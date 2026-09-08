«Κοινωνικό μπλόκο» στις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Απογοήτευση για «ψίχουλα» και επικρίσεις από συνδικάτα, συνταξιούχους και φορείς

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Σε κλίμα έντονης αμφισβήτησης και οργής υποδέχθηκαν οι παραγωγικοί φορείς, τα συνδικάτα, οι συνταξιούχοι και οι δανειολήπτες τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ. Την ίδια ώρα, η εξειδίκευση των μέτρων από το οικονομικό επιτελείο στη συνέντευξη Τύπου αφήνει σοβαρές σκιές και αδιέξοδα, με την απόσταση ανάμεσα στους μισθούς και το πραγματικό κόστος ζωής να παραμένει αγεφύρωτη.

ΓΣΕΕ: «Αποσπασματικά μέτρα που δεν καλύπτουν την ακρίβεια»

Με μια σκληρή ανακοίνωση, η ΓΣΕΕ ξεκαθαρίζει ότι οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες δεν συνιστούν επαρκή απάντηση στο κρίσιμο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας.

Όπως επισημαίνει η Συνομοσπονδία:

Ανεπάρκεια παροχών: Για εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτούς, η καθημερινότητα σφραγίζεται από τους χαμηλούς μισθούς, τη στεγαστική πίεση και την αβεβαιότητα για το αν το εισόδημα επαρκεί για τον μήνα.

Αίτημα για ουσιαστικές αυξήσεις: Η ΓΣΕΕ ζητά την άμεση αποκατάσταση των ελεύθερων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ), πραγματικές αυξήσεις εισοδήματος και αποτελεσματικές παρεμβάσεις για τον περιορισμό των τιμών στα βασικά αγαθά.

Ανάπτυξη για τους πολλούς: «Η ανάπτυξη δεν μπορεί να αποτιμάται μόνο με οικονομικούς δείκτες. Η χώρα χρειάζεται έναν ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχεδιασμό και όχι μια συρραφή προεκλογικών εξαγγελιών», τονίζει η ΓΣΕΕ.

ΕΝ.ΔΙ.ΣΥ.: «Επίδομα 1,09 ευρώ την ημέρα για τους συνταξιούχους»

Οργισμένη είναι η αντίδραση και από το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ), το οποίο χαρακτηρίζει την αύξηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από τα 300 στα 400 ευρώ ως «φιλοδώρημα» που αντιστοιχεί σε μόλις 1,09 ευρώ την ημέρα.

Το ΕΝΔΙΣΥ αποδομεί το κυβερνητικό αφήγημα παραθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία:

Ηλικιακός αποκλεισμός: Πάνω από 300.000 συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών μένουν εκτός του επιδόματος των 400 ευρώ.

Αυξήσεις κάτω από τον πληθωρισμό: Οι εκτιμώμενες αυξήσεις 2,6% για το 2027 υπολείπονται αισθητά του τρέχοντος πληθωρισμού (3,7%), οδηγώντας σε περαιτέρω φτωχοποίηση.

Προσωπική Διαφορά & ΕΑΣ: Οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά έχασαν σωρευτικά 15% αυξήσεων την τελευταία τετραετία χωρίς αναδρομική αποκατάσταση, ενώ 440.000 συνταξιούχοι συνεχίζουν να επιβαρύνονται με την Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕΑΣ) που προκαλεί απώλειες 3%–14%.

Διεκδικήσεις: Το Δίκτυο απαιτεί την πλήρη επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης, την κατάργηση της ΕΑΣ, τη μείωση της κράτησης υγείας από 6% σε 4% και την απόδοση των 24 δισ. ευρώ που παραμένουν «λιμνάζοντα» στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Δανειολήπτες Νόμου Κατσέλη: «Δεν είμαστε μπαταχτσήδες»

Στον χορό των αντιδράσεων μπήκε δυναμικά και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών Νόμου Κατσέλη, καταγγέλλοντας τον Πρωθυπουργό για την αναφορά του σε «κίνητρα σε μπαταχτσήδες».

Προσβολή στη Δικαιοσύνη: Ο Σύλλογος υπογραμμίζει ότι οι δανειολήπτες προσέφυγαν νόμιμα στη Δικαιοσύνη και δικαιώθηκαν ως ανυπαίτια περιελθόντες σε αδυναμία πληρωμής.

Κάλεσμα για σεβασμό: «Δεν θα δεχθούμε να χρησιμοποιείται η ύπαρξη μεμονωμένων περιπτώσεων ως άλλοθι για να συκοφαντείται μια ολόκληρη κοινωνική ομάδα. Τα σπίτια των δανειοληπτών τα σώζει η Δικαιοσύνη, όχι η κυβερνητική επικοινωνία», αναφέρει η ανακοίνωση.

