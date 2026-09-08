Podcast – Βάσω Καβαλιεράτου: «Το να ανεβάσεις την “Ειρήνη” σήμερα είναι γενναία απόφαση κι επαναστατική πράξη»

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Μετά από μια αξέχαστη πρεμιέρα στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου και γεμάτα θέατρα σε όλη την Ελλάδα, η «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία και σύλληψη του Νίκου Καραθάνου και διασκευή, πρωτότυπο κείμενο και τραγούδια του Φοίβου Δεληβοριά, ολοκληρώνει τον Σεπτέμβριο τον κύκλο της. Σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου, παρουσιάζεται στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού. Με αυτή την αφορμή, η ηθοποιός Βάσω Καβαλιεράτου, που πρωταγωνιστεί σε διπλό ρόλο στην παράσταση, μίλησε στο topontiki.gr.

Από την Επίδαυρο έως τα ανοιχτά θέατρα της χώρας, η παράσταση συνάντησε χιλιάδες θεατές, επαναφέροντας στο προσκήνιο ένα έργο που, παρά την απόσταση των αιώνων, εξακολουθεί να συνομιλεί με οξύτητα με το παρόν: με τον παραλογισμό του πολέμου, την κόπωση μιας κοινωνίας που τον υφίσταται και τη βαθιά ανθρώπινη επιθυμία για έναν κόσμο ειρηνικό, εύφορο και κοινό. Μάλιστα, η ηθοποιός τόνισε ότι η συνάντηση με το κοινό σε μεγάλους ανοιχτούς χώρους δίνει φοβερή ενέργεια στους ηθοποιούς. Οι παραστάσεις του Σεπτεμβρίου αποτελούν την τελευταία ευκαιρία για το κοινό να απολαύσει την «Ειρήνη» πριν ολοκληρώσει οριστικά τη διαδρομή της.

Μιλώντας για τον τρόπο που παρουσιάζεται το έργο αυτό του Αριστοφάνη, είπε ότι ο Νίκος Καραθάνος, ο Φοίβος Δεληβοριάς και ο Άγγελος Τριανταφύλλου, βασικοί συνένοχοι αυτής της νέας επίσκεψης στο έργο του Αριστοφάνη, παρέδωσαν μια παράσταση πληθωρική, κωμική και βαθιά πολιτική. Αναφέρθηκε στην πρωτοτυπία του έργου, όπου ο ρόλος του Τρυγαίου ερμηνεύεται από γυναίκα, την Τρυγαία, μιας και ο σκηνοθέτης πίστευε ότι η γυναίκα είναι εκείνη που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Τέλος, αναφέρθηκε και στα προσεχή θεατρικά της σχέδια. Από τον Οκτώβριο θα βρίσκεται στο θέατρο Θησείον, παίζοντας μαζί με τον Μιχάλη Συριόπουλο και τον Στάθη Κόικα στη γαλλική κωμωδία «Χώρισε με ΑΕ και ΣΙΑ» σε σκηνοθεσία Κόρας Καρβούνη. Ακόμη, θα προβάλλεται από τον Οκτώβριο στις αίθουσες και η ταινία με τίτλο «Βαλίτσα», στην οποία πρωταγωνιστεί.

Οι προσεχείς σταθμοί της «Ειρήνης» είναι:

Τρίτη 8/9 — Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού — Αθήνα

Πέμπτη 10/9 — Κηποθέατρο Αλκαζάρ — Λάρισα

Παρασκευή 11/9 — Θέατρο Δάσους — Θεσσαλονίκη

Σάββατο 12/9 — Θέατρο Δάσους — Θεσσαλονίκη

Δευτέρα 14/9 – Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου

Τρίτη 15/9 – Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου

Τετάρτη 16/9 — Θέατρο Νταμάρι «Αλίκη Βουγιουκλάκη» — Βριλήσσια

Πέμπτη 17/9 — Δημοτικό Θέατρο «Αλέξης Μινωτής» — Αιγάλεω

Σάββατο 19/9 — Θέατρο Μοσχοποδίου — Θήβα

Δευτέρα 21/9 — Θέατρο Πέτρας — Πετρούπολη

Τρίτη 22/9 — Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής»

Τετάρτη 23/9 — Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής»

Σάββατο 26/9 — Κατράκειο Θέατρο — Νίκαια

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