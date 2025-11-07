search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025
Βασίλης Κεχαγιάς

07.11.2025

Podcast – Ρίο ντε Τζανέιρο: Απ’ τα ψηλά στα χαμηλά

07.11.2025 06:40
podcast-kexagias-site-1

Ρίο ντε Τζανέιρο δεν είναι μόνον φαβέλες και παραλίες, φτώχεια και χλιδή, αλλά και ένα ιστορικό κέντρο, γεμάτο με μπαρόκ μνήμες των Πορτογάλων αποίκων, ουρανοξύστες και μουσεία.

Πριν βρεθούμε, όμως, ανάμεσα σ’ αυτά, το ανέβασμα στον λόφο Corcovado μας χαρίζει την ευκαιρία της πανοραμικής θέας του Ρίο, αλλά και μια  εκ του σύνεγγυς επαφή με μια εντυπωσιακή και εμβληματική κατασκευή, αυτήν του «Χριστού Λυτρωτή». Πρόκειται για το γνωστό άγαλμα του Χριστού με τα απλωμένα χέρια, να ευλογεί το Ρίο και τον κόσμο, αποτύπωση του έντονου θρησκευτικού συναισθήματος των Βραζιλιάνων.

Αφού γνωρίσουμε τα πώς και τα γιατί του αρχιτεκτονικού θαύματος, η κατηφόρα – με τελεφερίκ, φυσικά- θα μας βγάλει σε ένα ζωντανό και νεανικό κέντρο, που πέρα από το μπαρόκ, λίγο πιο πέρα, στη θάλασσα, μας συστήνει τρία υπέροχα μουσεία: το εθνολογικό, το μοντέρνας τέχνης και το «Μουσείο του αύριο», διά χειρός Σαντιάγκο Καλατράβα. Σύμπαν, βιολογία και τεχνητή νοημοσύνη, στην πιο σύγχρονη μουσειακή εκδοχή τους, σαν μοντέρνο σχολείο για παιδιά, αλλά και για ενηλίκους.

