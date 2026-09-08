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08.09.2026 08:45

Παπαστράτος: Στο 0,42% του ΑΕΠ το οικονομικό αποτύπωμα και στο 1% των ελληνικών εξαγωγών σήμερα

08.09.2026 08:45
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Στο 0,42% του ελληνικού ΑΕΠ αντιστοιχεί σήμερα η συνολική οικονομική δραστηριότητα που συνδέεται με την Παπαστράτος, σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ που παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη συμπλήρωση 95 ετών παρουσίας της εταιρείας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, η δραστηριότητα της εταιρείας αντιστοιχεί επίσης περίπου στο 1% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών προϊόντων, αποτυπώνοντας τη βαρύτητα που έχει αποκτήσει η παραγωγική και εξαγωγική της δραστηριότητα.

Ιδιαίτερα υψηλή είναι και η συνεισφορά στα δημόσια έσοδα. Σε βάθος χρόνου, η μέση συμμετοχή της Παπαστράτος στα συνολικά φορολογικά έσοδα της χώρας υπολογίζεται σε 2,7%.

Η μελέτη καταγράφει παράλληλα την πορεία των επενδύσεων της εταιρείας σε σύγκριση με το σύνολο της ελληνικής βιομηχανίας. Την τελευταία εικοσαετία οι επενδύσεις της Παπαστράτος έχουν τετραπλασιαστεί, την ώρα που στο σύνολο της εγχώριας βιομηχανίας η αντίστοιχη αύξηση διαμορφώθηκε περίπου στο 35%.

Η παραγωγική δραστηριότητα της εταιρείας έχει μετασχηματιστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με σημαντικό μέρος των επενδύσεων να κατευθύνεται στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και στην παραγωγή νέων προϊόντων για την ελληνική και τις διεθνείς αγορές.

Τα στοιχεία του ΙΟΒΕ αποτυπώνουν επίσης τις ευρύτερες επιδράσεις που δημιουργεί η δραστηριότητα της εταιρείας στην οικονομία μέσω της παραγωγής, των εξαγωγών, των επενδύσεων, της απασχόλησης και της συνεργασίας με προμηθευτές και άλλες επιχειρήσεις.

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