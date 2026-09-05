Συντριβή «Phantom» στην Τανάγρα: Εσπευσμένα στην Αθήνα ο Νίκος Δένδιας από την ΔΕΘ

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Ο ΥΕΘΑ Νίκος Δένδιας διακόπτει το πρόγραμμα του στη ΔΕΘ και επιστρέφει εκτάκτως στην Αθήνα, στο περιθώριο της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους τύπου F- 4 (Phantom) στο Athens Flying Week, στην Τανάγρα.

Το στρατιωτικό αεροσκάφος, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρισκόταν στον αέρα για τουλάχιστον δύο λεπτά πριν συντριβεί για άγνωστο λόγο.

Οι χειριστές φαίνεται πως προσπάθησαν να ανακτήσουν ύψος του αεροσκάφους δεδομένου πως πετούσαν πάνω από πλήθος κόσμο.

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