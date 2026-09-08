Μπάμπης Στόκας: «Σαν λαός είμαστε πιο εύκολοι στην κακία – Tο έχουμε λίγο παραπάνω» (Video)

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Στη μακρόχρονη πορεία τους, αλλά και τα αρνητικά σχόλια που δέχονται κατά καιρούς, αναφέρθηκαν οι Πυξ Λαξ, υπογραμμίζοντας -μεταξύ άλλων- την ευκολία με την οποία εκφράζεται, στις μέρες μας, η κακία και η κριτική χωρίς πραγματική γνώση.

Καλεσμένοι της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου στην εκπομπή «Studio στις 3», ο Μπάμπης Στόκας και ο Φίλιππος Πλιάτσικας τόνισαν πως ό,τι κακόβουλο δεν τους αγγίζει και δεν τους επηρεάζει, δίνοντας όλη τους την ενέργεια σε αυτό που αγαπούν να κάνουν.

«Σε εμάς έρχονται καλοί άνθρωποι. Σίγουρα σε μια συναυλία έρχονται και κάποιοι που τους τραβάνε κάποιοι άλλοι, με το ζόρι ή για άλλους σπουδαίους λόγους. Τους καταλαβαίνω. Αλλά δεν μας απασχολεί αυτό. Τώρα το πώς θα το δει αυτός… Εμείς πάντως περνάμε καλά. Παίζουμε γιατί γουστάρουμε να παίξουμε. Γιατί αν δεν γουστάραμε πια, δεν θα παίζαμε. Μας κάνει καλό αυτό που είπε ο Φίλιππος πριν. Τώρα, τα ψυχολογικά του καθενός, τι να πούμε;» είπε ο Μπάμπης Στόκας, εκτιμώντας ότι η κακία είναι χαρακτηριστικό που εμφανίζεται πιο έντονα στην ελληνική κοινωνία.

«Σαν λαός είμαστε πιο εύκολοι στην κακία. Ανέκαθεν υπήρχε. Εμείς το έχουμε λίγο παραπάνω. Δηλαδή έχω βάλει χέρι σε πάρα πολλούς γνωστούς μου που μιλάνε συνήθως απόλυτα. Το έχουν κάνει κάποια στιγμή αυτά. Για κάτι που δεν ξέρουνε καν. Και επειδή το άκουσαν από κάποιον, τον βρίζουνε. Και του λες “τον ξέρεις τον άνθρωπο;”. “Όχι”. Ε, είσαι βλάκας. Δηλαδή είναι αυτά. Είναι ο λαός μας αυτός. Καλά, εμείς ακούμε συνέχεια» τόνισε.

Οι δύο καλλιτέχνες θυμήθηκαν επίσης την περίοδο της συνεργασίας τους με τον Βασίλη Καρρά, αλλά και τις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει τότε η συνύπαρξη διαφορετικών μουσικών κόσμων.

«Εμείς τότε, στις αρχές της δεκαετίας του ’90, το λέμε και στις συναυλίες αυτό, προσπαθήσαμε να παντρέψουμε αυτά που αγαπάμε: τη ροκ μουσική, τη λαϊκή και την παραδοσιακή. Ακούσαμε τα συγχωριανά μας. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, είδες πώς αυτό όμως ρέει σαν νεράκι; Όχι μόνο σε εμάς. Τόσοι καλλιτέχνες που παίζουν αυτόν τον ήχο και θεωρείται πολύ φυσιολογικό και πολύ υγιές», είπε ο Φίλιππος Πλιάτσικας.

«Ήταν τα στεγανά, οι περιχαρακώσεις, οι δογματισμοί, όλα αυτά που υπάρχουν και σε άλλα επίπεδα. Δεν είναι μόνο στη μουσική» κατέληξε.

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