search
ΤΡΙΤΗ 08.09.2026 09:34
search
MENU CLOSE
PODCASTS

Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

08.09.2026 07:00

Podcast – Βάσω Καβαλιεράτου: «Το να ανεβάσεις την “Ειρήνη” σήμερα είναι γενναία απόφαση κι επαναστατική πράξη»

08.09.2026 07:00
PODCAST KAVALIERATOY SITE 08.09

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μετά από μια αξέχαστη πρεμιέρα στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου και γεμάτα θέατρα σε όλη την Ελλάδα, η «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία και σύλληψη του Νίκου Καραθάνου και διασκευή, πρωτότυπο κείμενο και τραγούδια του Φοίβου Δεληβοριά, ολοκληρώνει τον Σεπτέμβριο τον κύκλο της. Σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου, παρουσιάζεται στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού. Με αυτή την αφορμή, η ηθοποιός Βάσω Καβαλιεράτου, που πρωταγωνιστεί σε διπλό ρόλο στην παράσταση, μίλησε στο topontiki.gr.

Από την Επίδαυρο έως τα ανοιχτά θέατρα της χώρας, η παράσταση συνάντησε χιλιάδες θεατές, επαναφέροντας στο προσκήνιο ένα έργο που, παρά την απόσταση των αιώνων, εξακολουθεί να συνομιλεί με οξύτητα με το παρόν: με τον παραλογισμό του πολέμου, την κόπωση μιας κοινωνίας που τον υφίσταται και τη βαθιά ανθρώπινη επιθυμία για έναν κόσμο ειρηνικό, εύφορο και κοινό. Μάλιστα, η ηθοποιός τόνισε ότι η συνάντηση με το κοινό σε μεγάλους ανοιχτούς χώρους δίνει φοβερή ενέργεια στους ηθοποιούς. Οι παραστάσεις του Σεπτεμβρίου αποτελούν την τελευταία ευκαιρία για το κοινό να απολαύσει την «Ειρήνη» πριν ολοκληρώσει οριστικά τη διαδρομή της.

Μιλώντας για τον τρόπο που παρουσιάζεται το έργο αυτό του Αριστοφάνη, είπε ότι ο Νίκος Καραθάνος, ο Φοίβος Δεληβοριάς και ο Άγγελος Τριανταφύλλου, βασικοί συνένοχοι αυτής της νέας επίσκεψης στο έργο του Αριστοφάνη, παρέδωσαν μια παράσταση πληθωρική, κωμική και βαθιά πολιτική. Αναφέρθηκε στην πρωτοτυπία του έργου, όπου ο ρόλος του Τρυγαίου ερμηνεύεται από γυναίκα, την Τρυγαία, μιας και ο σκηνοθέτης πίστευε ότι η γυναίκα είναι εκείνη που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Τέλος, αναφέρθηκε και στα προσεχή θεατρικά της σχέδια. Από τον Οκτώβριο θα βρίσκεται στο θέατρο Θησείον, παίζοντας μαζί με τον Μιχάλη Συριόπουλο και τον Στάθη Κόικα στη γαλλική κωμωδία «Χώρισε με ΑΕ και ΣΙΑ» σε σκηνοθεσία Κόρας Καρβούνη. Ακόμη, θα προβάλλεται από τον Οκτώβριο στις αίθουσες και η ταινία με τίτλο «Βαλίτσα», στην οποία πρωταγωνιστεί.

Οι προσεχείς σταθμοί της «Ειρήνης» είναι:

Τρίτη 8/9 — Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού — Αθήνα
Πέμπτη 10/9 — Κηποθέατρο Αλκαζάρ — Λάρισα
Παρασκευή 11/9 — Θέατρο Δάσους — Θεσσαλονίκη
Σάββατο 12/9 — Θέατρο Δάσους — Θεσσαλονίκη
Δευτέρα 14/9 – Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου
Τρίτη 15/9 – Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου
Τετάρτη 16/9 — Θέατρο Νταμάρι «Αλίκη Βουγιουκλάκη» — Βριλήσσια
Πέμπτη 17/9 — Δημοτικό Θέατρο «Αλέξης Μινωτής» — Αιγάλεω
Σάββατο 19/9 — Θέατρο Μοσχοποδίου — Θήβα
Δευτέρα 21/9 — Θέατρο Πέτρας — Πετρούπολη
Τρίτη 22/9 — Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής»
Τετάρτη 23/9 — Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής»
Σάββατο 26/9 — Κατράκειο Θέατρο — Νίκαια

Διαβάστε επίσης:

Podcast – Κρινιώ Νικολάου: «Σήμερα το παιχνίδι στη δισκογραφία παίζεται στα views και εγώ δεν το αντέχω»

Podcast – Μαρία Ναυπλιώτου: «Και τότε και σήμερα, πάντα ηττημένος είναι ο λαός»

Podcast – Αυτοκινητόδρομος Νεπάλ-Θιβέτ – Εκεί όπου συνέβη η καταστροφή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kostis_hatzidakis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ελαφρά αλλαγή γραμμής από τον Χατζηδάκη: Θέλουμε αυτοδυναμία, δεν λέμε όχι σε συμμαχίες

salma-hagiek-new
LIFESTYLE

Salma Hayek: Ποζάρει γυμνή στα 60 της και οι followers την αποθεώνουν (Photos)

kapnisma-new
ΥΓΕΙΑ

Έρευνα: 2,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως εκτίθενται σε παθητικό κάπνισμα

vargas aek
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ: Για νικηφόρα πρεμιέρα στην League Phase του Champions League κόντρα στη ΛΑΣΚ

alex veroia
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς η δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου ανοίγει και πάλι την υπόθεση του μικρού Άλεξ στη Βέροια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
elas_1506_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έφυγε στέλεχος από την ΕΛΑΣ λόγω 13ης σύνταξης και μισθού

imdb
ΣΙΝΕΜΑ

Εκνευρισμός στο Τελ Αβίβ: Το IMDb αντικαθιστά το «Ισραήλ» με «Κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη»

akrodexia israil
ΚΟΣΜΟΣ

Μπεν-Γκβιρ και Σμότριτς εναντίον της Βρετανίας: «Απελάστε τον Πρέσβη, αναγνωρίστε την κυριαρχία της Αργεντινής στα Φώκλαντ»

iro-moukiou-new
LIFESTYLE

Ηρώ Μουκίου: «Όταν ο άνθρωπος δεν έχει χρήματα για να ζήσει, του κλέβουν την αξιοπρέπεια»

kyveli-marda
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυβέλη Μάρδα: Η γνωριμία με τον Αλέξη Τσίπρα στην Κωνσταντινούπολη και το ματς Φενερμπαχτσέ – Τσαντζούμπορ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 08.09.2026 09:34
kostis_hatzidakis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ελαφρά αλλαγή γραμμής από τον Χατζηδάκη: Θέλουμε αυτοδυναμία, δεν λέμε όχι σε συμμαχίες

salma-hagiek-new
LIFESTYLE

Salma Hayek: Ποζάρει γυμνή στα 60 της και οι followers την αποθεώνουν (Photos)

kapnisma-new
ΥΓΕΙΑ

Έρευνα: 2,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως εκτίθενται σε παθητικό κάπνισμα

1 / 3