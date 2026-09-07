Οργή δανειοληπτών Νόμου Κατσέλη για τις δηλώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: «Δεν είμαστε μπαταχτσήδες, σεβαστείτε τη Δικαιοσύνη»

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Έντονη αντίδραση του Πανελλήνιου Συλλόγου Δανειοληπτών Νόμου Κατσέλη προκάλεσαν οι αναφορές του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ, όπου χαρακτήρισε τον νόμο ως εργαλείο που «έδωσε κίνητρα σε μπαταχτσήδες».

Με μια σκληρή ανακοίνωση-απάντηση, ο Σύλλογος κάνει λόγο για «ευθεία προσβολή σε εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες» και κατηγορεί την κυβέρνηση για επικίνδυνη αντίληψη απέναντι σε πολίτες που προσέφυγαν νόμιμα στη Δικαιοσύνη για να σώσουν την κύρια κατοικία τους.

«Η Δικαιοσύνη μας δικαίωσε – Δεν ζητάμε χάρη»

Απαντώντας στις αιτιάσεις περί «στρατηγικών κακοπληρωτών», ο Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών τονίζει πως οι δανειολήπτες που υπήχθησαν στον Ν. 3869/2010 ήταν εργαζόμενοι, συνταξιούχοι και οικογένειες που επλήγησαν καίρια από την οικονομική κρίση, την ανεργία και τον πληθωρισμό.

«Οι δανειολήπτες του Νόμου Κατσέλη δεν είναι μπαταχτσήδες. Δεν είναι άνθρωποι που περίμεναν κάποιον να τους χαρίσει τα δάνεια. Πήγαν στα δικαστήρια, κατέθεσαν το σύνολο των οικονομικών τους στοιχείων και η Δικαιοσύνη τους δικαίωσε, κρίνοντας ότι ανυπαίτια περιήλθαν σε γενική και μόνιμη αδυναμία πληρωμής», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Αιχμές για Funds και Άρειο Πάγο

Ο Σύλλογος θέτει παράλληλα το ερώτημα προς τον Πρωθυπουργό για το ποιους ακριβώς προσβάλλει με τις δηλώσεις του: «Τους δικαστές που εξέδωσαν τις αποφάσεις; Τους χιλιάδες δανειολήπτες που επί χρόνια καταβάλλουν ανελλιπώς τις δόσεις που τους επιβλήθηκαν;»

Στην ανακοίνωση γίνεται ειδική μνεία και στην πρόσφατη απόφαση (06/2026) του Αρείου Πάγου, η οποία δικαίωσε τους δανειολήπτες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, στηλιτεύοντας την προσπάθεια να εμφανίζονται –όπως σημειώνουν– «οι τράπεζες και τα funds ως θύματα και οι δανειολήπτες ως μπαταχτσήδες».

«Δεν θα επιτρέψουμε τον στιγματισμό»

Ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα δεχθούν να χρησιμοποιούνται μεμονωμένες περιπτώσεις ως άλλοθι για τη συκοφάντηση ολόκληρης της κοινωνικής ομάδας των δανειοληπτών, ο Σύλλογος διαμηνύει πως ο αγώνας συνεχίζεται:

«Δεν θα επιτρέψουμε να διαστρεβλωθεί η αλήθεια ούτε να συνεχιστεί ένας κατάφωρα άδικος στιγματισμός. Τα σπίτια των δανειοληπτών δεν τα σώζει η κυβερνητική επικοινωνία. Τα σώζει η Δικαιοσύνη, οι δικαστικές αποφάσεις και ο αγώνας των ίδιων των ανθρώπων. Δεν πρόκειται να εγκαταλείψουμε».

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