Τα «ψιλά γράμματα» της συνέντευξης Τύπου: Οι απαντήσεις που εκθέτουν τα κυβερνητικά αδιέξοδα

Η εξειδίκευση των εξαγγελιών από το οικονομικό επιτελείο κατά τη συνέντευξη Τύπου, αντί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, αποκάλυψε τα όρια και τους αποκλεισμούς του κυβερνητικού σχεδιασμού:

«Σπίτι Μου ΙΙΙ» – Παγιδευμένο στο 2007 : Παρά τη διεύρυνση των ηλικιακών ορίων των δικαιούχων (έως 55 έτη) και των ανώτατων ορίων δανεισμού, η ηλικία των ακινήτων παραμένει καθηλωμένη στα κτίσματα έως το 2007. Αυτό σημαίνει ότι η περίμετρος των διαθέσιμων σπιτιών παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη, αφήνοντας τους ενδιαφερόμενους αντιμέτωπους με παλαιά και συχνά αναξιόπιστα ακίνητα.

– : Παρά τη διεύρυνση των ηλικιακών ορίων των δικαιούχων (έως 55 έτη) και των ανώτατων ορίων δανεισμού, η ηλικία των ακινήτων παραμένει καθηλωμένη στα κτίσματα έως το 2007. Αυτό σημαίνει ότι η περίμετρος των διαθέσιμων σπιτιών παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη, αφήνοντας τους ενδιαφερόμενους αντιμέτωπους με παλαιά και συχνά αναξιόπιστα ακίνητα. Ξεχασμένες οι οικογένειες με 1 και 2 παιδιά: Ενώ ανακοινώθηκαν στοχευμένες ενισχύσεις για τρίτεκνους και πολύτεκνους (μηδενισμός φόρου έως τις 20.000€), ουδεμία αύξηση προβλέπεται για το επίδομα παιδιού στις οικογένειες με 1 και 2 παιδιά. Η κυβέρνηση επιλέγει να αφήσει εκτός ουσιαστικής ενίσχυσης τη συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών νοικοκυριών που σηκώνουν το βάρος της καθημερινής ακρίβειας.

Ενώ ανακοινώθηκαν στοχευμένες ενισχύσεις για τρίτεκνους και πολύτεκνους (μηδενισμός φόρου έως τις 20.000€), ουδεμία αύξηση προβλέπεται για το επίδομα παιδιού στις οικογένειες με 1 και 2 παιδιά. Η κυβέρνηση επιλέγει να αφήσει εκτός ουσιαστικής ενίσχυσης τη συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών νοικοκυριών που σηκώνουν το βάρος της καθημερινής ακρίβειας. Ο «Κουμπαράς» Αποταμίευσης υπό αίρεση : Το τοπίο γύρω από τον νέο «κουμπαρά» παραμένει τοπίο στην ομίχλη. Η διαχείριση περνά ουσιαστικά στο τραπεζικό σύστημα και στα επενδυτικά προϊόντα, χωρίς ακόμα να έχει αποσαφηνιστεί αν θα υπάρχει ένα θεσμοθετημένο, ενιαίο προϊόν σε όλες τις τράπεζες ή αν οι αποταμιευτές θα αφεθούν στις ορέξεις των τραπεζικών προμηθειών.

: Το τοπίο γύρω από τον νέο «κουμπαρά» παραμένει τοπίο στην ομίχλη. Η διαχείριση περνά ουσιαστικά στο τραπεζικό σύστημα και στα επενδυτικά προϊόντα, χωρίς ακόμα να έχει αποσαφηνιστεί αν θα υπάρχει ένα θεσμοθετημένο, ενιαίο προϊόν σε όλες τις τράπεζες ή αν οι αποταμιευτές θα αφεθούν στις ορέξεις των τραπεζικών προμηθειών. Φορολογικές παραβάσεις και τεκμήρια: Όσον αφορά την αυστηροποίηση των τεκμηρίων, το οικονομικό επιτελείο διευκρίνισε πως η προσαύξηση δεν «κλειδώνει» τυφλά για μια 5ετία αλλά θα επανεξετάζεται σε ετήσια βάση. Ωστόσο, η διαρκής απειλή της τεκμαρτής φορολόγησης συνεχίζει να κρέμεται ως δαμόκλειος σπάθη πάνω από τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Η συνολική εικόνα που διαμορφώνεται την επομένη της ΔΕΘ δείχνει ότι το κυβερνητικό πακέτο παροχών όχι μόνο δεν κατευνάζει τη λαϊκή δυσφορία, αλλά επιβεβαιώνει την τεράστια απόσταση ανάμεσα στην κυβερνητική επικοινωνία και τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

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