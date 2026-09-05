Πάτρα: Μεγάλη πυρκαγιά στην «Achaia Clauss» – Κάηκε ολοσχερώς η κάβα της ιστορικής οινοποιΐας (Video/Photos)

Takeaways by to pontiki AI Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου στις εγκαταστάσεις της ιστορικής οινοποιίας Achaia Clauss στην Πάτρα.

Η ξύλινη δομή του κτιρίου δυσχέρανε την επιχείρηση των πυροσβεστών.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγες ώρες πριν από την έναρξη προγραμματισμένης εκδήλωσης για τον «Ανοιχτό Τρύγο 2026».

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν εκρήξεις, των οποίων η προέλευση παραμένει αδιευκρίνιστη μέχρι στιγμής.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν τη φωτιά.

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Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε, στις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου, σε κτίριο της ιστορικής οινοποιίας Achaia Clauss στην Πάτρα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε τρεις ώρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη του «Ανοιχτού Τρύγου 2026», με τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων στη συγκομιδή και στο παραδοσιακό πάτημα των σταφυλιών της Μαυροδάφνης.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα gnomip.gr, κάτοικοι της περιοχής άκουσαν εκρήξεις και πετάχτηκαν έντρομοι από τα κρεβάτια τους.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι εκρήξεις δεν έχουν διευκρινιστεί, ενώ παραμένει άγνωστο αν προκλήθηκαν από υλικά ή εξοπλισμό που υπήρχαν στο κτίριο.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, είπε πως η φωτιά εκδηλώθηκε σε τμήμα των εγκαταστάσεων με παραδοσιακή δομή και πολλές ξύλινες επιφάνειες, γεγονός που δυσχέρανε την επιχείρηση κατάσβεσης.

Η ακριβής έκταση των ζημιών δεν έχει ακόμη αποτιμηθεί.

«Δυστυχώς η κάβα του ιστορικού οινοποιού της “Αχαΐα Κλάους” κάηκε ολοσχερώς. Ευχαριστούμε την πυροσβεστική υπηρεσία που κατέφθασε στο σημείο εγκαίρως και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο», ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Κοινότητας Πετρωτού Ανδρέας Δούβρης.

Στο σημείο έσπευσαν συνολικά 27 πυροσβέστες με οκτώ πυροσβεστικά οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

#Πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου στην Πάτρα. Κινητοποιήθηκαν 27 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. September 5, 2026

Στην επιχείρηση συνέδραμε και ο Δήμος Πατρέων, ο οποίος κινητοποίησε υδροφόρες προκειμένου να υποστηρίξει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και να ενισχύσει την προσπάθεια για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας, το οποίο θα διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Το συγκρότημα, το οποίο βρίσκεται στις παρυφές του Παναχαϊκού, περιλαμβάνει πέτρινα κτίρια, ιστορικές κάβες και παλαιά ξύλινα βαρέλια, ανάμεσά τους και βαρέλια Μαυροδάφνης που χρονολογούνται από το 1873.

Η σημερινή ημέρα είχε ιδιαίτερη σημασία για την οινοποιία, καθώς ήταν προγραμματισμένος ο «Ανοιχτός Τρύγος 2026» – δράση αφιερωμένη στα 165 χρόνια ιστορίας του χώρου.

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