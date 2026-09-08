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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

08.09.2026 10:00

Η διορθωτική «στροφή» στα τεκμήρια: Ελαφρύνσεις 570 εκατ. ευρώ με διατήρηση της οριζόντιας φιλοσοφίας

08.09.2026 10:00
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Σε μία παραδοχή των διοικητικών και υπολογιστικών στρεβλώσεων που προκάλεσε το νέο σύστημα φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών, το οικονομικό επιτελείο προχωρά σε στοχευμένο «κούρεμα» των τεκμηρίων. Η πλήρης κατάργηση των δύο επιβαρυντικών προσαυξήσεων —του κόστους μισθοδοσίας (10%) και του υπερβάλλοντος τζίρου (5%)— επιστρέφει στους φορολογούμενους περίπου 570 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο σύνολο της περσινής πρόσθετης βεβαίωσης.

Το νέο τοπίο: Τι αλλάζει στην πράξη

Με τις νέες ρυθμίσεις, ο ελάχιστος φόρος για όσους δηλώνουν εισοδήματα κάτω από τον κατώτατο μισθό επαναπροσδιορίζεται στα 1.440 έως 2.200 ευρώ.

  • Οι μεγάλοι ωφελημένοι: Επαγγελματίες με προσωπικό ή αυξημένο κύκλο εργασιών, οι οποίοι εξαιτίας των συνδυαστικών προσαυξήσεων έφταναν να πληρώνουν έως και 5.500 ευρώ, βλέπουν τις υπερβάλλουσες επιβαρύνσεις να εξαφανίζονται.
  • Τι παραμένει: Ο πυρήνας του συστήματος δεν αλλάζει. Η σύνδεση με τον κατώτατο μισθό και η προσαύξηση λόγω τριετιών (από τον 6ο χρόνο άσκησης επαγγέλματος) διατηρούνται ως βάση υπολογισμού.

Διόρθωση αδικιών ή μεσοβέζικη λύση;

Η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τις δύο προσαυξήσεις αναδεικνύει τις δομικές αδυναμίες που συνόδευαν την αρχική σύλληψη του μέτρου:

  • Τιμωρητικός χαρακτήρας της ανάπτυξης: Η προσαύξηση βάσει τζίρου λειτουργούσε στην πράξη ως «αντικίνητρο» διεύρυνσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς τιμωρούσε όσους ξεπερνούσαν τον μέσο όρο του κλάδου τους.
  • Παράδοξο μισθοδοσίας: Η επιβάρυνση λόγω κόστους προσωπικού ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με τη διακηρυγμένη πολιτική για τόνωση της απασχόλησης και αύξηση των θέσεων εργασίας.
  • Το βασικό αγκάθι παραμένει: Παρά τη γενναία ελάφρυνση, το σύστημα εξακολουθεί να βασίζεται σε οριζόντια τεκμαρτά εισοδήματα. Η διατήρηση της τεκμαρτής φορολόγησης συνεχίζει να αντιμετωπίζει συλλήβδην τους επαγγελματίες ως δυνητικούς φοροφυγάδες, φορολογώντας «τεκμαιρόμενα» και όχι πραγματικά κέρδη.

Η υποχώρηση του υπουργείου προσφέρει σημαντική οικονομική ανάσα, όμως επιβεβαιώνει πως τα τεκμήρια παραμένουν ένα μεταβατικό, αμβλύ εργαλείο, το οποίο θα πρέπει σταδιακά να αντικατασταθεί από πλήρως ψηφιακούς και διασταυρωτικούς ελέγχους (MyDATA, ψηφιακή κάρτα, διασύνδεση POS-ταμειακών).

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ΤΡΙΤΗ 08.09.2026 12:42
DETH_Mitsotakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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