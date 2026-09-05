90η ΔΕΘ: «Αστακός» η πόλη για την ομιλία Μητσοτάκη εν μέσω αντικυβερνητικών διαδηλώσεων – Τι ώρα και πού γίνονται οι συγκεντρώσεις

Takeaways by to pontiki AI Η Ελληνική Αστυνομία βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας ενόψει των εγκαινίων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, διαθέτοντας περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς για την ασφάλεια της πόλης.

Πολυάριθμες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έχουν προγραμματιστεί από συνδικαλιστικούς φορείς, εργαζόμενους και αγρότες, οι οποίοι διεκδικούν μεταξύ άλλων συλλογικές συμβάσεις εργασίας και βελτίωση των οικονομικών τους απολαβών.

Για τη διαχείριση των κινητοποιήσεων, η αστυνομία εφαρμόζει εκτεταμένα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης drones, προληπτικών ελέγχων και της ανάπτυξης ισχυρών δυνάμεων σε κεντρικά σημεία.

Η Τροχαία έχει ανακοινώσει σταδιακό κλείσιμο δρόμων στο κέντρο της πόλης, ενώ από τις 15:00 αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία οκτώ σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης.

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Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η ΕΛ.ΑΣ. ενόψει των εγκαινίων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να συμμετέχουν στον σχεδιασμό για την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή των μεγάλων κινητοποιήσεων.

Την αυλαία των σημερινών κινητοποιήσεων ανοίγουν υγειονομικοί, εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων έξω από το υφυπουργείο Μακεδονίας και Θράκης. Παράλληλα, λεωφορεία από περισσότερες από 55 πόλεις της χώρας, καθώς και δρομολόγια από μεμονωμένα σωματειακά όργανα εκπαιδευτικών και υγειονομικών, καταφθάνουν στην πόλη για να ενισχύσουν το κύμα των διαμαρτυριών.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου περιλαμβάνει πολλαπλές συγκεντρώσεις σε κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης, με ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και ΕΚΘ να δίνουν ραντεβού στο Άγαλμα Βενιζέλου στις 18:00, το ΠΑΜΕ και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών να παρατάσσονται στην πλατεία ΧΑΝΘ στις 17:30, η Καμάρα υποδέχεται στις 18:00 τις δυνάμεις της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου, ενώ στην Αγίας Σοφίας με Εγνατία θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση η ΟΚΔΕ. Στο διεκδικητικό πλαίσιο κυριαρχούν αιτήματα για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ, διατήρηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και κατάργηση των νόμων Χατζηδάκη και Γεωργιάδη για τα εργασιακά, με κεντρικό σύνθημα του ΠΑΜΕ «“Σκασμός οι ρήτορες, πολύ μιλήσατε”, τώρα μιλάει ο λαός».

Στις 11:30, στο ΥΜΑΘ, θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων.

Οι κινητοποιήσεις του Σαββατιάτικου διημέρου πλαισιώνονται επίσης από τη μαζική κάθοδο των αγροτών στον Λευκό Πύργο στις 17:00, συνθέτοντας ένα ευρύ μέτωπο κοινωνικής δυσαρέσκειας. Οι διοργανωτές προσδοκούν σε ρεκόρ συμμετοχής, μετατρέποντας τη φετινή ΔΕΘ σε πεδίο σφοδρής πολιτικής και συνδικαλιστικής αντιπαράθεσης, με την αστυνομία να βρίσκεται σε επιφυλακή για τη διαχείριση του τεράστιου όγκου των διαδηλωτών στους κεντρικούς δρόμους της συμπρωτεύουσας.

«Φρούριο» η Θεσσαλονίκη

Τα μέτρα περιλαμβάνουν αυξημένη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, drones, προληπτικούς ελέγχους, καθώς και εκτεταμένο σχεδιασμό για τη διαχείριση των συγκεντρώσεων και των πορειών που έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο, ημέρα των εγκαινίων της ΔΕΘ.

Παράλληλα, οι κινητοποιήσεις αναμένεται να προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές στην κυκλοφορία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ από τις 15:00 θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία οκτώ σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης, με την επαναλειτουργία τους να εξαρτάται από την εξέλιξη των κινητοποιήσεων και την κατάσταση που θα διαμορφωθεί στο κέντρο της πόλης.

Ο φετινός επιχειρησιακός σχεδιασμός της ΕΛ.ΑΣ. κινείται στο ίδιο πλαίσιο με εκείνο των προηγούμενων ετών, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη και την αποτροπή επεισοδίων, αλλά και στη διασφάλιση της ασφαλούς μετακίνησης κατοίκων, πολιτών και επισκεπτών της Θεσσαλονίκης.

Στο σχέδιο της Αστυνομίας προβλέπεται η ανάπτυξη περίπου 60 διμοιριών της ΥΑΤ και άλλων αντίστοιχων υπηρεσιών, ενώ σημαντική αναμένεται να είναι και η συνδρομή αστυνομικών υπηρεσιών από όμορους νομούς.

Ξεχωριστό ρόλο στο επιχειρησιακό σχέδιο θα έχουν η Κρατική Ασφάλεια, καθώς και άλλες ειδικές υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες θα αναλάβουν καθήκοντα ανάλογα με το αντικείμενο και τον τομέα ευθύνης τους.

