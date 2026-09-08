Ρώμη: Έπεσαν οι υπογραφές μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατών FREMM για το Πολεμικό Ναυτικό

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Παρουσία των υπουργών Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας, Νίκου Δένδια και Γκουίντο Κροσέτο, υπεγράφη το μεσημέρι στη Ρώμη η διακρατική συμφωνία των δύο χωρών για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου FREMM (κλάσης Bergamini), συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ.



Η Εφαρμοστική Ρύθμιση υπεγράφη από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και την αντίστοιχη ιταλική Διεύθυνση Εξοπλισμών. Από ελληνικής πλευράς ήταν παρόντες ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, και ο αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ.



Πριν από την υπογραφή της Εφαρμοστικής Ρύθμισης, ο κ. Δένδιας και ο κ. Κροσέτο είχαν συνάντηση στο υπουργείο Άμυνας της αιώνιας πόλης, κατά την οποία συζήτησαν τη στενή συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της άμυνας και τις τελευταίες εξελίξεις στις περιοχές κοινού ενδιαφέροντος.

Συναντήθηκα σήμερα στο Υπουργείο Άμυνας της Ιταλίας στη Ρώμη με τον ομόλογό μου @GuidoCrosetto. Στην ιδιαίτερα εποικοδομητική συζήτηση που είχαμε συμφωνήσαμε για τη δημιουργία θεσμοθετημένου διαλόγου ανάμεσα στα Υπουργεία Άμυνας 🇬🇷 και 🇮🇹 σχετικά με την κοινή μας συμπόρευση σε… pic.twitter.com/H9a0m3njxR September 8, 2026



Δένδιας: «Το ζητούμενο, για την Ελλάδα και την Ιταλία, δεν είναι μόνον η μεταβίβαση των δυο φρεγατών, είναι η στενή συνεργασία με αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύος»

«Στις 29 Σεπτεμβρίου του 2025, στην Λα Σπέτσια, με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας και της Δήλωσης Προθέσεων, αποτυπώσαμε την κοινή βούληση της Ελλάδας και της Ιταλίας για μία συνεργασία στρατηγικού και επιχειρησιακού αποτυπώματος. Σήμερα, οικοδομούμε πάνω σε αυτά τα θεμέλια. Η πρώτη φρεγάτα FREMM, η Carlo Bergamini, προβλέπεται να μεταβιβαστεί στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2028 και η Fasàn το πρώτο εξάμηνο του 2029. Αλλά το ζητούμενο, για την Ελλάδα και την Ιταλία, δεν είναι μόνον η μεταβίβαση των δύο φρεγατών. Είναι η στενή συνεργασία, είναι η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύος, είναι η ιταλική συνεργασία στην προσαρμογή του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού στις απαιτήσεις της νέας εποχής.



Οι FREMM είναι μονάδες υψηλών προδιαγραφών και με τις αλλαγές που θα επιφέρουμε και ήδη συζητάμε με την εταιρεία που τις έχει κατασκευάσει, τη Fincantieri, θα τις καταστήσουμε πανίσχυρες. Μαζί με τις FDI και τις ΜΕΚΟ θα είναι ο πυρήνας ισχύος του ελληνικού στόλου στην νέα εποχή.



Όπως ξέρετε, είμαι εδώ για να συζητήσω και την ευρύτερη συνεργασία με την Ιταλία. Κατ’ αρχήν, τη δυνατότητα πρόσκτησης άλλων δύο μονάδων FREMM και, επίσης, την κοινή θεώρηση των πραγμάτων. Η Ελλάδα και η Ιταλία είναι ναυτικά έθνη, μοιράζονται τον ίδιο ζωτικό, θαλάσσιο χώρο στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο, από κοινού, έχουμε περίπου το 90% του ευρωπαϊκού εμπορικού στόλου. Η κοινή γεωγραφία, άρα, μας δημιουργεί και μία κοινή ευθύνη. Για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών, για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, για την προστασία των εμπορικών και ενεργειακών ροών και τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής μας. Η σημερινή, επίσης συμφωνία, υπηρετεί μία αντίληψη την οποία έχουμε, η οποία αφορά την εμπλοκή των ελληνικών ναυπηγείων και της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, του ελληνικού αμυντικού οικοσυστήματος, την προσαρμογή των νέων συστημάτων που αποκτά η πατρίδα μας. Η διάσταση είναι οργανικό στοιχείο της ατζέντας 2030, ώστε η τεχνογνωσία να παραμένει στη χώρα και να δημιουργεί ελληνικό, εθνικό παραγωγικό κεφάλαιο.



Καταλήγοντας, θα ήθελα να πω ότι η σημερινή συμφωνία εγγράφεται σε μία συνεπή πορεία στρατηγικής σύνδεσης Ελλάδας και Ιταλίας. Είναι μία πορεία συνεπής. Το 2020 οριοθετήσαμε τις θαλάσσιες ζώνες μας, εδραιώνοντας τη σχέση μας στο διεθνές δίκαιο και στο διεθνές δίκαιο για το δίκαιο της θάλασσας. Ήμουν πολύ περήφανος που υπέγραψα, τότε, αυτήν την συμφωνία ως υπουργός Εξωτερικών. Και το 2025, μαζί με τον αγαπητό υπουργό Γκουίντο Κροσέτο, στη Λα Σπέτσια, διαμορφώσαμε το πλαίσιο της νέας στρατηγικής μας συνεργασίας στο επίπεδο της άμυνας. Σήμερα, εδώ στη Ρώμη, προσδίδουμε περιεχόμενο στη συμφωνία αυτή που κάναμε στην Λα Σπέτσια. Κύριε υπουργέ, αγαπητέ Γκουίντο, σε ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, τη σοβαρότητα και τη συνοχή. Από την Λα Σπέτσια μέχρι τη Ρώμη, τιμήσαμε τον λόγο μας. Σήμερα, ο λόγος αυτός γίνεται συγκεκριμένη δέσμευση».

