Στρατηγική εμπορική συνεργασία Τειρεσίας – Equifax με στόχο νέες λύσεις πιστοληπτικής αξιολόγησης και πρόληψης απάτης

Σε στρατηγική εμπορική συνεργασία προχώρησε η Τειρεσίας με την Equifax, ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον εξειδικευμένα Γραφεία Πίστης διεθνώς, με ισχυρή παρουσία σε δεδομένα, αναλύσεις και τεχνολογικές λύσεις για τη λήψη οικονομικών αποφάσεων.

Η συνεργασία ενισχύει τον ρόλο της Τειρεσίας ως μοναδικού Γραφείου Πίστης στην Ελλάδα και μέλους του ευρωπαϊκού οργανισμού ACCIS, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη νέας γενιάς προϊόντων και υπηρεσιών που θα απευθύνονται τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Equifax θα μεταφέρει τεχνογνωσία, διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και προηγμένες τεχνολογικές πλατφόρμες, οι οποίες θα αξιοποιούν τα αξιόπιστα δεδομένα της Τειρεσίας. Στόχος είναι η υποστήριξη των επιχειρήσεων και των τραπεζών στη λήψη ταχύτερων και πιο τεκμηριωμένων αποφάσεων σε θέματα πιστοδότησης και αξιολόγησης κινδύνου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βελτίωση της αξιολόγησης υφιστάμενων συνεργασιών αλλά και δυνητικών νέων πελατών, ενισχύοντας τον υγιή δανεισμό και τη βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προβλέπεται η διάθεση ολοκληρωμένων εργαλείων παρακολούθησης της οικονομικής συμπεριφοράς και των πληρωμών των πελατών τους. Μέσω αυτών, οι ΜμΕ θα μπορούν να εντοπίζουν έγκαιρα ενδείξεις αθέτησης, να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τις απαιτήσεις τους και να προστατεύουν τη ρευστότητά τους σε ένα περιβάλλον αυξημένων κινδύνων.

Παράλληλα, η συνεργασία εισάγει στην ελληνική αγορά εξελιγμένες υπηρεσίες πρόληψης της κυβερνοαπάτης σε πραγματικό χρόνο, καλύπτοντας όλα τα στάδια του e-banking και των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Οι λύσεις αυτές θα μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς όσο και από επιχειρήσεις.

Επιπλέον, προβλέπεται η διάθεση εργαλείων προς ιδιώτες για τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών διαρροών προσωπικών δεδομένων στο dark web ή σε δημόσια δίκτυα, ενισχύοντας την ατομική προστασία και την ψηφιακή ασφάλεια.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τειρεσίας, Ηλίας Ξηρουχάκης, τόνισε ότι η συμφωνία αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία και ενισχύει τον θεσμικό ρόλο της εταιρείας, σημειώνοντας πως δημιουργούνται οι βάσεις για την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών που θα ενδυναμώσουν την ανταγωνιστικότητα της αγοράς και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, με απόλυτο σεβασμό στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και την προστασία των δεδομένων.

Από την πλευρά της Equifax, ο Craig Tebbutt επισήμανε ότι η συνεργασία αναδεικνύει τη δυναμική των διεθνών λύσεων και της τεχνολογίας cloud της εταιρείας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της ποιότητας των οικονομικών αποφάσεων στην ελληνική αγορά.

Η Τειρεσίας διευκρινίζει ότι η συνεργασία δεν επιφέρει καμία αλλαγή στη μετοχική της σύνθεση ή στον θεσμικό της ρόλο. Διατηρεί τον πλήρη έλεγχο του αρχείου δεδομένων που τηρεί και παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνη για τη διαχείρισή του, σε πλήρη συμμόρφωση με το ελληνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο και με γνώμονα την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

Η συμφωνία σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την ελληνική αγορά πιστώσεων, όπου η τεχνολογία, η αξιοπιστία και η διαφάνεια συνδυάζονται για την παροχή πιο αποτελεσματικών και ασφαλών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

