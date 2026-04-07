«Ακούς τι λένε;» Η Μυρτώ Βασιλείου επιστρέφει στον Σταυρό του Νότου

Η Μυρτώ Βασιλείου και η μπάντα της, πιο δημιουργικοί από ποτέ, επιστρέφουν στο Club του Σταυρού του Νότου την Τετάρτη 22 Απριλίου!

Μετά από μια πολύ επιτυχημένη χρονιά, γεμάτη συναυλίες, διαδρομές εντός κι εκτός Ελλάδας κι έχοντας ήδη δημιουργήσει έναν ολόδικό της κόσμο, τόσο ερμηνευτικά όσο και με τον ξεχωριστό και πρωτότυπο ήχο της, η Μυρτώ παρουσιάζει σε αυτό το δεύτερο live στον Σταυρό του Νότου, ένα ολοκαίνουργιο πρόγραμμα, με πολλά τραγούδια από το νέο album της που υπογράφει ένας από τους πιο επιδραστικούς τραγουδοποιούς της εποχής μας, ο Ορέστης Ντάντος.

Μια πρώτη γεύση της συνεργασίας τους πήραμε από τα singles που κυκλοφόρησαν το προηγούμενο διάστημα, το «Κοίτα με ρε» και το ομότιτλο «Ακούς τι λένε;» στο οποίο η Μυρτώ συνεργάζεται με την Aeon, μια από τις πιο αξιόλογες φωνές της ραπ πολιτικοποιημένης σκηνής (DIY), αλλά και της παράδοσης.

Ο Γιώργος Μπουλντής, ο πιο στενός συνεργάτης της Μυρτώς, υπογράφει τις ενορχηστρώσεις στο νέο album αλλά και στην νέα αυτή παράσταση, δίνοντας ταυτότητα στο project με τα urban & pop στοιχεία που το χαρακτηρίζουν.

Το Άλμπουμ κυκλοφόρησε στις 3 Απριλίου από την ANIMA MUSIC.

