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ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Μηνάς Βιντιάδης ΜΗΝΑΣ ΒΙΝΤΙΑΔΗΣ

04.09.2026 12:31

Όταν οι Pink Floyd μαγεύτηκαν από τη Λίνδο

04.09.2026 12:31
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Μου το διηγήθηκε ο καλός μου φίλος στη Ρόδο και σπουδαίος δημοσιογράφος Γιώργος Ζαχαριάδης και σας το μεταφέρω.

Η Λίνδος -το γραφικό χωριό της Ρόδου- φιλοξενούσε πάντοτε σημαντικές προσωπικότητες από ολόκληρο τον κόσμο. Βασιλείς, Προέδρους Δημοκρατίας, πρωθυπουργούς, διάσημους επιχειρηματίες, ηθοποιούς, αλλά και σπουδαίους τραγουδιστές.

Τα μέλη του περίφημου βρετανικού συγκροτήματος Pink Floyd περνούσαν πάντοτε τις διακοπές τους στη Λίνδο. Μάλιστα, ο κιθαρίστας David Gilmour είχε αγοράσει και σπίτι όπου κάθε καλοκαίρι παραθέριζε εκεί με την οικογένεια του.

Ο David Gilmour διατηρούσε φιλία με τους αδελφούς Δημήτρη και Μιχάλη Μαυρίκου που είναι ιδιοκτήτες του ονομαστού εστιατορίου. Ενα βράδυ τα δύο αδέλφια μαζί με τρεις συνεργάτες τους και αφού ολοκλήρωσαν τη δουλειά τους, κάθισαν στην αυλή του εστιατορίου να ξεκουραστούν και να πιουν μια μπύρα.

Ξαφνικά από την καγκελένια πόρτα βλέπουν ένα ζευγάρι να τους χαιρετά και να προσπαθεί να μπει μέσα. Ήταν ο David με τη γυναίκα του που ερχόταν από ένα εγγλέζικο πάρτυ. Το ζευγάρι κάθισε με τους Μαυρίκους και την παρέα τους, μάλιστα δε ο David είχε μαζί και την κιθάρα του.

Ένας από τους Μαυρίκους ζήτησε από τον David να τους παίξει ένα κομμάτι με την κιθάρα του. Και τότε ο αθεόφοβος διάσημος εγγλέζος άρχισε να τους παίζει την… Φραγκοσυριανή του Μάρκου Βαμβακάρη !..

Απίστευτο !. (στη φωτογραφία ο David Gilmour παίζει κιθάρα στους πρόσφατους γάμους της κόρης του που έγιναν στη Λίνδο)

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