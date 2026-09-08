search
ΤΡΙΤΗ 08.09.2026 12:43
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.09.2026 11:01

Ο Κλιφ Ρίτσαρντ ανακοινώνει νέο άλμπουμ με διασκευές των Χάρι Στάιλς και Έλβις Πρίσλεϊ

08.09.2026 11:01
cliff-richard-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο Σερ Κλιφ Ρίτσαρντ κυκλοφορεί το 48ο άλμπουμ του, το οποίο θα αποτελείται από διασκευές τραγουδιών που βρέθηκαν στην κορυφή των charts από καλλιτέχνες όπως οι Beatles, ο Έλβις Πρίσλεϊ και ο Χάρι Στάιλς.

Ο βραβευμένος μουσικός θα επαναπροσδιορίσει κλασικά και σύγχρονα singles που κυριάρχησαν στα charts τις τελευταίες οκτώ δεκαετίες στο άλμπουμ των 12 τραγουδιών, με τίτλο Only Number Ones, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων PA.

Ο Σερ Κλιφ Ρίτσαρντ είπε: «Πρότεινα στην Warner Music να ηχογραφήσω ένα άλμπουμ με τραγούδια που έφτασαν στο νούμερο ένα. Δόξα τω Θεώ που συμφώνησαν! Άκουσα δεκάδες τραγούδια και επέλεξα 12 από τα αγαπημένα μου».

«Αυτός ο δίσκος είναι ο φόρος τιμής μου σε υπέροχους καλλιτέχνες που ηχογράφησαν υπέροχα τραγούδια που έφτασαν στο νούμερο ένα» πρόσθεσε.

Στο άλμπουμ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, διασκευές των Sign Of The Times (Harry Styles), Return To Sender (Elvis Presley), Oh, Pretty Woman (Roy Orbison), η επιτυχία του Norman Greenbaum του 1969, «Spirit In The Sky», καθώς και τα «I’m A Believer» των Monkees και «White Christmas» του Bing Crosby.

Διαβάστε επίσης:

Apon: Ακύρωσε τις συναυλίες του σε Ηράκλειο και Χανιά – «Είναι πάνω από τις δυνάμεις μου»

Παρίσι: Τεράστιο κύμα αγάπης για τη Σελίν Ντιόν λίγο πριν την πολυαναμενόμενη επιστροφή της στη σκηνή

Κωνσταντίνος Αργυρός: Τραγουδά για πρώτη φορά στο Παρίσι – «Ήταν ανέκαθεν το όνειρό μου»



google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
DETH_Mitsotakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χαμηλές πτήσεις» στη ΝΔ – και όχι μόνο – για τα μέτρα της ΔΕΘ

ekab new
ΥΓΕΙΑ

Απάντηση Γεωργιάδη για το παλιό ασθενοφόρο του Κ.Υ Μάνης

Tanagra
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Τανάγρα: Αναβλήθηκε η κηδεία και του δεύτερου πιλότου – Συνεχίζεται η διαδικασία ταυτοποίησης των δύο σορών

mitsotakis androulakiss
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης δείχνει μόνο το ΠΑΣΟΚ ως πιθανό συνομιλητή για κυβέρνηση συνεργασίας

nosokomeio trikala new
ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: 65χρονος πνίγηκε ενώ έτρωγε σε ταχυφαγείο – Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
elas_1506_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έφυγε στέλεχος από την ΕΛΑΣ λόγω 13ης σύνταξης και μισθού

imdb
ΣΙΝΕΜΑ

Εκνευρισμός στο Τελ Αβίβ: Το IMDb αντικαθιστά το «Ισραήλ» με «Κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη»

akrodexia israil
ΚΟΣΜΟΣ

Μπεν-Γκβιρ και Σμότριτς εναντίον της Βρετανίας: «Απελάστε τον Πρέσβη, αναγνωρίστε την κυριαρχία της Αργεντινής στα Φώκλαντ»

iro-moukiou-new
LIFESTYLE

Ηρώ Μουκίου: «Όταν ο άνθρωπος δεν έχει χρήματα για να ζήσει, του κλέβουν την αξιοπρέπεια»

kyveli-marda
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυβέλη Μάρδα: Η γνωριμία με τον Αλέξη Τσίπρα στην Κωνσταντινούπολη και το ματς Φενερμπαχτσέ – Τσαντζούμπορ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 08.09.2026 12:42
DETH_Mitsotakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χαμηλές πτήσεις» στη ΝΔ – και όχι μόνο – για τα μέτρα της ΔΕΘ

ekab new
ΥΓΕΙΑ

Απάντηση Γεωργιάδη για το παλιό ασθενοφόρο του Κ.Υ Μάνης

Tanagra
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Τανάγρα: Αναβλήθηκε η κηδεία και του δεύτερου πιλότου – Συνεχίζεται η διαδικασία ταυτοποίησης των δύο σορών

1 / 3