγυπτο – άλλωστε, οι δύο χώρες έχουν προχωρήσει στον ορισμό ΑΟΖ, ενώ στο πεδίο της άμυνας εκτελούν τακτικά κοινές στρατιωτικές ασκήσεις – και ότι οι δύο χώρες αποτελούν πυλώνες σταθερότητας και ασφάλειας σε μια περιοχή που μοιάζει με πυριτιδαποθήκη έτοιμη να εκραγεί.

Από την άλλη, πάντως, δεν παραγνωρίζεται το γεγονός ότι η Τουρκία «μπαίνει σφήνα» στην Αίγυπτο και, μάλιστα, προσφέροντας «ανάσες» στην πιεσμένη οικονομία της: μόλις πριν από μερικές ημέρες αιγυπτιακή και τουρκικές αμυντικές επιχειρήσεις συνομολόγησαν Μνημόνιο Κατανόησης, για συνεργασία στην παραγωγή αμυντικού υλικού, ενώ ο Φιντάν κατά την τελευταία του επίσκεψη στο Κάιρο είχε δηλώσει ότι «η Τουρκία και η Αίγυπτος είναι δύο μεγάλα κράτη που ενεργούν με επίγνωση των ευθυνών που τους επιβάλλονται από την ιστορία και τη γεωγραφία. Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας εξυπηρετεί όχι μόνο τα κοινά συμφέροντα των λαών μας, αλλά και την εδραίωση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας στην περιοχή μας».

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