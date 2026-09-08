Η άμεση αντίδραση Σαμαρά και ο αιφνιδιασμός της ΝΔ

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Η στήλη συνήθως αποφεύγει να μεταφέρει συναισθήματα τρίτων, καθώς αυτά μπορούν να ερμηνευθούν με διαφορετικό τρόπο από τον κάθε άνθρωπο. Τούτου δοθέντος, πρέπει να πει ότι το μεσημέρι της Κυριακής στο «γαλάζιο» στρατόπεδο επικράτησε ένας κάποιος αιφνιδιασμός για την άμεση αντίδραση Σαμαρά στην ατάκα Μητσοτάκη, ότι «έχει την τεχνογνωσία να βλάψει την παράταξη».

Ο πρώην πρωθυπουργός ανέβασε βίντεο στα social media, στο οποίο απαντούσε στον πρωθυπουργό, το οποίο εμφανώς φτιάχτηκε «στα γρήγορα», καθώς ο στόχος ήταν – επίσης εμφανώς – η ταχεία απάντηση και όχι η τεχνική αρτιότητα. Ο στόχος επιτεύχθηκε, ο Μεσσήνιος πολιτικός βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης και υποχρέωσε την κυβέρνηση και τη ΝΔ να… βγάλουν τα γάντια και να του επιτεθούν ομαδικά.

Η ουσία – όπως τουλάχιστον την αντιλαμβάνεται η στήλη – είναι ότι ο Σαμαράς έδειξε αντανακλαστικά και ότι «έφτιαξε ατζέντα». Το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, βέβαια, ουδείς το γνωρίζει.

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