Η σημερινή συμφωνία εγγράφεται σε μια συνεπή πορεία στρατηγικής σύνδεσης Ελλάδας και Ιταλίας», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός άμυνας

Μετά την ολοκλήρωση της σημερινής συνάντησης με τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, σήμερα στην Ρώμη, ο Ιταλός υπουργός άμυνας Γκουίντο Κροζέτο, μιλώντας στους δημοσιογράφους υπογράμμισε:

«Σε ευχαριστώ, Νίκο, και ευχαριστώ το ελληνικό υπουργείο Άμυνας και το Ναυτικό που θέλησαν -με ιδιαίτερη έμφαση- αυτή τη συνεργασία. Πρόκειται όχι μόνον για βιομηχανική, αλλά και για πολιτική συνεργασία, η οποία ξεκινά από μια κοινή προσέγγιση στον χώρο της Μεσογείου. Η θάλασσα και η ασφαλής ναυσιπλοΐα αντιπροσωπεύουν για τις δυο χώρες μας πηγή πλούτου, η οποία τους επέτρεψε να προοδεύσουν.

Περισσότερο από κάθε άλλη χώρα, έχουμε την ανάγκη να υπερασπίσουμε τη θάλασσα, από τη Μεσόγειο μέχρι τη διευρυμένη Μεσόγειο, από την Ερυθρά Θάλασσα μέχρι τα Στενά του Ορμούζ».

Σύμφωνα με τον κ. Κροζέτο, η θάλασσα παραμένει κεντρικής σημασίας και για τις υποθαλάσσιες συνδέσεις, για την μεταφορά ενέργειας και την ανταλλαγή πληροφοριών. «Σε έναν όλο και μεγαλύτερο κόσμο, υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά μας και με τους συμμάχους. Τα συμφέροντά μας στη Μεσόγειο και στην διευρυμένη Μεσόγειο είναι κοινά. Πρέπει να μπορούμε να τα υπερασπίσουμε ξεκινώντας όχι μόνον από μια πολιτική εγγύτητα, από μια συνεργασία δεκαετιών, αλλά και χρησιμοποιώντας τις ίδιες τεχνολογίες. Είναι βασικής σημασίας, διότι μας επιτρέπει να αλληλοσυμπληρωνόμαστε, να είμαστε το ίδιο πράγμα», είπε ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Άμυνας.

Υπογράμμισε, δε, ότι «η Fincantieri δεν θα δραστηριοποιηθεί ώστε τα δυο αυτά πλοία να γίνουν όλο και πιο λειτουργικά, με την καλύτερη δυνατή τεχνολογία» «Η Fincantieri θα γίνει και λίγο ελληνική, μεταφέροντας στην Ελλάδα τις τεχνολογίες που απαιτούνται όχι μόνον για τον εκσυγχρονισμό των πλοίων, αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας», είπε.

Ο Ιταλός υπουργός τόνισε, επίσης, ότι σήμερα ολοκληρώθηκε μια πορεία που είχε ξεκινήσει πέρυσι στην Λα Σπέτσια. Ανέφερε, δε, ότι η σημερινή υπογραφή αποτέλεσε την ευκαιρία για να μπορέσει να γίνει αναφορά και σε σειρά άλλων σημαντικών θεμάτων.

«Εννοώ την ενίσχυση της άμυνας μας μέσω της ενίσχυσης μιας άμυνας της Ηπειρωτικής Μεσογείου, τη δυνατότητα να εργαστούμε μαζί για τις προκλήσεις του μέλλοντος, που είναι η αντιαεροπορική άμυνα, οι αντιβαλλιστικοί πύραυλοι, οι διαστημικές απειλές ή τα ντρόουν, όπως και να διευρύνουμε την συνεργασία μας σε διάφορες περιοχές κρίσεων. Η περιοχές αυτές δεν είναι μόνον η Ανατολή, αλλά για εμάς είναι, επίσης, η Μέση Ανατολή και η Αφρική, από τις οποίες μπορούν να προέλθουν απειλές. Θεωρώ το σημερινό βήμα, ένα από τα διάφορα βήματα που θα κάνουμε μαζί, διότι εγώ πιστεύω ότι πρέπει “να σπρώξουμε” λίγο την Ευρώπη. Οι χώρες που μπορούν να μιλούν πιο εύκολα, θα πρέπει να σηκώσουν το βάρος αυτό. Ο διάλογος μεταξύ μας είναι πιο εύκολος σε σύγκριση με άλλες χώρες, κάτι που έχει να κάνει και με κάποιες χιλιάδες χρόνια ιστορίας και με λίγη φιλοσοφία, χάρη στην οποία συνεχίζουμε να καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα, όχι μόνον με την πραγματιστική προσέγγιση. Είμαι ευτυχής που, έχοντας τελειώσει αυτή την κοινή πορεία, θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε άλλες, με έναν κύριο στόχο: να προσφέρουμε ακόμη ισχυρότερη άμυνα στις δημοκρατίες και στους λαούς μας. Ευχαριστώ όλους όσους εργάστηκαν για το αποτέλεσμα αυτό και κυρίως εσένα, Νίκο, που επέδειξες ισχυρή βούληση για να το πετύχουμε».

«Η σημερινή συμφωνία εγγράφεται σε μια συνεπή πορεία στρατηγικής σύνδεσης Ελλάδας και Ιταλίας», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο.

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