ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 14:45
08.04.2026 13:10

Σταύρος Ξαρχάκος: Σε συνεργασία με τον 9χρονο γιο του το νέο του τραγούδι (Video)

08.04.2026 13:10
Τραγούδι με τον 9χρονο γιο του έβγαλε ο Σταύρος Ξαρχάκος, με τίτλο «Ταξίδι για το Sante Fe», με τον συνθέτη να δημιουργεί τη μελωδία του κουπλέ και τον γιο του να αναλαμβάνει τους στίχους του ρεφρέν.

Στη δημιουργία του τραγουδιού συνέβαλε, μάλιστα, και η Ηρώ Σαΐα, η οποία το ερμηνεύει μαζί με τον Μπάμπη Στόκα.

«Η γέννηση του “Ταξιδιού για το Σάντα Φε” έχει τη δική της ξεχωριστή ιστορία. Η μουσική του τραγουδιού αποτελεί τη συνάντηση δύο μελωδιών: μιας μελωδίας του Σταύρου Ξαρχάκου στο κουπλέ και μιας μελωδίας του γιου του στο ρεφρέν. Ένα απόγευμα, η Ηρώ Σαΐα έβαλε στον Νεοκλή Νεοφυτίδη να ακούσει μια παλιά μελωδία του Σταύρου Ξαρχάκου από τον δίσκο “Μοναστηράκι και Τετράγωνο”, το μουσικό κομμάτι “Αύριο θα σου χαρίσω μια κορδέλα”. Ακούγοντάς το, θυμήθηκε ότι ο γιος τους είχε πρόσφατα συνθέσει μια δική του μικρή μελωδία. Μαζί με τον Νεοκλή Νεοφυτίδη –που είναι και δάσκαλος πιάνου των παιδιών και γνώριζε ήδη τη μικρή αυτή σύνθεση– ένωσαν τις δύο μελωδίες και έτσι γεννήθηκε ένας ολοκληρωμένος μουσικός πυρήνας για ένα νέο τραγούδι. Από εκεί και πέρα, τα πράγματα πήραν τον δρόμο τους. Η νέα στιχουργός Ρόζα Θεοτόκη έντυσε τη μουσική με στίχους, ενώ ο Μπάμπης Στόκας και η Ηρώ Σαΐα έδωσαν τη φωνή και την ερμηνεία τους σε αυτό το ξεχωριστό μουσικό ταξίδι. Το “Ταξίδι για το Σάντα Φε” είναι ένα τραγούδι που γεννήθηκε από τη συνάντηση ιδεών, γενεών και μουσικών κόσμων – ένα ταξίδι δημιουργίας που καταλήγει σε έναν τόπο φανταστικό αλλά βαθιά ανθρώπινο: τον τόπο που ο καθένας μας ονομάζει “Σάντα Φε”» αναφέρεται στην ανακοίνωση που συνοδεύει το τραγούδι όπου μεταξύ άλλων αποκαλύπτεται και η ιστορία πίσω από αυτό.

Οι στίχοι του τραγουδιού

Απόψε θα ´ρθω να σε πάρω
Ταξίδι για το Σάντα Φε
Βάλε τα κόκκινα γοβάκια
Και το φουστάνι το λαμέ

Απόψε η νύχτα είναι δικιά μας
Ειν ´ ανοιχτοί οι ουρανοί
Πες μου το «ναι»
Είμαι ο ταύρος
κι είσαι το κόκκινο πανί

Φιλιά και ξεβαμμένα χείλια
Στο στόμα σου γλιστράω
Χανόμαστε μαζί
Παίξε του έρωτα τη μπίλια
Κι αν χάσεις σου χαρίζω
Τον κόσμο μέχρι το πρωί

Ολα τα δίνω τα γκρεμίζω
μόνο για να ´μαστε μαζί
Στην άμμο κάνε με δικιά σου
Ώσπου να έρθει το πρωί

Τι είχα , τι ήμουν , τι ζητούσα
Ζωή είναι μόνο το παρόν
Φτιάξε βαλίτσες , πες αντίο
Τέρμα το θέατρο σκιών

Φιλιά και ξεβαμμένα χείλια
Στο σώμα σου γλιστράω
Χανόμαστε μαζί
Παίξε του έρωτα τη μπίλια
Κι αν χάσεις σου χαρίζω
Τον κόσμο μέχρι το πρωί

Διαβάστε επίσης:

Lady Gaga: Ακύρωσε συναυλία την τελευταία στιγμή λόγω υγείας – «Είμαι συντετριμμένη»

Τεχνητή νοημοσύνη και μουσική βιομηχανία: Τι αλλάζει σε δικαιώματα, έσοδα και δημιουργία

«Ακούς τι λένε;» Η Μυρτώ Βασιλείου επιστρέφει στον Σταυρό του Νότου


Nova: Η εμβληματική Μονή Βαρλαάμ στα Μετέωρα, ανοίγει για πρώτη φορά τις πύλες της μέσα από το πασχαλινό κανάλι Nova Πάσχα

Θεοδωρικάκος για ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαχρονικό σκάνδαλο, δεν θα περάσει η ηθική απαξίωση της ΝΔ

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε 48χρονος για επίθεση με αυτοσχέδιο μηχανισμό στο γήπεδο «Κλ. Βικελίδης»

Θεσσαλονίκη: Αθώωσαν τους αστυνομικούς για το έλειμμα των 700.000 ευρώ στη Διεύθυνση Ασφαλείας – Είχε αυτοκτονήσει ο υπεύθυνος του τμήματος

«Ο Ιησούς Από τη Ναζαρέτ»: Για ποιον ρόλο προοριζόταν αρχικά ο Robert Powell

ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

Συνεχίζονται οι επιθέσεις στον Λίβανο, πυρ ομαδόν κατά Νετανιάχου στο Ισραήλ - Την Παρασκευή η έναρξη των συνομιλιών - Όλες οι εξελίξεις

Πυρετός για πρόωρες και το στοπ από Στουρνάρα, ο… Αταμάν Λιβάνιος και οι βόμβες Βενιζέλου, οι δύο νέες δικογραφίες και ο Αυγενάκης, το Βιλαμπάχο και ο Σαουλίδης

Τέμπη: Δικηγόρος συγγενών ζήτησε από τον Τζιτζικώστα έγγραφα για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου από το διάστημα 2016-23

«Παίρνουν εκατομμύρια και δεν ξέρουν πού είναι οι εκτάσεις τους»: Η ανώνυμη καταγγελία εργαζομένων στον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021 

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 14:45
Nova: Η εμβληματική Μονή Βαρλαάμ στα Μετέωρα, ανοίγει για πρώτη φορά τις πύλες της μέσα από το πασχαλινό κανάλι Nova Πάσχα

Θεοδωρικάκος για ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαχρονικό σκάνδαλο, δεν θα περάσει η ηθική απαξίωση της ΝΔ

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε 48χρονος για επίθεση με αυτοσχέδιο μηχανισμό στο γήπεδο «Κλ. Βικελίδης»

