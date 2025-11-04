Podcast – Γιάννης Κακλέας: «Το αλληθώρισμα στην ερωτική παρανομία είναι φυσική διαδικασία»

Ο Γιάννης Κακλέας με την ιδιαίτερη ματιά του στα κείμενα και το ανατρεπτικό του χιούμορ σκηνοθετεί τον «Ράφτη Κυριών» σαν ένα κωμικό πείραμα με θέμα: Η απιστία και …πώς να την βγάλεις καθαρή!».

Mε αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Η παράσταση παίζεται από Τετάρτη έως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια.

Σαν ένα κωμικό διαδραστικό masterclass, ένα εγχειρίδιο για «κολασμένες ψυχές» που ενώ δεν μπορούν να αντισταθούν στον πειρασμό της απιστίας ενδίδοντας στον κόσμο των φαντασιώσεών τους, με θαυμαστή μαεστρία καταφέρνουν να καλύψουν τις πράξεις τους μέσα από μια υποκριτική εικόνα αρετής και εγκράτειας και οικογενειακής ευτυχίας!

Ο Ζόρζ Φεντώ, μάστορας του μηχανισμού της κωμωδίας, γράφει με τρελή νεανική διάθεση στα είκοσι δύο του χρόνια το έργο. Μια κωμωδία με δαιμονικό ρυθμό, συνεχόμενες ανατροπές και ακραίες παρεξηγήσεις. Το θέμα του έργου είναι οι περιπέτειες των ανθρώπων που εγκλωβισμένοι σε μια σειρά ηθικών κανόνων δεν μπορούν να αντισταθούν στις ερωτικές επιθυμίες τους, στους ανικανοποίητους πόθους τους και να απελευθερωθούν από την δυστυχία των αυστηρών και σεμνότυφων αντιλήψεων περί ηθικής που αναπαράγει μια συντηρητική κοινωνία.

Αναφέρθηκε στους λόγους που τον οδήγησαν στην επιλογή του συγκεκριμένου έργον και τον τρόπο με τον οποίο το σκηνοθέτησε.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Δημήτρης Μακαλιάς, Νίκη Λάμη, Στράτος Λύκος, Αθηνά Μουστάκα, Ροζαμάλια Κυρίου, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Γιάννης Λατουσάκης, Χριστίνα Θύμη.

