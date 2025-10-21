Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος: «Το θεατρόφιλο κοινό είναι 80% γυναίκες»

Ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, που έχει σκηνοθετήσει πολλά σύγχρονα αγγλικά (και όχι μόνο) έργα, μας συστήνει φέτος τη βραβευμένη Αγγλίδα συγγραφέα Μπεθ Στηλ, με το τελευταίο και πιο ώριμο έργο της «Μέχρι να σβήσουν τ’ άστρα».

Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Η Μπεθ Στηλ, διακεκριμένη θεατρική συγγραφέας και σεναριογράφος, είναι ευρέως γνωστή και ιδιαίτερα αγαπητή για τα κοινωνικοπολιτικά θέματα των έργων της.

Παιδί ανθρακωρύχου και η ίδια, δημιουργεί έργα σύγχρονα, με ισχυρή πολιτική διάσταση, που εξετάζουν τον αντίκτυπο των οικονομικών και κοινωνικών κρίσεων στην καθημερινότητα των ανθρώπων.

Ο δημιουργός του Θεάτρου του Νέου Κόσμου, Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα αυτό το σύγχρονο, εκρηκτικό όσο και συγκινητικό έργο, σκηνοθετώντας έναν δεκαμελή θίασο από παλιότερους αλλά και νέους συνεργάτες.

Αναφέρθηκε στον λόγο που επέλεξε το έργο αυτό και εξήγησε γιατί θα το παρουσιάσει στο Θέατρο Χώρα της Κυψέλης και όχι στο Θέατρο Νέου Κόσμου.

Μίλησε επίσης περιληπτικά και για την υπόθεση του έργου.

Τι συμβαίνει όταν η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής ενός ζευγαριού ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο, τρομακτικό και αβέβαιο μέλλον; Τα μέλη μιας οικογένειας από την εργατική τάξη της Αγγλίας συγκεντρώνονται μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα για να γιορτάσουν το γάμο της νεότερης από τις τρεις αδερφές, με έναν Πολωνό μετανάστη.

Είναι μια παθιασμένη, σπαρακτική και ξεκαρδιστική απεικόνιση μιας οικογένειας που αγωνίζεται να επιβιώσει σ’ έναν κόσμο που αλλάζει, καθημερινοί άνθρωποι που παλεύουν να βρουν χαρά μέσα σε συνθήκες απώλειας και κοινωνικής αδικίας.

Τέλος σχολίασε, όπως κάνει πάντα στις συνεντεύξεις του, την τρέχουσα επικαιρότητα.

