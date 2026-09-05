Αλβανία: Εκτός ελέγχου η φωτιά στη Χειμάρρα – Έκκληση για εκκένωση περιοχών

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Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής κοντά στη Χειμάρρα της Αλβανίας, απειλώντας κατοικημένες περιοχές.

Ο δήμαρχος Βαγγέλης Τάβος απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους των περιοχών που απειλούνται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

🚨🇦🇱 BREAKING: A massive wildfire erupts in the southern Albanian town of Himarë, with flames advancing toward residential areas amid strong winds. Authorities urge people in at-risk areas to evacuate immediately #Albania #Wildfires pic.twitter.com/1RM3wP61x8 — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) September 4, 2026

Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής που, με τη βοήθεια κατοίκων, καταβάλλουν προσπάθειες για να θέσουν υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο.

Υπάρχουν πληροφορίες για τουλάχιστον ένα σπίτι που έχει καεί.

Οι δυνατοί άνεμοι καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την επιχείρηση πυρόσβεσης.

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