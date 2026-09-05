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ΕΛΛΑΔΑ

Χαρά Μάλεση ΧΑΡΑ ΜΑΛΕΣΗ

05.09.2026 06:10

Καιρός – «Ασανσέρ»: Σταδιακή ζέστη το Σαββατοκύριακο και ακλόνητο μελτέμι

05.09.2026 06:10
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Μας μπέρδεψε ο καιρός αυτές τις μέρες, καθώς οι απογευματινές μπόρες και η μικρή κάμψη της θερμοκρασίας μας έβαλαν για λίγο σε φθινοπωρινό κλίμα. Ωστόσο, οι βροχές αυτές ήταν ευεργετικές για τα διψασμένα εδάφη, η δροσιά ήταν απαραίτητη, ενώ η συνέχεια επιφυλάσσει καιρικές συνθήκες «ασανσέρ»!  

Σάββατο: Ηλιοφάνεια, σταθερό μελτέμι και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας  

Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, καλοκαιρινός και ηλιόλουστος σε όλη σχεδόν τη χώρα, με μεμονωμένες μόνο αραιές νεφώσεις. Στα νησιά και τα παράκτια τμήματα η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.  

Το μελτέμι έχει εγκατασταθεί στο Αιγαίο με ανέμους βόρειων διευθύνσεων 5 έως 6 μποφόρ, ενώ τοπικά στις Κυκλάδες και το Καρπάθιο πέλαγος θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι μέτριας έντασης από διάφορες διευθύνσεις.  

Ο υδράργυρος σημειώνει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας. Αντίθετα, στα νησιά και τις παράκτιες περιοχές οι συνθήκες θα διατηρηθούν αισθητά πιο δροσερές, με το θερμόμετρο να μην ξεπερνά τους 32 βαθμούς.  

Στην Αττική η ημέρα ξεκινά και διατηρείται αίθρια. Το μελτέμι θα επηρεάσει τα ανατολικά και νότια του νομού με βοριάδες έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 33 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό του Λεκανοπεδίου, με πιο δροσερές συνθήκες στα παραθαλάσσια τμήματα.  

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν μέτριοι από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.  

Κυριακή: Πρόσκαιρο θερμό κύμα από τη Δυτική Μεσόγειο  

Την Κυριακή, τμήμα των θερμών αέριων μαζών που επηρέασαν τη Δυτική Μεσόγειο κινείται προς τη χώρα μας, προκαλώντας πρόσκαιρη αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας.  

Ο καιρός θα παραμείνει αίθριος, καλοκαιρινός και ηλιόλουστος σε όλη την επικράτεια. Το μελτέμι διατηρείται ακλόνητο στο Αιγαίο έως 5 μποφόρ και τοπικά στο Καρπάθιο έως 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν μέτριοι βόρειοι άνεμοι.  

Το θερμόμετρο ανεβαίνει αισθητά:  

 Μακεδονία, Θεσσαλία, Αιτωλοακαρνανία (κλειστές πεδινές περιοχές): Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.  

 Υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.  

 Νησιωτική και παράκτια χώρα: Η ζέστη θα είναι πιο ανεκτή λόγω των θαλάσσιων αορών.  

Στην Αττική προβλέπεται απόλυτη ηλιοφάνεια. Με βόρειους ανέμους μέτριας έντασης στα ανατολικά και νότια, ο υδράργυρος θα φτάσει το μεσημέρι τους 36 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό του νομού, ενώ τα παράκτια θα παραμείνουν πιο δροσερά.  

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειοι και αργότερα νότιοι μέτριας έντασης, με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο φτάνοντας τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.  

Αυτές οι θερμές αέριες μάζες θα παραμείνουν πάνω από τη χώρα μας έως και τη Δευτέρα. Στη συνέχεια, οι βοριάδες θα ενισχυθούν, υποχρεώνοντας τον υδράργυρο σε πτώση στα βόρεια και ανατολικά. Απαιτείται ωστόσο αυξημένη προσοχή, καθώς η αντιπυρική περίοδος παραμένει σε πλήρη ισχύ.

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