Υπερδιπλασιάζει τις στρατιωτικές δαπάνες ο Ερντογάν: Πού οδηγεί η κούρσα εξοπλισμών Ελλάδας και Τουρκίας

Takeaways by to pontiki AI Η Τουρκία προγραμματίζει αύξηση των αμυντικών της δαπανών κατά 229% μέσα στην επόμενη τριετία, στοχεύοντας στην ενίσχυση της εγχώριας τεχνολογικής ανάπτυξης και της παραγωγής οπλικών συστημάτων.

Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην υποστήριξη κρίσιμων εξοπλιστικών προγραμμάτων, όπως η μαζική παραγωγή μαχητικών αεροσκαφών, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και αρμάτων μάχης.

Παράλληλα, η τουρκική κυβέρνηση ιεραρχεί τον αμυντικό τομέα ως κορυφαία προτεραιότητα της οικονομίας της, επικαλούμενη το διεθνές περιβάλλον αστάθειας και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Αντίστοιχα, η Ελλάδα ενισχύει τις δικές της ένοπλες δυνάμεις μέσω μεγάλων εξοπλιστικών προγραμμάτων, ενώ παράλληλα προσαρμόζει τη στρατηγική της ενσωματώνοντας σύγχρονα και οικονομικά μη επανδρωμένα συστήματα.

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Κατ’ αρχάς, η είδηση: κατά 229% αυξάνει τις αμυντικές δαπάνες της η Τουρκία μέσα στην επόμενη τριετία, στοχεύοντας στην ενίσχυση της εγχώριας τεχνολογικής ανάπτυξης και στην παραγωγή οπλικών συστημάτων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Την απόφαση της Άγκυρας δημοσιοποίησε ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης, Τζεβντέτ Γιλμάζ, υπογραμμίζοντας ότι στόχος παραμένει μια αυτοδύναμη Τουρκία στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας. Μάλιστα, η αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού βρίσκεται στην κορυφή των επτά τομέων προτεραιότητας της τουρκικής οικονομίας και ακολουθούν η κοινωνική στέγαση με αύξηση 150%, οι μεταλλευτικές έρευνες με 139%, οι βιομηχανικές υποδομές με 54%, το σιδηροδρομικό δίκτυο με 49%, ο τομέας της υγείας με 43% και η επισιτιστική ασφάλεια με 42%.

Στόχος της Τουρκίας είναι τα επιπλέον κεφάλαια να ενισχύσουν κρίσιμα εξοπλιστικά προγράμματα, όπως η μαζική παραγωγή του μαχητικού αεροσκάφους TF-X KAAN, οι πρώτες παραλαβές του μη επανδρωμένου KIZILELMA, καθώς και η ενίσχυση των χερσαίων δυνάμεων με περισσότερα από 10 άρματα μάχης ALTAY. Ο Γιλμάζ σημείωσε ότι η διεθνής οικονομία διανύει μια περίοδο υψηλού κινδύνου και αστάθειας, όπου οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα την τουρκική οικονομία, ενώ έκανε αναφορά και στις επιπτώσεις που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν στις τιμές της ενέργειας, στο εμπόριο και στον πληθωρισμό.

Σημειώνεται ότι η Τουρκία έχει ισχυρή αμυντική βιομηχανία με έντονα εξαγωγικό προσανατολισμό: τα διαβόητα επιθετικά drones Bayraktar, τα οποία έδειξαν τις δυνατότητές τους στον πόλεμο στην Ουκρανία, αποτελούν… πόθο πολλών (και ευρωπαϊκών…) χωρών, ενώ στο πλαίσιο της συζήτησης για τη νέα αμυντική αρχιτεκτονική της ΕΕ και τους εξοπλισμούς της, σημαντικός αριθμός μελών της Ένωσης δεν έκρυψε ότι επιθυμεί την εμβάθυνση της συμμετοχής της Άγκυρας – έστω κι αν η Ελλάδα και η Γαλλία κατάφεραν να την κρατήσουν σε πρώτη φάση εκτός προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το εργαλείο SAFE.

Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Ινστιτούτου Έρευνας για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI), το 2025 η Τουρκία κατέγραψε αμυντικές δαπάνες ύψους 30 δισ. δολαρίων, καταλαμβάνοντας τη 18η θέση παγκοσμίως με ετήσια αύξηση 7,2%. Οι δαπάνες αυτές αντιστοιχούν στο 1,9% του ΑΕΠ της και τροφοδοτούνται από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε Συρία, Ιράκ και Σομαλία, καθώς και από τις επενδύσεις στην εγχώρια βιομηχανία. Από την άλλη, η Ελλάδα βρίσκεται στην 34η θέση παγκοσμίως με δαπάνες 8,4 δισ. δολαρίων για το 2025, σημειώνοντας αύξηση 5,6% σε πραγματικούς όρους, ενώ διατηρεί αισθητά υψηλότερο ποσοστό αμυντικών δαπανών ως προς το ΑΕΠ της, το οποίο αγγίζει το 3%.

Η κούρσα των εξοπλισμών

Ωστόσο, από τα παραπάνω γεννάται μια σειρά από ερωτήματα, σχετικά με τη νέα κούρσα εξοπλισμών που διαφαίνεται μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Υπενθυμίζεται ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει παραλάβει, αναμένει να παραλάβει ή έχει υπογράψει συμφωνίες για τέσσερις φρεγάτες Belharra, 24 μαχητικά Rafale, δυο φρεγάτες FREMM Bergamini και 20 μαχητικά F-35, το αντιαεροπορικό σύστημα «Ασπίδα του Αχιλλέα», καθώς και διάφορα drone και αντιdrone συστήματα. Προφανώς, η ενίσχυση της άμυνας της χώρας είναι εκ των ων ουκ άνευ, ωστόσο, εντύπωση προκάλεσε ερώτηση προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στη συνέντευξη στο πλαίσιο της ΔΕΘ, σχετικά με τον σύγχρονο πόλεμο, ο οποίος διεξάγεται με φθηνά συστήματα, όπως drones μερικών χιλιάδων – ή ακόμα και εκατοντάδων – δολαρίων, τα οποία καταστρέφουν πανάκριβα συστήματα.

Ο Κ. Μητσοτάκης, στο ερώτημα αν η χώρα εξοπλίζεται για «πόλεμο προηγούμενης γενιάς» απάντησε ότι «μετά από μια δεκαετία κρίσης είχαμε μείνει πάρα πολύ πίσω ως προς τον εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων. Και είμαι υπερήφανος, πράγματι, γιατί επί δικών μας ημερών αυτό το κενό σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει καλυφθεί, και στην Πολεμική μας Αεροπορία και στον Στρατό Ξηράς και στο Ναυτικό», ωστόσο, προσέθεσε ότι «η αλλαγή φιλοσοφίας προς τα μικρά συστήματα, τα φθηνά συστήματα, τα συστήματα τα οποία εξελίσσονται διαρκώς, είναι μια πραγματικότητα και η Ελλάδα προσαρμόζεται σε αυτή την πραγματικότητα. Έχουμε ήδη εργοστάσια τα οποία μπορούν να κατασκευάσουν χιλιάδες drones».

Πάντως, επισήμανε ότι είναι «σημαντικές οι μεγάλες πλατφόρμες, πάντα θα χρειαζόμαστε αεροπλάνα. Το γεγονός ότι σήμερα η Ελλάδα έχει καταφέρει να αναβαθμίσει τα F-16 της, να έχει Rafale, να παραλαμβάνει F-35, μας δίνει μια πολύ σημαντική τολμώ να πω και υπεροπλία, την οποία δεν θα μπορούσαμε ποτέ να μην την αξιοποιήσουμε με κάποιο τρόπο. Αλλά και η λογική μη επανδρωμένων συστημάτων μπαίνει για τα καλά πια στη φιλοσοφία των Ενόπλων Δυνάμεων. Έχουμε εξαιρετικά στελέχη τα οποία κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση», ενώ για την προσπάθεια της Τουρκίας να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35, περιορίστηκε να σημειώσει ότι «δεν είναι δική μας δουλειά να υποδείξουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιους θα πουλήσουν ή δεν θα πουλήσουν αμυντικά συστήματα. Θα επαναλάβω μόνο ότι, ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ σημαντικά νομικά εμπόδια προκειμένου η Τουρκία να αποκτήσει τα F-35, τα οποία – προς το παρόν τουλάχιστον – δεν βλέπω πώς θα ξεπεραστούν».

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