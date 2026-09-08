Η διορθωτική «στροφή» στα τεκμήρια: Ελαφρύνσεις 570 εκατ. ευρώ με διατήρηση της οριζόντιας φιλοσοφίας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Σε μία παραδοχή των διοικητικών και υπολογιστικών στρεβλώσεων που προκάλεσε το νέο σύστημα φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών, το οικονομικό επιτελείο προχωρά σε στοχευμένο «κούρεμα» των τεκμηρίων. Η πλήρης κατάργηση των δύο επιβαρυντικών προσαυξήσεων —του κόστους μισθοδοσίας (10%) και του υπερβάλλοντος τζίρου (5%)— επιστρέφει στους φορολογούμενους περίπου 570 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο σύνολο της περσινής πρόσθετης βεβαίωσης.
Με τις νέες ρυθμίσεις, ο ελάχιστος φόρος για όσους δηλώνουν εισοδήματα κάτω από τον κατώτατο μισθό επαναπροσδιορίζεται στα 1.440 έως 2.200 ευρώ.
Η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τις δύο προσαυξήσεις αναδεικνύει τις δομικές αδυναμίες που συνόδευαν την αρχική σύλληψη του μέτρου:
Η υποχώρηση του υπουργείου προσφέρει σημαντική οικονομική ανάσα, όμως επιβεβαιώνει πως τα τεκμήρια παραμένουν ένα μεταβατικό, αμβλύ εργαλείο, το οποίο θα πρέπει σταδιακά να αντικατασταθεί από πλήρως ψηφιακούς και διασταυρωτικούς ελέγχους (MyDATA, ψηφιακή κάρτα, διασύνδεση POS-ταμειακών).
Διαβάστε επίσης:
Οργή δανειοληπτών Νόμου Κατσέλη για τις δηλώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: «Δεν είμαστε μπαταχτσήδες, σεβαστείτε τη Δικαιοσύνη»
ΕΛΣΤΑΤ: Με ρυθμό 1,9% έτρεξε η ανάπτυξη το δεύτερο τρίμηνο
Mέτρα ΔΕΘ: Πίνακες και παραδείγματα για την αύξηση μισθού σε ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, δημοσίους υπαλλήλους και αγρότες
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.