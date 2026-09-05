Ενοίκια: Η ακρίβεια «καταπίνει» και τις φθηνές γειτονιές – Πού εκτοξεύθηκαν οι τιμές

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Το κυνήγι μιας προσιτής κατοικίας γίνεται όλο και δυσκολότερο για χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς το νέο κύμα αυξήσεων στα ενοίκια δεν περιορίζεται πλέον στις παραδοσιακά ακριβές περιοχές. Η πίεση μεταφέρεται σταδιακά σε γειτονιές που μέχρι πρόσφατα αποτελούσαν τη λύση ανάγκης για εργαζόμενους και οικογένειες με χαμηλότερα εισοδήματα.

Τα στοιχεία πραγματικών μισθώσεων της REMAX Ελλάς σε 124 περιοχές δείχνουν ότι το 2026 η μέση αύξηση των ενοικίων φτάνει πανελλαδικά το 3,8%. Ο μέσος όρος, όμως, κρύβει πολύ μεγαλύτερες ανατιμήσεις: σε ορισμένες περιοχές ξεπερνούν το 10% και φτάνουν έως το 16,7%.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι περισσότερες από 30 περιοχές έχουν πλέον μέσο ενοίκιο τουλάχιστον 10 ευρώ ανά τετραγωνικό. Για ένα διαμέρισμα 80 τ.μ. αυτό μεταφράζεται σε τουλάχιστον 800 ευρώ τον μήνα, χωρίς να υπολογίζονται κοινόχρηστα, ενέργεια και οι υπόλοιπες δαπάνες στέγασης.

Ακριβότερη η Αθήνα

Στην Αττική η μέση τιμή ανέβηκε στα 9,2 ευρώ ανά τ.μ. από 8,9 ευρώ το 2025, καταγράφοντας αύξηση 4,3%. Στον Δήμο Αθηναίων και τις γειτονικές περιοχές φτάνει πλέον τα 9,8 ευρώ, με ετήσια άνοδο 5,4%.

Το Κολωνάκι παραμένει στην κορυφή με 14 ευρώ ανά τ.μ. και ο Λυκαβηττός ακολουθεί με 13 ευρώ. Ωστόσο, το πρόβλημα φαίνεται καθαρότερα στις άλλοτε πιο προσιτές επιλογές. Τα Πετράλωνα έχουν φτάσει στα 10,4 ευρώ, έπειτα από άλμα 15,6% μέσα σε έναν χρόνο, ενώ στην Κυψέλη η αύξηση αγγίζει το 14,3%.

Στα Βόρεια Προάστια το μέσο ενοίκιο διαμορφώνεται στα 10,3 ευρώ ανά τ.μ., με Παλαιό Ψυχικό και Φιλοθέη στα 12 ευρώ και Παπάγου στα 11,6 ευρώ. Στον τελευταίο, μάλιστα, η ετήσια αύξηση φτάνει το 12,6%.

Ακόμη ακριβότερα είναι τα Νότια Προάστια, με μέσο όρο 11,1 ευρώ. Η Βάρη-Βάρκιζα βρίσκεται στα 13 ευρώ, η Γλυφάδα στα 12,4 και Βούλα και Ελληνικό στα 12 ευρώ.

Η πίεση φτάνει και στις φθηνότερες περιοχές

Στα Δυτικά Προάστια οι τιμές παραμένουν χαμηλότερες, στα 7,4 ευρώ ανά τ.μ., όμως η αύξηση 5,7% είναι η μεγαλύτερη μεταξύ των επιμέρους ζωνών της Αττικής.

Ανάλογη είναι η εικόνα στον Πειραιά. Πασαλιμάνι και Νέο Φάληρο έχουν φτάσει στα 10 ευρώ, ενώ στο Πέραμα το ενοίκιο παραμένει στα 5,6 ευρώ και σε Κερατσίνι και Καμίνια στα 5,8 ευρώ. Στον Κορυδαλλό, όμως, η αύξηση κατά 11,1% μέσα σε έναν χρόνο δείχνει προς τα πού κινείται η αγορά.

Στη Θεσσαλονίκη η μέση τιμή βρίσκεται στα 7,7 ευρώ ανά τ.μ. Η Παλιά Παραλία αγγίζει τα 14 ευρώ και το Ιστορικό Κέντρο τα 11,4 ευρώ, ενώ στη Θέρμη καταγράφεται άλμα 14,3%.

Στην περιφέρεια, η Σαντορίνη βρίσκεται στα 14 ευρώ, Μύκονος και Νάξος στα 12 και Πάρος και Ρέθυμνο στα 11 ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση πανελλαδικά εμφανίζει η Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας με 16,7%.

Το ανησυχητικό στοιχείο είναι πλέον η διάχυση των ανατιμήσεων. Όσο οι ακριβές περιοχές βγαίνουν εκτός οικονομικής εμβέλειας, η ζήτηση μετακινείται στις φθηνότερες γειτονιές, ανεβάζοντας και εκεί τα ενοίκια και περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τις επιλογές προσιτής κατοικίας.

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