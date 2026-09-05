Κρήτη: Απατεώνες έπεισαν ανήλικη να αφήσει τα κοσμήματα της μητέρας της στον δρόμο

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Θύμα απατεώνων έπεσε μία ανήλικη στο Ηράκλειο της Κρήτης με τους δράστες να πείθουν το κορίτσι να συγκεντρώσει τα κοσμήματα της μητέρας του και να τα αφήνει στον δρόμο. Χάρη στην άμεση αντίδραση της οικογένειας οι δύο απατεώνες συνελήφθησαν μέσα σε διάστημα μερικών ωρών.

Το νέο περιστατικό τηλεφωνικής απάτης έγινε σε περιοχή της Χερσονήσου.

Σύμφωνα με το flashnews, ο απατεώνας πήρε τηλέφωνο στο σπίτι της ανήλικης και προσποιήθηκε ότι είναι λογιστής της οικογένειας.

Ο δράστης φέρεται να είπε στο κορίτσι ότι δήθεν υπάρχουν φορολογικές εκκρεμότητες για τη διευθέτηση των οποίων θα έπρεπε να βάλει σε μια τσάντα τα χρυσαφικά της οικογένειας και να τα αφήσει στον δρόμο ώστε να περάσει κάποιος να τα πάρει.

Το κορίτσι που πείστηκε, έπραξε όπως του είπαν. Οι δράστες πήραν τα χρυσαφικά αξίας περίπου 12.000 ευρώ που ήταν στην τσάντα και τράπηκαν σε φυγή.

Λίγο αργότερα ειδοποιήθηκε η αστυνομία η οποία μετά από έρευνα εντόπισε τους δύο ημεδαπούς δράστες, έναν 49χρονο και έναν 22χρονο, μέσα σε ένα αυτοκίνητο, μαζί με τα κοσμήματα.

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