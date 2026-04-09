Pink Floyd: Ανακοίνωσαν νέο άλμπουμ με τίτλο «8-Tracks» – Πότε κυκλοφορεί

Νέο άλμπουμ, με τίτλο «8-Tracks» ανακοίνωσε το θρυλικό συγκρότημα των Pink Floyd. Η κυκλοφορία σε βινύλιο, CD και ψηφιακές πλατφόρμες streaming αναμένεται την Παρασκευή 5 Ιουνίου μέσω της Sony Music.

Στη συλλογή περιλαμβάνονται οκτώ βασικά κλασικά τραγούδια από την εποχή 1971-1979 του βρετανικού συγκροτήματος.

Το «8-Tracks» περιλαμβάνει τα δημοφιλή τραγούδια «Money», «Wish You Were Here», «Another Brick In The Wall, Part 2», «Time» και «Comfortably Numb» μαζί με τα «One Of These Days» και «Wot’s… Uh The Deal».

Υπάρχει επίσης μια αποκλειστική πλήρης έκδοση του «Pigs On The Wing», η οποία ήταν προηγουμένως διαθέσιμη στο άλμπουμ «Animals» του 1977.

Τη νέα συλλογή έχει επιμεληθεί ο Στίβεν Γουίλσον χρησιμοποιώντας ηχητικά εφέ που προέρχονται από τις αρχικές πολυκάναλες ηχογραφήσεις, για να δημιουργηθεί μια συνεχής εμπειρία ακρόασης «σε κλασικό στυλ των Pink Floyd».

«Το “8-Tracks” καταγράφει πλήρως τη μετάβαση των Pink Floyd στην εποχή της πρωτοπορίας τους, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 έγιναν σούπερ σταρ» αναφέρει μια επίσημη περιγραφή.

Σταύρος Ξαρχάκος: Σε συνεργασία με τον 9χρονο γιο του το νέο του τραγούδι (Video)

Lady Gaga: Ακύρωσε συναυλία την τελευταία στιγμή λόγω υγείας – «Είμαι συντετριμμένη»

Τεχνητή νοημοσύνη και μουσική βιομηχανία: Τι αλλάζει σε δικαιώματα, έσοδα και δημιουργία