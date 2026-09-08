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08.09.2026 08:41

Φρίκη στην Κυψέλη: Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του βρέφους – Βαρύτατο το κατηγορητήριο

08.09.2026 08:41
Kypseli

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Αντιμέτωποι με βαρύτατο κατηγορητήριο που τους καταλογίζει ότι δολοφόνησαν το λίγων μηνών αγοράκι τους, απολογείται σήμερα το ζευγάρι που συνελήφθη, όταν εντοπίστηκε στο διαμέρισμα που έμεναν στην Κυψέλη το πτώμα του βρέφους σε κατάσταση ψύξης.

Απολογία για τη «σχέση», που ισχυρίζεται ότι είχε με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας, θα δώσει και ο 26χρονος που φαίνεται να είχε συνεχείς επαφές με τους συγκατηγορουμένους του. Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και μετά από προθεσμία που έλαβαν θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα στα δικαστήρια, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις νέες κατηγορίες που τους αποδόθηκαν.

Ο 43χρονος Έλληνας και η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφος του, καλούνται να αντικρούσουν ιατροδικαστικά δεδομένα που απορρίπτουν τους ισχυρισμούς τους περί θανάτου του βρέφους από παθολογικά αίτια. Η ιατροδικαστική έκθεση φαίνεται να μην αφήνει αμφιβολία ότι το μωρό δέχθηκε πολλαπλά πλήγματα στην πλάτη και στη μέση «δια νύσσοντος-τέμνοντος οργάνου», κάποια εκ των οποίων φαίνεται να προκάλεσαν ακατάσχετη αιμορραγία.

Οι δύο κατηγορούμενοι γονείς, που φέρονται να αμφισβητούν τα στοιχεία της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, θα κληθούν να απαντήσουν επί των συγκεκριμένων ευρημάτων όσο και άλλων που δεν επαληθεύουν ισχυρισμούς τους περί ασθένειας του θύματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο φαίνεται να μην έχουν ανάλογους ισχυρισμούς και να δίνουν διαφορετικές εκδοχές για κάποια κομβικά σημεία, γεγονός που θα εξεταστεί ενδελεχώς από την ανακριτική έρευνα.

Ο 26χρονος, προερχόμενος από το Αφγανιστάν, καλείται να απολογηθεί για κακούργημα που αφορά γενετήσιες πράξεις με ανήλικο πριν και μετά την συμπλήρωση των 12 ετών του. Η κατηγορία που αντιμετωπίζει τιμωρεί με ποινή κάθειρξης 10 ετών και άνω την πράξη σε βάρος παιδιού που δεν έχει συμπληρώσει τα 12 έτη και προβλέπει κάθειρξη από 5 ετών και άνω όταν το θύμα είναι έως 15 ετών. Και οι τρεις κατηγορούμενοι είναι υπόλογοι με επιπλέον κατηγορίες σχετικές με πυρομαχικά και ψευδείς καταθέσεις.

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