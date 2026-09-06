Podcast – Κρινιώ Νικολάου: «Σήμερα το παιχνίδι στη δισκογραφία παίζεται στα views και εγώ δεν το αντέχω»

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Η Κρινιώ Νικολάου και η Μαρία Μπεκατώρου αποφάσισαν να παίξουν χαρτιά! Και με την πρώτη κίνηση έβγαλαν και οι δύο, «Το 10 το καλό», σε μια τράπουλα «σημαδεμένη», από αγάπη και εκτίμηση της μιας για την άλλη. Αυτός άλλωστε είναι ο τίτλος της νέας υπέροχης δουλειάς της Κρινιώς, σε μουσική και ερμηνεία της ίδιας και στίχους της Γιόλας Αργυροπούλου, που κυκλοφορεί από το Ogdoo group.

Με αυτή την αφορμή η σημαντική τραγουδοποιός μίλησε στο topontiki.gr. Στην αρχή της συνομιλίας μας είπε ότι το album κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από το OGDOO MUSIC. Προσεχώς θα κυκλοφορήσει και σε φυσικό προϊόν, έγινε με τη συμμετοχή της γνωστής παρουσιάστριας και δημοσιογράφου, που, όχι τυχαία, θεωρείται το πιο αγαπημένο και προσιτό πρόσωπο της ελληνικής τηλεόρασης. Αφορμή γι’ αυτή τη συνεργασία με τη Μαρία να συμμετέχει για πρώτη φορά σε cd στάθηκε το τραγούδι, «Προχωράω μπροστά», που η Κρινιώ συνέθεσε ειδικά για εκείνη, στο αφιέρωμα που της έγινε στην εκπομπή Moments του Ant1, με τη Ζέτα Μακρυπούλια, και την Κρινιώ να το ερμηνεύει πιάνο-φωνή.

Συνέχισε λέγοντας ότι η συγκίνηση της Μαρίας ήταν τέτοια που η συνεργασία των δύο ήταν επόμενο, με το παραπάνω τραγούδι να ενώνει τις δύο φωνές. Μάλλον δεν τους ήταν αρκετό. Έτσι, αυθόρμητα και παρορμητικά, όλη η παρέα σκέφτηκε να ζωντανέψει ένα διαχρονικό συναίσθημα και την ατμόσφαιρα της Αθήνας, από την εποχή του καλού ελληνικού κινηματογράφου, φέρνοντας το στο σήμερα. Είναι αυτό που όλοι θα νιώσουν ακούγοντας τις δυο τους να μοιράζονται «Το 10 το καλό», το τραγούδι που έδωσε τον τίτλο σ’ αυτή τη δουλειά-έκπληξη και το «Τα μάτια σου εγκλήματα» με τη Μαρία να «τα σπάει» με το γνωστό της μπρίο.

Μελαγχολική, αισιόδοξη, αινιγματική, αποσιωπητική, ενίοτε απόλυτη, άλλοτε σχεδόν μονολογώντας ή ψιθυρίζοντας και άλλοτε με νεύρο και ορμή, σε κάθε περίπτωση τρυφερή και ποιητική, η Κρινιώ Νικολάου στα 7 της διαμαντάκια, μας συστήνει τραγούδια υψηλής αισθητικής, με την εσωστρέφεια και την εξωστρέφεια να εναλλάσσονται διαδοχικά, σε μια ανεπιτήδευτη δουλειά, που γεφυρώνει το παλιό με το σύγχρονο, και το τραγούδι, χωρίς ταμπέλες και στεγανά, γιορτάζει ως έκφραση της ψυχής και αντάμωμα των ανθρώπων. Η Κρινιώ ψάχνει «Το σωστό και το λάθος», χρωματίζει τη φωνή της στη σκόνη του χρόνου, ανεβαίνοντας «Στο Πατάρι» σε μια συγκλονιστική ερμηνεία, που το… παραπονεμένο παιδί συνομιλεί με τον ώριμο ενήλικα, ενώ συνειδητοποιεί πως «Πάντα κάτι θα λείπει», δημιουργώντας την αναγκαιότητα να το ψάξουμε.

Από τη συζήτηση μας δεν θα μπορούσε να λείψει και ο σχολιασμός της σημερινής κατάστασης στη δισκογραφία και τον τρόπο με τον οποίο κυκλοφορούν σήμερα τα τραγούδια στο διαδίκτυο και στις ψηφιακές πλατφόρμες. Είπε χαρακτηριστικά: «Τα δισκογραφικά σήμερα βρίσκονται σε άλλη βάση, στα social media βγάζουμε τραγούδια όποια στιγμή θέλουμε και βομβαρδιζόμαστε από κάθε λογής ήχους, έχουμε ένα αχανές δισκογραφικό τοπίο». Ακόμα αναφέρθηκε και στον τρόπο που θα επικοινωνήσει το νέο της άλμπουμ με live εμφανίσεις. Τέλος κλείνοντας τη συνομιλία μας, είπε με νόημα ότι «σήμερα το παιχνίδι στη δισκογραφία παίζεται στα views και εγώ δεν το αντέχω». Μετά το τέλος της συζήτησης μπορείτε να απολαύσετε το ντουέτο της με την Μαρία Μπεκατώρου στο τραγούδι «Το 10 το καλό».

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