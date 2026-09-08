ΟΠΕΚΑ: Πώς θα πάρετε τα αδιάθετα voucher για κοινωνικό τουρισμό, εκδρομές και θέατρο

Takeaways by to pontiki AI Οι ενδιαφερόμενοι που δεν κληρώθηκαν στα προγράμματα του ΟΠΕΚΑ για το 2026 μπορούν πλέον να διεκδικήσουν τα αδιάθετα δελτία κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού.

Η διάθεση των δελτίων ξεκίνησε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου μέσω των ΚΕΠ με σειρά προσέλευσης, ενώ εξαιρούνται όσοι είχαν κληρωθεί αρχικά αλλά δεν παρέλαβαν τα δελτία τους.

Για τον τουρισμό απαιτείται προηγούμενη κράτηση σε συμβεβλημένο κατάλυμα και ηλεκτρονική καταχώριση των στοιχείων, με την παραλαβή του δελτίου να γίνεται υποχρεωτικά αυθημερόν από τα ΚΕΠ.

Σχετικά με τα δωρεάν εισιτήρια θεάτρου, στη διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι αιτούντες χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η σειρά προτίμησης που είχε δηλωθεί κατά την αρχική αίτηση.

Το πρόγραμμα παροχής δωρεάν βιβλίων παραμένει σε εξέλιξη έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, επιτρέποντας στους δικαιούχους να προμηθεύονται βιβλία από συμβεβλημένα βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους.

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Μια νέα ευκαιρία να αξιοποιήσουν τα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού, εκδρομών και δωρεάν εισιτηρίων θεάτρου έχουν οι ενδιαφερόμενοι που είχαν υποβάλει αίτηση, αλλά δεν περιλαμβάνονταν στους αρχικούς δικαιούχους της κλήρωσης.

Η διάθεση των δελτίων που παρέμειναν αδιάθετα ξεκίνησε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ, πραγματοποιείται μέσω των ΚΕΠ με σειρά προσέλευσης, μέχρι να εξαντληθεί το διαθέσιμο απόθεμα.

Ποιοι δικαιούνται τα αδιάθετα δελτία

Στη νέα διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν όσοι είχαν υποβάλει αίτηση στα αντίστοιχα προγράμματα του 2026, αλλά δεν συγκαταλέγονταν στους αρχικούς δικαιούχους που αναδείχθηκαν μέσω της κλήρωσης.

Δεν έχουν, ωστόσο, δικαίωμα συμμετοχής όσοι είχαν κληρωθεί αρχικά, αλλά δεν παρέλαβαν τα δελτία τους έως και τις 31 Αυγούστου 2026.

Σε ό,τι αφορά τα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού, όπως και τις εκδρομές, για τη χορήγηση των αδιάθετων δελτίων λαμβάνονται υπόψη η σειρά προτίμησης και η πρώτη επιλογή που είχε δηλώσει κάθε ενδιαφερόμενος κατά την αρχική υποβολή της αίτησης.

Διαφορετικό καθεστώς ισχύει για τα δωρεάν εισιτήρια θεάτρου. Σε αυτή την περίπτωση, η σειρά των αρχικών επιλογών δεν αποτελεί κριτήριο και στη διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν όλοι όσοι είχαν καταθέσει σχετική αίτηση.

Κοινωνικός και ιαματικός τουρισμός: Η διαδικασία βήμα προς βήμα

Οι δικαιούχοι που θέλουν να εξασφαλίσουν αδιάθετο δελτίο κοινωνικού ή ιαματικού τουρισμού θα πρέπει αρχικά να επικοινωνήσουν με συμβεβλημένο κατάλυμα και να προχωρήσουν σε κράτηση δωματίου.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να λάβουν από την επιχείρηση επιβεβαίωση της κράτησης και να καταχωρίσουν τα στοιχεία του καταλύματος, καθώς και τις ημερομηνίες διαμονής, στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καταχώρηση κράτησης δωματίου» του ΟΠΕΚΑ.

Η συγκεκριμένη καταχώριση μπορεί να γίνει είτε από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους είτε με τη συνδρομή ΚΕΠ.

Αφού περάσουν 30 λεπτά από την καταχώριση, οι δικαιούχοι πρέπει να μεταβούν αυθημερόν σε οποιοδήποτε ΚΕΠ, προκειμένου να παραλάβουν τα δελτία τους.

Τι συμβαίνει αν δεν παραληφθούν την ίδια ημέρα

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην προθεσμία παραλαβής. Εάν ο δικαιούχος δεν ολοκληρώσει τη διαδικασία μέσα στην ίδια ημέρα, χάνει τα συγκεκριμένα δελτία.

Σε αυτή την περίπτωση, τα δελτία επιστρέφουν στο διαθέσιμο απόθεμα και μπορούν να διατεθούν σε άλλον ενδιαφερόμενο.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι τα voucher είναι αυστηρά προσωπικά. Δεν επιτρέπεται να παραχωρηθούν ούτε να χρησιμοποιηθούν από τρίτο πρόσωπο, ακόμη και αν πρόκειται για μέλος της οικογένειας του δικαιούχου.

Μέχρι πότε συνεχίζεται το πρόγραμμα δωρεάν βιβλίων

Σε εξέλιξη παραμένει και το πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων, το οποίο συνεχίζεται έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι δικαιούχοι μπορούν να προμηθεύονται τα βιβλία τους μέσω των βιβλιοπωλείων και των εκδοτικών οίκων που είναι συμβεβλημένοι με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο Οργανισμός αναμένεται να εκδώσει νεότερη ανακοίνωση, στην οποία θα διευκρινίζεται η διαδικασία διάθεσης τυχόν δελτίων βιβλίων που θα έχουν παραμείνει αδιάθετα.

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