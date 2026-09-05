Δούρου: Θα παρουσιάσουμε σπουδαίες προτάσεις στη ΔΕΘ – Έχουμε συλλογική ηγεσία, όχι «τρόικα»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στο συλλαλητήριο που διοργανώνεται το απόγευμα στη ΔΕΘ κάλεσε η Ρένα Δούρου και από το βήμα της χθεσινής τηλεοπτικής της συνέντευξης στο Action 24, ενώ μίλησε για την προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να ανακάμψει, διεμήνυσε ότι το κόμμα έχει «συλλογική ηγεσία» και όχι «τρόικα», ενώ άφησε αιχμές και για τις εξαγγελίες Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, καθώς και για τους βουλευτές που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ κρατώντας τις έδρες.

«Στις έξι το απόγευμα έχουμε το συλλαλητήριο απέναντι σε μια κυβέρνηση που διαλύει τα όνειρα μας. Που έχει αυξήσει δραματικά το ιδιωτικό χρέος, κάνοντας 4 στα 10 νοικοκυριά να μην μπορούν να πληρώσουν βασικές ανάγκες και βασικές υποχρεώσεις. Που έδωσε τις ζωές μας κυριολεκτικά στα funds και στους servicers», είπε, καλώντας για μαζικό παρών στη σημερινή συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, η Ρένα Δούρου, Πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ, στην εκπομπή «Πίσω από τις Γραμμές».

Προετοιμάζοντας την εμφάνιση του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ, την ερχόμενη εβδομάδα, σημείωσε ότι θα παρουσιάσει «πολύ σπουδαίες προτάσεις».

Αναφερόμενη στις πολιτικές συμμαχίες σημείωσε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει στόχο, ανάμεσα στα άλλα, τη σύγκλιση με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις», και τόνισε πως «μακριά από μικρομεγαλισμούς και φιλοδοξίες εμείς θα καλέσουμε -όπως το κάναμε με τους Οικολόγους Πράσινους μέσα στο καλοκαίρι, όπως συνομιλούμε με το ΠΡΑΤΤΩ του Νίκου Κοτζιά – και τη Νέα Αριστερά ώστε να δούμε επί ποιων προτάσεων μπορούμε να έχουμε μία προγραμματική σύγκλιση».

«Πλέον παλεύουμε για προγραμματικές συγκλίσεις και ενωτικό ψηφοδέλτιο. Αποφύγαμε τον τελευταίο χρόνο με την προηγούμενη ηγεσία την απορρόφηση και τη διάλυση» υπογράμμισε, ενώ παρατήρησε πως «Η συλλογική ηγεσία από τότε που την έχουμε μάλλον ωφελεί», εξηγώντας ότι «τις συνέπειες της προσωπολατρίας της πλήρωσε ακριβά η ελληνική και διεθνής Αριστερά».

«Κάποιοι κράτησαν τις έδρες με δικαιολογίες που δε στέκουν ούτε στο νηπιαγωγείο»

Σε σχέση με τον εκλογικό στόχο, σημείωσε: «Όλα δείχνουν ότι αν συνεχίσουμε έτσι, δηλαδή με πολύ δουλειά, με συλλογικότητα, με συντροφικότητα, ο στόχος θα είναι μάλλον κάτι παραπάνω από το 3%».

Ως προς τη δουλειά που κάνει το κόμμα για την επανεκκίνηση σημείωσε: «Έχουμε αυτή τη στιγμή μια ομάδα 10 βουλευτών, η οποία είναι συμπαγής. Δεν πήγαμε διακοπές τον Αύγουστο – καταθέσαμε σειρά προτάσεων για τη συνολική ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και θεωρώ ότι αυτό είναι το λιγότερο που θα έπρεπε να κάνουμε». Όσον αφορά τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «ούτε κάθονται, ούτε έχουν κάτσει στην άκρη και δεν καταλαβαίνουν τα προβλήματα του κόσμου» ενώ επανέλαβε τις αιχμές για τους αποχωρήσαντες: «Τι είπαμε; Το αυτονόητο, ότι θα σταματήσει το παιχνίδι με τις περιφερόμενες έδρες. Κάποιοι και κάποιες κράτησαν την έδρα τους με δικαιολογίες που δεν στέκουν ούτε στο προαύλιο του νηπιαγωγείου».

«Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, θυμίζω», είπε «για να είμαστε υποψήφιοι δεν είναι μόνο υπόθεση ενός παραβόλου. Αλλά κι ενός συμφωνητικού που τιμά τα μέλη μας, τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες της Αριστεράς, σύμφωνα με το οποίο αν και εφόσον υπάρχει διαφωνία, ο βουλευτής, η βουλεύτρια παραδίδει την έδρα του».

Αιχμές άφησε και για τις εξαγγελίες Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη: «Η αλήθεια είναι ότι δεν ακούσαμε από την ΕΛ.Α.Σ. βασικές θέσεις που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η οικονομία, όπως τον 13ο μισθό. Δεν ακούσαμε ποια είναι η θέση της για τις δημόσιες υποδομές, τα Ελληνικά Πετρέλαια, τη ΔΕΗ, σε σχέση με το νερό. Δεν ακούσαμε πολλά».

Σε σχέση με τη μεταβατική κατάσταση στην ηγεσία αυτή τη στιγμή σημείωσε: «Όταν λέμε συλλογική ηγεσία, κατ’ αρχάς δεν έχουμε τρόικα. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα διάβαζα και εγώ με τη σειρά μου: “Η τρόικα του Παππά, του Πολάκη, της Δούρου”. Αυτό ήταν βαθιά χυδαίο και βαθιά υποτιμητικό προς τα μέλη μας». Και πρόσθεσε: «Όταν δεν έχουμε πρόεδρο, όπως σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει η Πολιτική Γραμματεία, η οποία υλοποιεί και εκτελεί. Άρα να τελειώνουμε με το ότι υπάρχει τρόικα. Να τελειώνουμε με τη διχογνωμία ότι “αλλιώς τα λέει ο Παύλος, αλλιώς τα λέει η Ρένα, αλλιώς τα λέει ο Νίκος”».

Σε σχέση με την κρίση ηγεσίας από το 2023 και μετά η Ρένα Δούρου ανέφερε: «Το καταστατικό λέει ότι ο πρόεδρος του κόμματος απλά υλοποιεί και εκτελεί. Με τους μεσσιανισμούς, με το να αλλάζουμε κάθε τόσο πρόεδρο, έχουμε πείσει εαυτούς και αλλήλους ότι αρκεί να βάλεις κάποιον επικεφαλής και θα λυθούν τα ζητήματα και της Αριστεράς και της ελληνικής κοινωνίας».

Σε ό,τι αφορά τις συμμαχίες άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ, εκφράζοντας την ευχή να αλλάξει στάση: «Σύμφωνα με το Καταστατικό μας, ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ έχει στόχο, ανάμεσα στα άλλα, την σύγκλιση με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις και αυτό το έχει ξεκινήσει από το 2013, κατοχυρώθηκε στο συνέδριο του 20 και επιβεβαιώθηκε σε εκείνο του 22. Το 2023 το ΠΑΣΟΚ δεν μας άκουσε και φέρει την ευθύνη για το ότι είχαμε και άλλη θητεία του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. εμείς αταλάντευτα θα συνεχίσουμε τη γραμμή της σύγκλισης». «Εύχομαι αυτά που ακούτε, αυτά που σας λένε να επαληθευτούν, δηλαδή ότι το ΠΑΣΟΚ πλέον βλέπει με πολύ διαφορετικό τρόπο τον τρόπο με τον οποίο πολιτευόμαστε» πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Μυλωνάκης: «Μετά από μια δύσκολη δοκιμασία, βρίσκομαι ξανά δίπλα στον Πρωθυπουργό»

Τσουκαλάς: «Μας έλεγαν για 1,1 δισ. και τώρα βρήκαν 2,5 δισ. στον δρόμο»

Η επίσκεψη Μητσοτάκη στα περίπτερα της 90ης ΔΕΘ – Από τα τροχόσπιτα στη Formula 4 και από το ανθρωποειδές ρομπότ στον …σκύλο της ΕΛ.ΑΣ. (Videos/Photos)





