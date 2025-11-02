search
Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

02.11.2025 07:08

Podcast – Θανάσης Ζερίτης: «Όσο αυξάνονται οι οθόνες γύρω μας, τόσο ψάχνουμε να βρούμε ζωντανή επικοινωνία»

02.11.2025 07:08
PODCAST ZERITIS SITE 02.11

Οι Stages Network παρουσιάζουν το « ΚΕΪΚ » με την υπογραφή του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη και τη σκηνοθετική ματιά του Θανάση Ζερίτη, στο θέατρο Εμπορικόν.

Με αυτή την αφορμή ο ταλαντούχος ηθοποιός και σκηνοθέτης μίλησε στο topontiki.gr.

Το έργο είναι μια γλυκόπικρη κωμωδία για τα μικρά δράματα της καθημερινότητας, τις προκαταλήψεις και τις εύθραυστες ισορροπίες των ανθρώπινων σχέσεων — όλα αυτά, ενώ ένα κέικ ψήνεται στον φούρνο.

Ένα θεατρικό σύμπαν ξεδιπλώνεται επί σκηνής, γεμάτο αλήθειες, παρεξηγήσεις, λεπτό χιούμορ και απρόσμενες στιγμές τρυφερότητας.

Σχετικά με την υπόθεση, η Σάσα, μια «ημι-διάσημη» συγγραφέας αισθηματικών μυθιστορημάτων, χτυπά αγανακτισμένη το κουδούνι του διαχειριστή για να διαμαρτυρηθεί: η κατάσταση με τα σκουπίδια μπροστά στην είσοδο της πολυκατοικίας, εξαιτίας της ασυνείδητης συμπεριφοράς ενός ενοίκου που τα πετάει όπως βρει, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Μολονότι αποδείξεις δεν έχει, η ίδια είναι σίγουρη για τον υπαίτιο (τον αλλοδαπό που μένει στον πρώτο) και ζητά να του γίνει σύσταση.

Ο διαχειριστής συγκαλεί μια μίνι συνέλευση, στην οποία συμμετέχουν τόσο ο αλλοδαπός όσο και ο Μπάμπης, ένοικος του δευτέρου ορόφου, που επίσης βαρύνεται με υποψίες. Ο διαχειριστής, σε ρόλο άτυπου δικαστή, θα ακούσει όλες τις πλευρές και θα βγάλει την απόφαση για τον αληθινό ένοχο. Κατά τη διάρκειά της, αποκαλύπτονται μυστικά και ψέματα, ξεπηδούν αναμνήσεις, άγρια μα και τρυφερά αισθήματα, εκφράζονται αντιλήψεις, φοβίες, αγκυλώσεις· ανοίγονται νέοι ορίζοντες, δίνονται τα χέρια. Μέχρι να ψηθεί ένα κέικ στο φούρνο, η ζωή κάνει άλματα .Μια κωμωδία για το μάταιο της ύπαρξης που αποκαλύπτει λόγους για να ζεις.

Τέλος ο σκηνοθέτης μίλησε και για τις άλλες παραστάσεις που παίζονται για δεύτερη χρονιά και υπογραφεί τη σκηνοθεσία τους.