Drones και προληπτικοί έλεγχοι

Σημαντικό μέρος του σχεδιασμού αφορά και την εναέρια επιτήρηση. Drones της ΕΛ.ΑΣ. αναμένεται να μεταδίδουν ζωντανή εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων, το οποίο θα λειτουργεί στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει διαρκής επιχειρησιακή εικόνα για την εξέλιξη των συγκεντρώσεων και των πορειών, επιτρέποντας στις αστυνομικές δυνάμεις να έχουν συνεχή ενημέρωση για την κατάσταση που επικρατεί στα σημεία όπου θα πραγματοποιούνται οι κινητοποιήσεις.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της πολιτικής πρόληψης και αποτροπής, προβλέπεται η πραγματοποίηση προληπτικών ελέγχων πριν από την έναρξη των συγκεντρώσεων και των κινητοποιήσεων.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις θα αναπτυχθούν σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, από τους οποίους αναμένεται να περάσουν οι προγραμματισμένες διαδηλώσεις.

Ιδιαίτερα αυξημένα θα είναι τα μέτρα στην περιοχή γύρω από το συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης». Εκεί, αναμένεται να τοποθετηθούν αστυνομικές κλούβες και κιγκλιδώματα, με στόχο να αποτραπεί η προσέγγιση των διαδηλωτών προς το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο.

Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα θα βρίσκεται, εφόσον απαιτηθεί από τις συνθήκες, και το υδροφόρο όχημα της ΕΛ.ΑΣ.

Την εφαρμογή και την εξέλιξη των μέτρων θα παρακολουθούν, παράλληλα, δύο εισαγγελικοί λειτουργοί. Ο ένας θα βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και ο δεύτερος στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Αστυνομίας.

Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς οι συγκεντρώσεις και οι πορείες θα κινηθούν σε βασικούς οδικούς άξονες της πόλης.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης έχει ανακοινώσει σειρά μέτρων, ενώ ήδη εφαρμόζονται απαγορεύσεις στη στάση και στάθμευση οχημάτων σε συγκεκριμένα σημεία.

Από τις 15:00 του Σαββάτου, το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να κλείσει σταδιακά για την κυκλοφορία των οχημάτων, ανάλογα και με την εξέλιξη των εκδηλώσεων.

Στο πλαίσιο των μέτρων, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία σε βασικούς οδικούς άξονες και, μεταξύ άλλων, στις λεωφόρους Στρατού και Νίκης, καθώς και στις οδούς 3ης Σεπτεμβρίου, Βασ. Όλγας, Βασ. Γεωργίου, Κουντουριώτη, Κωνσταντίνου Καραμανλή, Εγνατία, Εθνικής Αμύνης, Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Σοφίας, Π. Μελά, Ελ. Βενιζέλου και Μ. Ανδρόνικου.

Οι περιορισμοί θα εφαρμόζονται σταδιακά και θα παραμένουν σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθούν οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις.

Κατά τη διάρκεια των μέτρων, η κυκλοφορία θα διοχετεύεται σταδιακά μέσω εναλλακτικών οδικών αξόνων.

Για την κίνηση από ανατολικά προς δυτικά, οι οδηγοί θα μπορούν να χρησιμοποιούν τη διαδρομή μέσω Κατσιμίδη – Περιφερειακής Οδού – Αγίου Δημητρίου, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, καθώς και μέσω Ολυμπιάδος.

Για την κίνηση από δυτικά προς ανατολικά, η διοχέτευση της κυκλοφορίας θα γίνεται μέσω 26ης Οκτωβρίου – Λαγκαδά – Περιφερειακής Οδού, αλλά και μέσω Αγίου Δημητρίου, όπου οι κυκλοφοριακές συνθήκες το επιτρέπουν.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης θα διαθέσει το σύνολο της δύναμής της στους δρόμους, ενώ σε κομβικές διασταυρώσεις θα βρίσκονται ρυθμιστές τροχονόμοι, προκειμένου να διευκολύνουν τη διαχείριση της κυκλοφορίας.

Σε προσωρινή αναστολή η λειτουργία οκτώ σταθμών του Μετρό

Αλλαγές θα υπάρξουν και στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω των προγραμματισμένων κινητοποιήσεων.

Από τις 15:00, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία οκτώ σταθμών του δικτύου.

Πρόκειται για τους σταθμούς: «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι», «Πανεπιστήμιο», «Παπάφη» και «Ευκλείδης».

Οι υπόλοιποι σταθμοί θα συνεχίσουν να λειτουργούν σύμφωνα με τις οδηγίες του φορέα λειτουργίας.

Η επαναλειτουργία των οκτώ σταθμών που θα τεθούν προσωρινά εκτός λειτουργίας δεν έχει προκαθοριστεί, καθώς θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των κινητοποιήσεων και από την κατάσταση που θα επικρατεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Έτσι, τόσο η ΕΛ.ΑΣ. όσο και η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, σε συνδυασμό με τα μέτρα που θα εφαρμοστούν στο Μετρό Θεσσαλονίκης, βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την σημερινή ημέρα, κατά την οποία η Θεσσαλονίκη θα βρεθεί στο επίκεντρο των εκδηλώσεων για την 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

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