Παρίσι: Τεράστιο κύμα αγάπης για τη Σελίν Ντιόν λίγο πριν την πολυαναμενόμενη επιστροφή της στη σκηνή

Takeaways by to pontiki AI Εκατοντάδες θαυμαστές συγκεντρώνονται καθημερινά έξω από το ξενοδοχείο της Σελίν Ντιόν στο Παρίσι, προσδοκώντας να συναντήσουν την τραγουδίστρια ενόψει των επερχόμενων συναυλιών της.

Η καλλιτέχνις προετοιμάζεται για την επιστροφή της στη σκηνή, έπειτα από τη διάγνωσή της με τη σπάνια νευρολογική διαταραχή stiff-person το 2022.

Οι θαυμαστές εκφράζουν τον θαυμασμό τους για το θάρρος και την ειλικρίνεια της Ντιόν σχετικά με τα προβλήματα υγείας της.

Η τραγουδίστρια ανταπέδωσε πρόσφατα την αγάπη του κοινού, τραγουδώντας και χορεύοντας μαζί τους κατά την έξοδό της από το ξενοδοχείο.

Η σειρά εμφανίσεων αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την ίδια, μετά την εντατική αποκατάσταση που ακολούθησε για να ανακτήσει τις δυνάμεις της.

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Εκατοντάδες θαυμαστές συγκεντρώνονται καθημερινά έξω από το πολυτελές ξενοδοχείο όπου διαμένει η Σελίν Ντιόν (Céline Dion) στο Παρίσι, με την ελπίδα ένα σύντομο στιγμιότυπο μαζί της.

Η διάσημη τραγουδίστρια πραγματοποιεί πρόβες για την πολυσυζητημένη επιστροφή της στη σκηνή, στο πλαίσιο μιας σειράς sold-out εμφανίσεων που ξεκινούν αυτό το Σαββατοκύριακο στη γαλλική πρωτεύουσα.

Ανάμεσά τους, η Noëlla Lamy η οποία φορώντας ένα φούτερ με το πρόσωπο της πολυβραβευμένης ερμηνεύτριας θα περνούσε τη νύχτα της έξω από το ξενοδοχείο προσδοκώντας να την συναντήσει.

«Η Σελίν Ντιόν αποτελεί σύμβολο γενναιότητας και πηγή έμπνευσης», είπε στον Guardian. Η ίδια ταξίδεψε από τη βόρεια Γαλλία, αποφασισμένη να περιμένει ακόμη και 36 ώρες πίσω από τα κιγκλιδώματα ασφαλείας για να τη δει.

«Είναι μια γυναίκα ανεξάντλητη, ανθρώπινη και ταπεινή», συνέχισε η Lamy η οποία έχει ήδη εξασφαλίσει ένα εισιτήριο για μία από τις συναυλίες.

«Χαίρομαι τόσο πολύ που επιστρέφει στη σκηνή και ελπίζω να είναι μια ομαλή επιστροφή για εκείνη. Νιώθω πως ήταν στο πλευρό μου σε κάθε δοκιμασία της ζωής μου. Έχασα τον σύζυγό μου σχεδόν ταυτόχρονα με εκείνη και τα τραγούδια της με βοήθησαν πραγματικά να το ξεπεράσω. Την πρωτοείδα να τραγουδά σε μια γαλλική εκπομπή όταν ήταν 14 ετών κι εγώ μόλις οκτώ και από εκείνη τη στιγμή έγινα φανατική θαυμάστριά της», πρόσθεσε.

Πέρα από την παγκόσμια επιτυχία του «My Heart Will Go On», η Ντιόν διατηρεί μια ειδική σχέση με το κοινό της χώρας χάρη στα γαλλόφωνα τραγούδια της με αποκορύφωμα το άλμπουμ «D’eux» και την καθηλωτική της εμφάνιση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024.

Νωρίτερα τον Δεκέμβριο του 2022, η Καναδή σταρ είχε συγκινήσει την κοινή γνώμη όταν, αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με το σύνδρομο stiff-person, μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που προκαλεί μυϊκή ακαμψία και έντονους σπασμούς.

«Έχει το θάρρος να μιλά για τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της, κι αυτό είναι ιδιαίτερα συγκινητικό», ανέφερε ο 21χρονος Augustin, που ταξίδεψε επίσης από τη βόρεια Γαλλία και κατάφερε να τη δει από κοντά.

Από την πλευρά της, η 31χρονη Marina, χημικός σε εταιρεία καλλυντικών, σημείωσε: «Πολλοί σταρ πιστεύουν πως δεν πρέπει να δείχνουν τις αδυναμίες τους, όμως είναι άνθρωποι όπως εμείς. Αυτή η ειλικρίνεια την έκανε ακόμα πιο αληθινή και την έφερε πιο κοντά στους θαυμαστές της».

«Στη σκηνή είναι μια υπέροχη ντίβα, αλλά στην ζωή της παραμένει απόλυτα προσγειωμένη», συμπλήρωσε η Sylvie Lugans η οποία είναι θαυμάστρια της Ντιόν από τη νίκη της στη Eurovision το 1988.

Το αυθόρμητο σόου στους δρόμους του Παρισιού

Πρόσφατα, σε μια προσπάθεια να ανταποδώσει αυτή τη λατρεία, η 58χρονη τραγουδίστρια χάρισε στο κοινό μια μοναδική πρόγευση, όταν βγαίνοντας από το ξενοδοχείο, άρχισε να τραγουδά και να χορεύει μαζί με τους fans το εμβληματικό γαλλικό της κομμάτι “Pour que tu m’aimes encore”.

Η ίδια εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευδιάθετη, έστειλε φιλιά, αστειεύτηκε, ενώ ανέβηκε ακόμα και πάνω σε αυτοκίνητο ώστε να μπορέσει να χαιρετήσει τους πάντες

Μια επιστροφή στη ζωή, μια προσωπική νίκη

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι αυτή η σειρά συναυλιών αποτελεί ένα τεράστιο ορόσημο στην καριέρα και τη ζωή της.

Μετά τη διάγνωσή της με τη σπάνια νευρολογική διαταραχή (Stiff-Person Syndrome) στα τέλη του 2022, η οποία επηρέασε την ικανότητά της να περπατά και να τραγουδά, η Σελίν Ντιόν υποβλήθηκε σε εντατικές θεραπευτικές συνεδρίες (συμπεριλαμβανομένων πιλάτες και μπαλέτου) για να ανακτήσει τη φωνή και τις δυνάμεις της.

Μετά τη σύντομη αλλά ιστορική εμφάνισή της στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024 πάνω από τον Πύργο του Άιφελ, αυτή είναι η πρώτη φορά που επιστρέφει για ένα πλήρες πρόγραμμα συναυλιών.

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