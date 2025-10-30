Podcast – Σταύρος Ζαλμάς: «Μπορώ πλέον να ζήσω χωρίς να δουλεύω»

Η βραβευμένη στα Θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης παράσταση «Φθινοπωρινή ιστορία» του Αλεξέι Αρμπούζωφ σε σκηνοθεσία Βάνας Πεφάνη με πρωταγωνιστές την Πέμη Ζούνη και τον Σταύρο Ζαλμά, συνεχίζει για άλλη μια χρονιά την εντυπωσιακή της πορεία στο θέατρο ΑΡΓΩ από τις 3 Νοεμβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη.

Με αυτή την αφορμή ο δημοφιλής ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr.

Εδώ ο Αλεξέι Αρμπούζωφ συνεχιστής των σπουδαίων θεατρικών συγγραφέων της Ρωσίας (Γκόγκολ, Γκόργκι, Τσέχωφ) που ανήγαγαν τον ποιητικό ρεαλισμό σε τρόπο ζωής και λόγο ύπαρξης, το 1975 γράφει τη Φθινοπωρινή Ιστορία στην οποία τροφοδοτεί ιδιοφυώς την έναρξη μιας προσωπικής σχέσης δύο ανθρώπων.

Σχετικά με την υπόθεση του έργου: Ο γιατρός Ροντιόν Νικολάγεβιτς και η Λύντια Βασίλιεβνα, πρώην ηθοποιός, συναντιούνται τυχαία σ’ ένα θεραπευτήριο στη Ρίγα. Δεν είναι νέοι. Όχι, ο Αρμπούζωφ δεν γράφει άλλο ένα ερωτικό ρομάντζο. Με απίστευτο χιούμορ, ενσυναίσθηση και συχνά πολλή σκληρότητα, απογυμνώνει τους ήρωες και τους παραδίδει ανυπεράσπιστους σε κοινή θέα.

Ο ηθοποιός επίσης μίλησε και για τα μηνύματα που περνάει στον θεατή το κείμενο του σπουδαίου συγγραφέα. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν πρέπει να υποφέρουμε από τον υποθετικό φόβο, που είναι μεγαλύτερος από αυτόν που πράγματι θα συμβεί.

Μίλησε ακόμα και για την 50χρονη πορεία του στο θέατρο και υπογράμμισε ότι αύξησε τον προσωπικό του χρόνο σε βάρος του επαγγελματικού. Αυτό του το επιτρέπουν οι σωστές επενδυτικές ενέργειες τις οποίες έκανε στη ζωή του.

Τέλος αναφέρθηκε και στην εγκατάλειψη των καλλιτεχνών από το Κράτος.

Διαβάστε επίσης:

Podcast – Γιώργος Χρανιώτης: «Οι κωμικοί ηθοποιοί παίζουν το δράμα στα δάχτυλα, δεν συμβαίνει το αντίθετο»

Podcast – Κίττυ Παϊτατζόγλου: «Η Νομική μου έδωσε την πειθαρχία που χρειάζεται στο θέατρο»

Podcast – Φώτης Μακρής: «Η σχέση μου με την TV τώρα είναι ανύπαρκτη»