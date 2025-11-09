search
Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

09.11.2025 07:14

Podcast – Κορίνα Λεγάκη: «Στα δύσκολα οι γυναίκες ερμηνεύτριες δεν μασάμε»

09.11.2025 07:14
PODCAST LEGAKI SITE 09.11

Η μουσικοθεατρική παράσταση «ΜΑΡΙΚΑ με είπανε, ΜΑΡΙΚΑ με βγάλανε»  σε κείμενα Οδυσσέα Ιωάννου, μουσική σύνθεση & ενορχήστρωση του Γιώργου Ανδρέου, και σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού διευθυντή του ΚΘΒΕ Αστέρη Πελτέκη, μετά από μία ιδιαίτερα επιτυχημένη διαδρομή στη Μονή Λαζαριστών του Κρατικού Βορείου Ελλάδος τον περασμένο χειμώνα, θα παρουσιαστεί και στην Αθήνα, από τις 10 Νοεμβρίου στο Embassy Theater για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, σε συμπαραγωγή με το ΚΘΒΕ, κάθε Δευτέρα και Τρίτη.

Ερμηνεύουν η Γιώτα Νέγκα και η Κορίνα Λεγάκη με αφηγήτρια τη Νικολέτα Καρρά.

Με αυτή την αφορμή η ερμηνεύτρια μίλησε στο topontiki.gr.

Μίλησε για το περιεχόμενο του κειμένου της παράστασης όπου , οι δύο σημαντικές γυναικείες μορφές – οι δύο θρυλικές Μαρίκες του ρεμπέτικου τραγουδιού – η Μαρίκα  Παπαγκίκα και η Μαρίκα Νίνου, θα συναντηθούν για λίγες παραστάσεις στο Embassy Theater στην Αθήνα, για να διηγηθούν, να ερμηνεύσουν και να δώσουν ζωή σε γεγονότα που έζησαν και σε άλλα, που δεν έζησαν αλλά που θα μπορούσαν να είχαν συμβεί εκείνες τις αγρίως ρομαντικές εποχές, που όλα ήταν πιθανά.

Δύο Μαρίκες. Οι «Αγίες» του Λαϊκού μας Τραγουδιού, μυθικές γυναικείες παρουσίες – σε μια παράσταση όπου ο άντρας «λάμπει» διά της απουσίας του- φωτίζουν το πάλκο και τα ιστορικά νυχτερινά κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ξετυλίγοντας το νήμα της ιστορίας τους, μέσα από αφηγήσεις και αγαπημένα τραγούδια που έχουν περάσει στο συλλογικό μας ασυνείδητο – σμυρνέικα, παραδοσιακά, ρεμπέτικα, λαϊκά, αλλά και πρωτότυπα τραγούδια του Γιώργου Ανδρέου και του Οδυσσέα Ιωάννου.

