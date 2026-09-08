«Βόμβες» Haaretz για Νετανιάχου: Ήξερε για επίθεση της Χαμάς πριν την 7η Οκτωβρίου – Δεν ενημέρωσε τις υπηρεσίες ασφαλείας

Takeaways by to pontiki AI Δημοσίευμα της εφημερίδας Haaretz, βασισμένο στο βιβλίο «Απαχθέντες: 843 ημέρες εγκατάλειψης», υποστηρίζει ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε προειδοποιηθεί από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για επικείμενη επίθεση της Χαμάς.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν ενημέρωσε την ηγεσία των υπηρεσιών ασφαλείας του για την προειδοποίηση που έλαβε λίγο πριν την 7η Οκτωβρίου.

Το γραφείο του πρωθυπουργού απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους ως απόλυτο ψέμα και υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε καμία σχετική επικοινωνία ή προειδοποίηση.

Παράλληλα, ανώτατα στελέχη της ισραηλινής ασφάλειας δήλωσαν ότι δεν είχαν λάβει καμία ενημέρωση για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Οι αποκαλύψεις αυτές εγείρουν εκ νέου ερωτήματα σχετικά με τις γνώσεις και τις ενέργειες της ηγεσίας πριν από την επίθεση.

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Δημοσίευμα – βόμβα από τη Haaretz, στο οποίο αναφέρεται ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε προειδοποιηθεί για επίθεση της Χαμάς πριν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023.

Σύμφωνα με το αποκαλυπτικό δημοσίευμα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είχε ενημερωθεί για τα σχέδια της Χαμάς για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, από τα τέλη Σεπτεμβρίου, αλλά δεν είχε επικοινωνήσει το σημαντικό νέο στις τάξεις ασφαλείας του.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ, ενημέρωσε προσωπικά τον Νετανιάχου σχετικά με τις πληροφορίες που είχε συλλέξει η πλευρά του για τα σχέδια της Χαμάς. Παράλληλα, ο Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ φέρεται να ενημέρωσε και τον τότε διευθυντή της CIA, Γουίλιαμ Τζ. Μπερνς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα, ο Νετανιάχου δεν ενημέρωσε στη συνέχεια την ηγεσία των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας και δεν προχώρησε σε κάποια συγκεκριμένη ενέργεια βάσει της πληροφορίας.

Η αποκάλυψη βασίζεται στο νέο βιβλίο των δημοσιογράφων Σλόμι Έλνταρ και Ρουθ Γιουβάλ, Kidnapped: 843 Days of Abandonment («Απαχθέντες: 843 ημέρες εγκατάλειψης»), το οποίο στηρίζεται σε συνεντεύξεις με δεκάδες πηγές, μεταξύ των οποίων ανώτατοι αξιωματούχοι στο Ισραήλ και στο εξωτερικό.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού απορρίπτει κατηγορηματικά την εκδοχή αυτή, χαρακτηρίζοντάς την «απόλυτο ψέμα».

«Απόλυτο ψέμα! Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δεν μίλησε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κατά την επίμαχη περίοδο και δεν έλαβε καμία προειδοποίηση από αυτόν», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Οι νέοι ισχυρισμοί προσθέτουν ακόμη ένα κρίσιμο κεφάλαιο στη συζήτηση για το τι γνώριζε η ισραηλινή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία πριν από την 7η Οκτωβρίου και για το κατά πόσο οι προειδοποιήσεις που είχαν συγκεντρωθεί μπορούσαν, αν είχαν αξιολογηθεί διαφορετικά, να αλλάξουν την πορεία των γεγονότων.

Αναλυτικά το δημοσίευμα της Haaretz:

«Ο Πρόεδρος των ΗΑΕ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ ήταν ιδιαίτερα ανήσυχος. “Μου μιλούσε συχνά για αυτό το θέμα τους μήνες πριν από τον πόλεμο”, αφηγείται ο Ισαάκ Χέρτσογκ, ο οποίος διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον μπιν Ζαγέντ. “Μου έστελνε συνεχώς μηνύματα ότι η κατάσταση έπρεπε να εκτονωθεί. Έστειλε μάλιστα έναν ειδικό απεσταλμένο στο Ισραήλ, ο οποίος συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό. Ο εμίρης φαινόταν να διαισθάνεται ότι η περιοχή βρισκόταν στα πρόθυρα έκρηξης”.

Ο Μπιν Ζαγέντ θα συνομιλούσε επίσης απευθείας με τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Αυτές οι συνομιλίες ακολουθούσαν μια τυπική διαδικασία: ένας εκπρόσωπος της πρεσβείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ερχόταν στο γραφείο του πρωθυπουργού, φέρνοντας μαζί του μια ειδική τηλεφωνική συσκευή που εξασφάλιζε τη μη διαρροή της κλήσης.

