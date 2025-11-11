Podcast – Φαίδρα Δρούκα: «Οι Έλληνες έχουμε πολλά χαρίσματα, αλλά είμαστε ρατσιστές»

Η Stages Network παρουσιάζει το «ΚΕΪΚ» με την υπογραφή του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη και τη σκηνοθετική ματιά του Θανάση Ζερίτη, στο θέατρο Εμπορικόν.

Μια γλυκόπικρη κωμωδία για τα μικρά δράματα της καθημερινότητας, τις προκαταλήψεις και τις εύθραυστες ισορροπίες των ανθρώπινων σχέσεων – όλα αυτά, ενώ ένα κέικ ψήνεται στον φούρνο.

Ένα θεατρικό σύμπαν ξεδιπλώνεται επί σκηνής, γεμάτο αλήθειες, παρεξηγήσεις, λεπτό χιούμορ και απρόσμενες στιγμές τρυφερότητας. Με αυτή την αφορμή η ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr.

Αναφέρθηκε στο ρόλο της, υποδύεται την Σάσα μια «ημι-διάσημη» συγγραφέα αισθηματικών μυθιστορημάτων, που χτυπά αγανακτισμένη το κουδούνι του διαχειριστή για να διαμαρτυρηθεί: η κατάσταση με τα σκουπίδια μπροστά στην είσοδο της πολυκατοικίας, εξαιτίας της ασυνείδητης συμπεριφοράς ενός ενοίκου που τα πετάει όπως βρει, έχει φτάσει στο απροχώρητο.

Μολονότι αποδείξεις δεν έχει, η ίδια είναι σίγουρη για τον υπαίτιο (τον αλλοδαπό που μένει στον πρώτο) και ζητά να του γίνει σύσταση. Ακόμα αποκάλυψε ότι ήταν δική της ιδέα να παρουσιαστεί αυτό το κείμενο και κατ’ επέκταση να ανέβει αυτή η παράσταση.

Τέλος αποκάλυψε ότι πρόκειται να συμμετάσχει σε μια νέα τηλεοπτική σειρά για την όποια θα πει περισσότερα στο εγγύς μέλλον.

