Ψυχικό: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για τη φωτιά στα Τουρκοβούνια – Από κροτίδες η πυρκαγιά

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Στη σύλληψη τριών ανηλίκων προχώρησαν οι Αρχές για τη φωτιά που ξέσπασε, γύρω στις 6.50 το απόγυεμα της Παρασκευής, στα Τουρκοβούνια.

Όπως διαπίστωσαν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), η φωτιά -που ευτυχώς τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο- στο άνω τμήμα του Άλσους Βεΐκου και το Γαλάτσι, προκλήθηκε από κροτίδες.

Μαζί με τους τρεις ανήλικους συνελήφθησαν και οι γονείς τους κατηγορούμενοι για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Κατά την εξέτασή τους από τα ανακριτικά στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε., οι ανήλικοι αποδέχθηκαν την εμπλοκή τους και περιέγραψαν τις ενέργειές τους που προηγήθηκαν της εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, εξέφρασαν έντονη μεταμέλεια για την πράξη τους και τις συνέπειες που αυτή προκάλεσε, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα και την επικινδυνότητα της συμπεριφοράς τους, ενώ ζήτησαν συγγνώμη για το περιστατικό. Η στάση τους αυτή καταγράφηκε στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας και συνεκτιμάται με το σύνολο των λοιπών στοιχείων της έρευνας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων Εισαγγελικών Αρχών.

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