Αυτή τη φορά, όμως, το τηλεφώνημα που πραγματοποίησε ο σεΐχης ήταν ασυνήθιστο. Μιάμιση εβδομάδα πριν από τις 7 Οκτωβρίου 2023, ο ηγέτης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων τηλεφώνησε στον Νετανιάχου από το προεδρικό μέγαρο στο Αμπού Ντάμπι και συνομίλησε μαζί του για 45 λεπτά.

Στη συγκεκριμένη συνομιλία, ο Μπιν Ζαγέντ προειδοποίησε ότι ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, Γιαχιά Σινουάρ, σχεδίαζε μια μεγάλη επιχείρηση εναντίον του Ισραήλ. Εξέφρασε την ανησυχία του ότι η εν λόγω ενέργεια όχι μόνο θα οδηγούσε σε αιματοχυσία, αλλά θα αποσταθεροποιούσε επίσης ολόκληρη την περιοχή και θα υπονόμευε τις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Τρεις ξένες πηγές είναι ενήμερες για το περιεχόμενο της συνομιλίας, η ύπαρξη της οποίας αποκαλύπτεται εδώ για πρώτη φορά. Η αποκάλυψή της είναι αποτέλεσμα εκτεταμένης έρευνας που βασίστηκε σε δεκάδες πηγές στο Ισραήλ και σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων πολύ υψηλόβαθμων αξιωματούχων, καθώς και σε ηχογραφήσεις, εσωτερικά έγγραφα και αλληλογραφία. Η έρευνα διεξήχθη για το νέο βιβλίο “Όμηροι: 843 ημέρες εγκατάλειψης” από τους συγγραφείς του παρόντος άρθρου.

Στη συνομιλία παρευρέθηκε επίσης ένας στενός σύμβουλος του Μπιν Ζαγέντ, ένας Παλαιστίνιος που είχε μεταναστεύσει πριν από χρόνια από τη Γάζα στο Αμπού Ντάμπι και διατηρούσε στενούς δεσμούς με τη Γάζα. Σύμφωνα με τον σύμβουλο, ο ηγέτης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων τόνισε στον Νετανιάχου την ανάγκη να προετοιμαστεί για την απειλή.

“Ο εμίρης εξήγησε ότι, κατά την εκτίμησή του, ο Σινουάρ προετοιμαζόταν για ένα σημαντικό γεγονός”, λέει ο σύμβουλος.”Είπε στον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ πρέπει να είναι έτοιμο. Παράλληλα, συνέστησε να αναζητηθεί μια οικονομική λύση για τη Λωρίδα της Γάζας και να ηρεμήσει η κατάσταση στη Δυτική Όχθη, προκειμένου να αποφευχθεί η κλιμάκωση της έντασης”.

Ο Μπιν Ζαγέντ προέτρεψε τον Νετανιάχου να αντιμετωπίσει την κατάσταση με σοβαρότητα. Προς έκπληξή του, ωστόσο, ο πρωθυπουργός αντέδρασε με σχετική ψυχραιμία. Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι, κατά την εκτίμησή του, η Χαμάς σκόπευε να αναπτύξει δραστηριότητες στην περιοχή της Δυτικής Όχθης, και διαβεβαίωσε τον σεΐχη ότι το Ισραήλ ήταν προετοιμασμένο για κάθε ενδεχόμενο.

Ο ηγέτης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων θα αναφερόταν αργότερα στη συνομιλία που είχε με τον Νετανιάχου και στην προειδοποίηση που μετέφερε επίσης στον διευθυντή της CIA, Γουίλιαμ Τζ. Μπερνς. Μοιράστηκε με τον Μπερνς την αίσθηση που προσπάθησε να μεταδώσει στον Νετανιάχου, ότι “κάτι εκεί είναι έτοιμο να εκραγεί”, και του είπε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πίστευε ότι η ευμετάβλητη περιοχή ήταν, στην πραγματικότητα, η Δυτική Όχθη.

“Ο Ζαγέντ ήλπιζε ότι, παρά τη συγκρατημένη αντίδρασή του, ο Νετανιάχου θα έπαιρνε το μήνυμα στα σοβαρά και θα αναλάμβανε δράση”, λέει ο σύμβουλος. Κανείς από αυτούς δεν φανταζόταν ότι ο πρωθυπουργός θα άκουγε το μήνυμα, αλλά δεν θα ενημέρωνε τους επικεφαλής του αμυντικού συστήματος. Ο επικεφαλής της Σιν Μπετ, ο επικεφαλής της Μοσάντ, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων – κανένας από αυτούς δεν γνώριζε για την προειδοποίηση του Μπιν Ζαγέντ».

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