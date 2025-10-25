Podcast – Φώτης Μακρής: «Η σχέση μου με την TV τώρα είναι ανύπαρκτη»

Ο Θεατρικός Οργανισμός «Νέος Λόγος» και το studio Μαυρομιχάλη παρουσιάζουν από το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025, το έργο του Φάουστο Παραβιντίνο «Νεκρή φύση σε χαντάκι», σε σκηνοθεσία Φώτη Μακρή.

Με αυτή την αφορμή ο ηθοποιός και σκηνοθέτης μίλησε στο topontiki.gr.

Η ιστορία εκτυλίσσεται σε μια μικρή πόλη στη βόρεια Ιταλία. Μία η ώρα το πρωί: Μια νεαρή κοπέλα, δολοφονείται με άγριο τρόπο και το σώμα της ρίχνεται γυμνό σε ένα χαντάκι. Τρείς η ώρα το πρωί: Ένας νεαρός άνδρας ανακαλύπτει το πτώμα. Τέσσερις η ώρα το πρωί: Η αστυνομία καθορίζει την αιτία θανάτου: «Το θύμα πέθανε από το πολύ ξύλο». Μια γυναικοκτονία έρχεται να ταράξει την ηρεμία της μικρής κοινωνίας. Ποιος το έκανε; Ποιος σκότωσε το κορίτσι κλωτσώντας το με απίστευτη σφοδρότητα, στην κοιλιά, στο πρόσωπο και σε όλο του κορμί; Η έρευνα ξεκινά. Το κουβάρι αρχίζει να ξετυλίγεται. Έξι πρόσωπα εμπλέκονται στην υπόθεση της νεκρής κοπέλας. Ό,τι μαθαίνουμε, το μαθαίνουμε από αυτά τα έξι πρόσωπα που μονολογούν, προσπαθώντας να βρουν την λύση σε αυτή την ιστορία.

Προσωπικά άγχη, ακραίες ψυχολογικές μεταπτώσεις, οικογενειακά δράματα, μετανάστες που αναζητούν ανέλπιδα μια κάποια ευκαιρία, νεαροί χαμένοι στα ναρκωτικά και στην χωρίς κανένα σκοπό ζωή τους.

Και στο τέλος, η αποκάλυψη του μυστηρίου της δολοφονίας της νεαρής κοπέλας.

Σχολίασε επίσης και την επικαιρότητα όπου μεταξύ άλλων εξέφρασε την ανησυχία του για την παντελή έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων σήμερα.

Τέλος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην παράσταση «Το Κιβώτιο» που παίζεται για δέκα συνεχή χρόνια στο θέατρό του.

