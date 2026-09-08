Καιρός: Η ζέστη καλά κρατεί – Δροσερές νύχτες και παράταση καλοκαιριού στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη!

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Οι πολύ θερμές αέριες μάζες αποχωρούν σταδιακά, καθώς οι βοριάδες ενισχύθηκαν από το μεσημέρι, φέρνοντας αισθητή υποχώρηση του υδραργύρου σε ολόκληρη τη χώρα.

Τρίτη: Αίθριος καιρός με τοπική αστάθεια στα ορεινά και ισχυρό μελτέμι

Ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της επικράτειας.

Στα βόρεια αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις, ωστόσο το απόγευμα θα εκδηλωθούν πιθανώς τοπικές μπόρες στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου.

Στις νοτιότερες περιοχές θα επικρατήσει αίθριος καιρός, με νεφώσεις στα ορεινά της Δυτικής Πελοποννήσου, καθώς και στα νησιά της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς, όπου ενδέχεται να σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες. Αντίθετα, στην υπόλοιπη Στερεά Ελλάδα και τις Κυκλάδες θα κυριαρχήσει ο ήλιος.

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται ηλιόλουστες συνθήκες καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα πνέουν ενισχυμένοι με εντάσεις 5 έως 6 μποφόρ, στο κεντρικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, ενώ στο Καρπάθιο πέλαγος και τα θαλάσσια τμήματα δυτικά της Κρήτης θα αγγίξουν τοπικά ακόμα και τα 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι ασθενείς από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις.

Η θερμοκρασία σημειώνει πτώση σε όλη τη χώρα:

Δυτική Ελλάδα: Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου στην Άρτα, την Αχαΐα και σε κλειστές πεδινές περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας.

Υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 31 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Νησιωτική χώρα: Στα παράκτια τμήματα οι συνθήκες θα είναι πιο δροσερές, ενώ στις Κυκλάδες το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Το μελτέμι θα πνέει από βόρειες διευθύνσεις έως 5 με 6 μποφόρ στα ανατολικά και νότια, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 31 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό του νομού, με πιο δροσερές συνθήκες στα παραθαλάσσια.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν μέτριοι από νότιες διευθύνσεις και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Τετάρτη: Διατήρηση των κανονικών θερμοκρασιών

Την Τετάρτη το σκηνικό του καιρού θα παραμείνει παρόμοιο, με τη θερμοκρασία σε λογικά για την εποχή επίπεδα, το μελτέμι να επιμένει στις ίδιες εντάσεις στο Αιγαίο και την πρόσκαιρη αστάθεια στα ορεινά να διατηρείται. Ο Σεπτέμβριος μπαίνει πλέον στους κανονικούς του ρυθμούς, φέρνοντας φθινοπωρινή διάθεση και νέες προοπτικές.

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