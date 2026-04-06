Ο κιθαρίστας Κάρλος Πέρεζ ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με την Άννα Βίσση ύστερα από 11 χρόνια (Video)

Την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Άννα Βίσση ανακοίνωσε ο κιθαρίστας Κάρλος Πέρεζ, έπειτα από 11 χρόνια παρουσίας στο πλευρό της γνωστής τραγουδίστριας.

Μέσα από μια ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο κιθαρίστας ευχαρίστησε το κοινό για τη στήριξη και την αγάπη που -όπως τόνισε- έλαβε όλα αυτά τα χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι στόχος του ήταν να βάζει πάντα τα δυνατά του ώστε να την κάνει να λάμψει.

«Μετά από 11 γεμάτα χρόνια, η συνεργασία μου με την Άννα Βίσση τελειώνει εδώ. Ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας! Πήρα πάρα πολύ αγάπη όλα αυτά τα χρόνια και ελπίζω και εγώ με τη σειρά μου, πάνω από τη σκηνή, να κατάφερα να δώσω άλλη τόση» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του, ο καλλιτέχνης εξέφρασε την ελπίδα ότι θα συναντήσει ξανά το κοινό στο μέλλον, σε μια επόμενη καλλιτεχνική του διαδρομή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Μετά από 11 γεμάτα χρόνια, η συνεργασία μου με την Άννα Βίσση τελειώνει εδώ.

Ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας!

Πήρα πάρα πολύ αγάπη όλα αυτά τα χρόνια και ελπίζω και εγώ με τη σειρά μου, πάνω από τη σκηνή, να κατάφερα να δώσω άλλη τόση!

Δε θεωρώ και δε θεωρούσα ποτέ τίποτα δεδομένο, ούτε στη «δουλειά» ούτε στη ζωή.

Δεν έχω καλύτερο από το να βρίσκομαι πάνω στη σκηνή και να βάζω τα δυνατά μου για να την κάνω να λάμψει.

Σας ευχαριστώ όλους και πάλι μέσα από την καρδιά μου!

Θα τα πούμε πάλι κάπου, κάποια στιγμή, σε μια επόμενη σκηνή!».

