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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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08.09.2026 09:32

Ελαφρά αλλαγή γραμμής από τον Χατζηδάκη: Θέλουμε αυτοδυναμία, δεν λέμε όχι σε συμμαχίες

08.09.2026 09:32
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Μπορεί η επίσημη γραμμή στην κυβέρνηση και στη ΝΔ για τις εκλογές να είναι… «αυτοδυναμία ή θάνατος», ωστόσο, φαίνεται ότι κάποια στελέχη δεν έχουν κλείσει την πόρτα και σε άλλες εναλλακτικές.

Για παράδειγμα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε (ΕΡΤ) ότι «προτιμούμε αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν έχουμε κλείσει την πόρτα σε συμμαχίες». Βέβαια, έσπευσε να τονίσει ότι «η αντιπολίτευση έχει μπει σε μια λογική πετροπολέμου. Δεν είναι έτοιμος κανένας να συνεργαστεί με κανέναν και αν δείτε τη λογική τους, είναι σαν να έχουν μπει στη Βουλή και στην πολιτική για να βρίζουν τους απέναντι. Το αισθάνονται περίπου ως βασική τους υποχρέωση».

Ωστόσο, προσέθεσε ότι «βασική μας υποχρέωση είναι να έχουμε θέσεις, προτάσεις και να είμαστε έτοιμοι να βρίσκουμε κοινούς παρονομαστές για να κυβερνηθεί η χώρα».

Το ερώτημα φυσικά είναι με ποιους θα αναζητηθούν αυτοί οι «κοινοί παρονομαστές»…

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ΤΡΙΤΗ 08.09.2026 12:38
DETH_Mitsotakis
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