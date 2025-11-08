Podcast – Βίκυ Βολιώτη: «Είναι δύσκολο να σκηνοθετήσεις τον Αθερίδη και την Τρικαλιώτη»

Το σύγχρονο έργο « Σε βλέπω » ( The Counter ) της Αμερικανίδας συγγραφέως Meghan Kennedy, παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία της Βίκυς Βολιώτη, στο θέατρο Μικρό Παλλάς, κάθε Δευτέρα και Τρίτη.

Πρωταγωνιστούν : Θοδωρής Αθερίδης, Πέγκυ Τρικαλιώτη – που συνεργάζονται πρώτη φορά στο θέατρο – Βίκυ Βολιώτη.

Με αυτή την αφορμή η ηθοποιός και σκηνοθέτρια μίλησε στο topontiki.gr.

Αναφέρθηκε στο έργο, ένα τρυφερό κείμενο που με έξυπνο χιούμορ και πολλή αλήθεια, μιλάει για όλα εκείνα που φοβόμαστε να συζητήσουμε και για εκείνη τη μία στιγμή, που αποφασίζουμε να τα μοιραστούμε με κάποιον άλλον. Μυστικά, σχέσεις και συγκρούσεις ξεδιπλώνονται μέσα από τις ζωές τριών ανθρώπων που προσπαθούν να σταθούν ο ένας απέναντι στον άλλον και τελικά απέναντι στον ίδιο τους τον εαυτό και όταν η αλήθεια έρθει στο φως, τίποτα δεν είναι όπως πριν.

Αποκάλυψε τον τρόπο που διάλεξε τους δυο πρωταγωνιστές της παράστασης, που είναι ιδιαίτερα πρωτότυπος.

Σχετικά με την υπόθεση είπε ότι :

Κάθε πρωί σε ένα τοπικό καφέ μιας μικρής πόλης, μία σερβιτόρα (η Κέιτ) γεμίζει την κούπα του καφέ ενός τακτικού πελάτη (του Πωλ). Πού και πού στο καφέ έρχεται και η πρώην ερωμένη του Πωλ, η Πεγκ, με την πρόφαση να αγοράσει ένα κομμάτι κέικ και την ελπίδα να τον δει εκεί.

Ο Πωλ προσπαθεί να τα βγάλει πέρα μέσα στον σκληρό και μεγάλο κόσμο.

Η Κέιτ είναι μια γυναίκα που θέλει να κάνει μια καινούργια αρχή.Η Πεγκ αγαπάει ακόμα τον Πωλ αλλά και ο Πωλ αγαπάει την Πεγκ. Τι γίνεται όταν ο Πωλ ζητάει μια σοκαριστική χάρη από την Κέιτ;

