Podcast – Ηρώ Σαΐα: «Στα βήματά μου υπάρχει έντονα το ρεμπέτικο τραγούδι»

Η Ηρώ Σαΐα, με την ιδιαίτερη φωνή, τη θεατρικότητα και την ευαισθησία, γεφυρώνει το χθες με το σήμερα και παρουσιάζει στις 20 και 23 Νοεμβρίου στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ μια παράσταση – αφιέρωμα σε εμβληματικές γυναικείες μορφές του ρεμπέτικου, στις φωνές που τραγούδησαν την αλήθεια τους, χωρίς να λυγίσουν.

Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr. Τίτλος της παράστασης «Ρεμπέτισσες- Φωνές που δεν λύγισαν». Ρεμπέτισσες – οι γυναίκες που τραγούδησαν «σαν άντρες», έζησαν «σαν φωτιά» και άφησαν πίσω τους τραγούδια-μαχαιριές και ιστορίες-μύθους.

Ρόζα Εσκενάζυ, Μαρίκα Νίνου, Ρίτα Αμπατζή, Σωτηρία Μπέλλου, Στέλλα Χασκίλ, Σέβας Χανούμ, Ιωάννα Γεωργακοπούλου, Αγγέλα Παπάζογλου.

Η ερμηνεύτρια τόνισε ότι σ’ αυτές τις δύο παραστάσεις-αφιερώματα, τις ανακαλεί και τις αφηγείται μέσα από τη φωνή της, με αλήθεια, βάθος και σεβασμό, στήνοντας επί σκηνής ένα μουσικό καμπαρέ-μαρτυρία.

Με σύγχρονες ενορχηστρώσεις που σέβονται το πρωτογενές υλικό, αλλά και σκηνική αισθητική που φέρνει το ρεμπέτικο στο σήμερα, η παράσταση «Ρεμπέτισσες» είναι μια νυχτερινή τελετή – ένα άτυπο «ευχαριστώ» στις γυναίκες που τραγούδησαν τα ανείπωτα.

Τέλος αναφέρθηκε και στην τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ που θα παρουσιάσει σύντομα και θα έχει σχέση με τις Γυναίκες του Ρεμπέτικου.

