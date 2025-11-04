search
ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 09:49
search
MENU CLOSE
PODCASTS

Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

04.11.2025 06:45

Podcast – Γιάννης Κακλέας: «Το αλληθώρισμα στην ερωτική παρανομία είναι φυσική διαδικασία»

04.11.2025 06:45
PODCAST KAKLEAS SITE 04.11

Ο Γιάννης Κακλέας  με την ιδιαίτερη ματιά του στα κείμενα και το ανατρεπτικό του χιούμορ σκηνοθετεί  τον «Ράφτη Κυριών» σαν ένα κωμικό πείραμα με θέμα: Η απιστία και …πώς να την βγάλεις καθαρή!». 

Mε αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.  

Η παράσταση παίζεται από Τετάρτη έως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια.  

Σαν ένα κωμικό διαδραστικό masterclass,  ένα εγχειρίδιο για «κολασμένες ψυχές» που ενώ δεν μπορούν να αντισταθούν στον πειρασμό της απιστίας ενδίδοντας στον κόσμο των φαντασιώσεών τους, με θαυμαστή μαεστρία καταφέρνουν να καλύψουν τις πράξεις τους  μέσα από μια  υποκριτική εικόνα  αρετής και εγκράτειας και οικογενειακής ευτυχίας! 

Ο Ζόρζ Φεντώ, μάστορας του μηχανισμού της  κωμωδίας, γράφει με τρελή νεανική  διάθεση στα είκοσι δύο  του χρόνια το έργο. Μια κωμωδία με  δαιμονικό ρυθμό, συνεχόμενες ανατροπές και ακραίες παρεξηγήσεις. Το θέμα του έργου είναι οι περιπέτειες των ανθρώπων που εγκλωβισμένοι σε μια σειρά ηθικών κανόνων  δεν μπορούν να αντισταθούν στις ερωτικές  επιθυμίες τους, στους ανικανοποίητους πόθους τους και να απελευθερωθούν από την δυστυχία των αυστηρών και σεμνότυφων αντιλήψεων περί ηθικής που αναπαράγει μια συντηρητική κοινωνία.

Αναφέρθηκε στους λόγους που τον οδήγησαν στην επιλογή του συγκεκριμένου έργον και τον τρόπο με τον οποίο το σκηνοθέτησε.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Δημήτρης Μακαλιάς, Νίκη Λάμη, Στράτος Λύκος, Αθηνά Μουστάκα, Ροζαμάλια Κυρίου, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Γιάννης Λατουσάκης, Χριστίνα Θύμη.

Διαβάστε επίσης:

Podcast – Θανάσης Ζερίτης: «Όσο αυξάνονται οι οθόνες γύρω μας, τόσο ψάχνουμε να βρούμε ζωντανή επικοινωνία»

Podcast – Λένα Παπαληγούρα: «Το θύμα βιασμού βιάζεται ξανά στο δικαστήριο»

Podcast – Ρίο ντε Τζανέιρο: Στο απέραντο χρυσό των μπαΐας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
olympiakos-panserraikos-panigiriko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Ο Ολυμπιακός κόντρα στην Αϊντχόφεν, ψάχνει απεγνωσμένα τη πρώτη του νίκη

pantazis-dimidtriou-new
LIFESTYLE

Λευτέρης Πανταζής – Άντζελα Δημητρίου: «Είχαμε φτάσει στον γάμο – Χωρίσαμε για τους γονείς μας» (Video)

chevron ydrogono
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

P-TEC: Η σύνοδος για την ενέργεια, ο ρόλος και οι επιδιώξεις της Ελλάδας και στο βάθος η… Γκιλφόιλ

prison_arxeio_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού, τι βρήκε η αστυνομία – Η επίσκεψη την παραμονή του μακελειού

taxi_thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 34χρονο που οδηγούσε ταξί χωρίς… δίπλωμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

orca_falaina_0806_1460-820_2_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Όρκες βιντεοσκοπήθηκαν να κυνηγούν μεγάλους λευκούς καρχαρίες, να τους αναποδογυρίζουν και να τρώνε τα συκώτια τους (Video)

tsakalotos 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

patinia athina 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χάρης Δούκας απαντά σε Μιχαηλίδου, Μπακογιάννη για τα πατίνια 

asanser 654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται πρόστιμα για τα ασανσέρ: Μόνο ένα στα οκτώ έχουν καταγραφεί – Προθεσμία ως 30 Νοεμβρίου, πού θα στραφούν οι αρχικοί έλεγχοι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 09:49
olympiakos-panserraikos-panigiriko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Ο Ολυμπιακός κόντρα στην Αϊντχόφεν, ψάχνει απεγνωσμένα τη πρώτη του νίκη

pantazis-dimidtriou-new
LIFESTYLE

Λευτέρης Πανταζής – Άντζελα Δημητρίου: «Είχαμε φτάσει στον γάμο – Χωρίσαμε για τους γονείς μας» (Video)

chevron ydrogono
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

P-TEC: Η σύνοδος για την ενέργεια, ο ρόλος και οι επιδιώξεις της Ελλάδας και στο βάθος η… Γκιλφόιλ

1 / 3