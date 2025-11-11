search
ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 08:52
search
MENU CLOSE
PODCASTS

Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

11.11.2025 08:00

Podcast – Φαίδρα Δρούκα: «Οι Έλληνες έχουμε πολλά χαρίσματα, αλλά είμαστε ρατσιστές»

11.11.2025 08:00
PODCAST DROYKA SITE 11.11

Η Stages Network παρουσιάζει το «ΚΕΪΚ» με την υπογραφή του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη και τη σκηνοθετική ματιά του Θανάση Ζερίτη, στο θέατρο Εμπορικόν.

Μια γλυκόπικρη κωμωδία για τα μικρά δράματα της καθημερινότητας, τις προκαταλήψεις και τις εύθραυστες ισορροπίες των ανθρώπινων σχέσεων – όλα αυτά, ενώ ένα κέικ ψήνεται στον φούρνο.

Ένα θεατρικό σύμπαν ξεδιπλώνεται επί σκηνής, γεμάτο αλήθειες, παρεξηγήσεις, λεπτό χιούμορ και απρόσμενες στιγμές τρυφερότητας. Με αυτή την αφορμή η ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr.

Αναφέρθηκε στο ρόλο της, υποδύεται την Σάσα μια «ημι-διάσημη» συγγραφέα αισθηματικών μυθιστορημάτων, που χτυπά αγανακτισμένη το κουδούνι του διαχειριστή για να διαμαρτυρηθεί: η κατάσταση με τα σκουπίδια μπροστά στην είσοδο της πολυκατοικίας, εξαιτίας της ασυνείδητης συμπεριφοράς ενός ενοίκου που τα πετάει όπως βρει, έχει φτάσει στο απροχώρητο.

Μολονότι αποδείξεις δεν έχει, η ίδια είναι σίγουρη για τον υπαίτιο (τον αλλοδαπό που μένει στον πρώτο) και ζητά να του γίνει σύσταση. Ακόμα αποκάλυψε ότι ήταν δική της ιδέα να παρουσιαστεί αυτό το κείμενο και κατ’ επέκταση να ανέβει αυτή η παράσταση.

Τέλος αποκάλυψε ότι πρόκειται να συμμετάσχει σε μια νέα τηλεοπτική σειρά για την όποια θα πει περισσότερα στο εγγύς μέλλον.

Διαβάστε επίσης

Podcast – Κορίνα Λεγάκη: «Στα δύσκολα οι γυναίκες ερμηνεύτριες δεν μασάμε»

Podcast – Βίκυ Βολιώτη: «Είναι δύσκολο να σκηνοθετήσεις τον Αθερίδη και την Τρικαλιώτη»

Podcast – Ρίο ντε Τζανέιρο: Απ’ τα ψηλά στα χαμηλά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
paros_island
TRAVEL

Η Πάρος στα τουριστικά ιταλικά μέσα

ospria kalathi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Είδος πολυτελείας τα όσπρια κοστίζουν όσο και το κρέας- Εισαγωγές, ενέργεια και υπερκέρδη ανεβάζουν στα ύψη τις τιμές

kyiv fwtia drone
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ένας νεκρός από επιδρομή ρωσικών drones στην πόλη Κραματόρσκ

maria-kitsou-new
LIFESTYLE

Μαρία Κίτσου: «Δέχθηκα ανθρωποφαγία για τα κιλά που πήρα – Είναι θρασυδειλία και κακία αυτό» (Video)

isimerinos_filaki
ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Μεταγωγή 300 κρατουμένων σε νέα φυλακή μετά τη σφαγή – Αδιανόητες δηλώσεις Νομπόα, «θα αρχίσουν την κλάψα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

sfakianaki_kili_cropped
LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Ο λόγος της απουσίας του από την αποτέφρωση της συζύγου του (Video)

treno-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γενιδούνιας στο topontiki.gr: Το τρένο μπήκε σε λάθος χάραξη, όχι σε λάθος γραμμή – Δικαιολογημένα πανικοβλήθηκε ο κόσμος

sloukas_faoul_peristeri
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το FairPlay του Σλούκα από παρότρυνση του Χουάντσο και με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να χειροκροτούν τον Παπαγεωργίου του Περιστερίου (Video)

tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Χωρίς αντίπαλο το πρωί ο Μάνεσης - Μοιράστηκαν πρωτιές Mega, ΑΝΤ1 Star και ΣΚΑΪ στις υπόλοιπες ζώνες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 08:42
paros_island
TRAVEL

Η Πάρος στα τουριστικά ιταλικά μέσα

ospria kalathi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Είδος πολυτελείας τα όσπρια κοστίζουν όσο και το κρέας- Εισαγωγές, ενέργεια και υπερκέρδη ανεβάζουν στα ύψη τις τιμές

kyiv fwtia drone
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ένας νεκρός από επιδρομή ρωσικών drones στην πόλη Κραματόρσκ

1 / 3