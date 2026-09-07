search
ΔΕΥΤΕΡΑ 07.09.2026 19:04
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.09.2026 17:26

Στρατηγική Συνεργασία της Τειρεσίας και του Όμιλου EPSILONNET

07.09.2026 17:26
epsilon net – teiresias synergasia – new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η Τειρεσίας, το μοναδικό Γραφείο Πίστης της Ελλάδας και η EPSILONNET ένας από τους μεγαλύτερους Ομίλους πληροφορικής και Business Software στη χώρα ανακοινώνουν την υπογραφή της στρατηγικής τους συνεργασίας, με στόχο τη διάθεση αξιόπιστης επιχειρηματικής πληροφόρησης και την ανάπτυξη προηγμένων εργαλείων λήψης αποφάσεων με στόχο την ενίσχυση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Πρώτος πυλώνας της συνεργασίας αποτελεί η διάθεση της πλατφόρμας ΤSΕΚ, της ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης επιχειρηματικής πληροφόρησης της Τειρεσίας, μέσα από το οικοσύστημα εφαρμογών της EPSILONNET. Μέσω αυτής της συνεργασίας, με την υπηρεσία EPSILON FAST TSEK δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και περισσότερα από 16.000 λογιστικά γραφεία θα αποκτήσουν άμεση πρόσβαση σε αξιόπιστα επιχειρηματικά δεδομένα που υποστηρίζουν τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Παράλληλα, η συνεργασία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών, αξιοποιώντας τα δεδομένα της Τειρεσίας και την τεχνογνωσία της Statistical Decisions σε predictive analytics, credit scoring και λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Οι δυνατότητες αυτές ενσωματώνονται στα πληροφοριακά συστήματα της EPSILONNET που χρησιμοποιούνται από μεγάλες και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις, προσφέροντας υπηρεσίες όπως :

-αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας πελατών & προμηθευτών

-δυναμικό credit scoring,

-μηχανισμούς έγκαιρης προειδοποίησης (Early Warning Systems), και

-εργαλεία υποστήριξης επιχειρηματικών αποφάσεων.

Η στρατηγική αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο Embedded Credit Intelligence, όπου η πληροφορία ενσωματώνεται απευθείας στο περιβάλλον εργασίας των επιχειρήσεων, εκεί όπου λαμβάνονται καθημερινά οι κρίσιμες αποφάσεις.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τειρεσίας, Ηλίας Ε. Ξηρουχάκης, δήλωσε: «Στην Τειρεσίας, όραμά μας είναι η αξιόπιστη πληροφορία να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης για την ελληνική επιχειρηματικότητα. Η συνεργασία μας με την EPSILONNET διευρύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων στην πληροφόρηση της Τειρεσίας, ενσωματώνοντάς την στα συστήματα που χρησιμοποιούν καθημερινά και μετατρέποντάς την σε ουσιαστικό εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού, τεκμηριωμένης λήψης αποφάσεων και βιώσιμης ανάπτυξης».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου της EPSILONNET, Ιωάννης Μίχος, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την υπογραφή της στρατηγικής μας συνεργασίας με την Τειρεσίας. Αξιοποιώντας τη βαθιά τεχνογνωσία και την πολύχρονη εμπειρία της Τειρεσίας δίνουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας να μοχλεύσουν με δυναμικό τρόπο τα επιχειρηματικά δεδομένα που βρίσκονται στα πληροφοριακά τους συστήματα και με την υποστήριξή μας να παράγουν προηγμένα analytics πιστοληπτικής αξιολόγησης & δυναμικό credit scoring για τους πελάτες και τους προμηθευτές τους».

Διαβάστε επίσης:

Δύσκολο χειμώνα στην Ευρώπη «βλέπει» ο Μυτιληναίος: Κρίσιμη η κατάσταση στις αγορές ενέργειας

HELLENiQ ENERGY: Ενημερωτικό υλικό για τον αγωγό VARDAX – Τα γενικά χαρακτηριστικά του έργου

Star Bulk: Στο Χρηματιστήριο Αθηνών με στόχο έως 112 εκατ. ευρώ για νέο στόλο





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
patini
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με πατίνι στην Τήνο: Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Παίδων 14χρονη συνεπιβάτης

UKRAINE
ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη NYT: Το προκλητικό πλιάτσικο της Ουκρανίας με τις συμβάσεις όπλων – Πώς ευρωπαϊκό χρήμα καταλήγει στις τσέπες λίγων και εκλεκτών

sto-para-pede
MEDIA

Πρώτο σε τηλεθέαση την Παρασκευή (4/9) το «Στο παρα 5»

afd-76234
ΚΟΣΜΟΣ

Από τη Γερμανία στην Ιταλία και τη Γαλλία: Απλώνεται η σκιά του Πούτιν πάνω από την Ευρώπη

tanagra pilotoi – new
ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Καρέ καρέ τα τελευταία κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν την πτώση του Phantom – «Οι πιλότοι παρέμειναν στο αεροσκάφος σώζοντας πολλές ζωές»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
marinakis el kaabi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελ Καμπί: Η επέμβαση, η στήριξη Μαρινάκη και το μήνυμα «θα γυρίσω δυνατότερος»

kairos thalassa 55- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Πότε θα πέσει η θερμοκρασία κάτω από 30 °C - Πρόγνωση Αρναούτογλου

tsipras-marda
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τσίπρας στο Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ μαζί με την σύζυγο του Πέλκα, Κυβέλη Μάρδα

liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ούτε 30 ευρώ καθαρά για τους δημοσίους υπαλλήλους και αυτά από το τέλος του 2027

Tanagra
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τανάγρα: Ποιος θα πληρώσει το τίμημα όταν η Πολεμική Αεροπορία γίνεται σκηνή μιας ιδιωτικής γιορτής που εξελίχθηκε σε τραγωδία;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 07.09.2026 19:03
patini
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με πατίνι στην Τήνο: Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Παίδων 14χρονη συνεπιβάτης

UKRAINE
ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη NYT: Το προκλητικό πλιάτσικο της Ουκρανίας με τις συμβάσεις όπλων – Πώς ευρωπαϊκό χρήμα καταλήγει στις τσέπες λίγων και εκλεκτών

sto-para-pede
MEDIA

Πρώτο σε τηλεθέαση την Παρασκευή (4/9) το «Στο παρα 5»

1 / 3