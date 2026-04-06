ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 15:36
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web

06.04.2026 13:39

Ο κιθαρίστας Κάρλος Πέρεζ ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με την Άννα Βίσση ύστερα από 11 χρόνια (Video)

perez-vissi-new

Την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Άννα Βίσση ανακοίνωσε ο κιθαρίστας Κάρλος Πέρεζ, έπειτα από 11 χρόνια παρουσίας στο πλευρό της γνωστής τραγουδίστριας.

Μέσα από μια ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο κιθαρίστας ευχαρίστησε το κοινό για τη στήριξη και την αγάπη που -όπως τόνισε- έλαβε όλα αυτά τα χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι στόχος του ήταν να βάζει πάντα τα δυνατά του ώστε να την κάνει να λάμψει.

«Μετά από 11 γεμάτα χρόνια, η συνεργασία μου με την Άννα Βίσση τελειώνει εδώ. Ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας! Πήρα πάρα πολύ αγάπη όλα αυτά τα χρόνια και ελπίζω και εγώ με τη σειρά μου, πάνω από τη σκηνή, να κατάφερα να δώσω άλλη τόση» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του, ο καλλιτέχνης εξέφρασε την ελπίδα ότι θα συναντήσει ξανά το κοινό στο μέλλον, σε μια επόμενη καλλιτεχνική του διαδρομή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Μετά από 11 γεμάτα χρόνια, η συνεργασία μου με την Άννα Βίσση τελειώνει εδώ.
Ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας!
Πήρα πάρα πολύ αγάπη όλα αυτά τα χρόνια και ελπίζω και εγώ με τη σειρά μου, πάνω από τη σκηνή, να κατάφερα να δώσω άλλη τόση!
Δε θεωρώ και δε θεωρούσα ποτέ τίποτα δεδομένο, ούτε στη «δουλειά» ούτε στη ζωή.
Δεν έχω καλύτερο από το να βρίσκομαι πάνω στη σκηνή και να βάζω τα δυνατά μου για να την κάνω να λάμψει.
Σας ευχαριστώ όλους και πάλι μέσα από την καρδιά μου!
Θα τα πούμε πάλι κάπου, κάποια στιγμή, σε μια επόμενη σκηνή!».

Διαβάστε επίσης:

«Θέλω να ‘σαι πάντα εκεί»: Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι του Πασχάλη Τερζή (Video)

Η Κρήτη ανεβαίνει στο Θέατρο Παλλάς – Μεγάλο αφιέρωμα στον Κώστα Μουντάκη

Αντώνης Βαρδής: «Με Μια Αγκαλιά Τραγούδια» live album – Ζωντανή ηχογράφηση από το Καλλιμάρμαρο με σπουδαίους ερμηνευτές

konstantopoulou
ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντοπούλου: «Ποτέ δεν με εμπόδισαν ούτε τα κυκλώματα, ούτε οι μαφίες, ούτε οι σκληροί μηχανισμοί της εξουσίας από το να ασκήσω τα καθήκοντά μου»

predator
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Από τους δεκάδες στόχους του predator μόλις πέντε πάτησαν το μολυσμένο link: Τι λέει η απόφαση του πλημμελειοδικείου

kyriakos_mitsotakis_new_060426
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Το μήνυμα του πρωθυπουργού στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το ξεκαθάρισμα της υπόθεσης – Ενστάσεις για το χειρισμό της δικογραφίας

xoros-ilikiwmeni
ΥΓΕΙΑ

Απλές χορευτικές κινήσεις μειώνουν τον κίνδυνο πτώσεων στις ηλικιωμένες γυναίκες

loulis-new
LIFESTYLE

Χρήστος Λούλης: Όταν ο ηθοποιός είχε εμφανιστεί ως παίκτης στο «Ρουκ Ζουκ» το 1996 (Video)

PODCAST PAPADOPOYLOS SITE 05.04
PODCASTS

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

PODCAST DELAPORTAS SITE 04.04
PODCASTS

Podcast - Μάκης Δελαπόρτας: «Ο Λογοθετίδης ήταν ο αρχηγός της φυλής των ηθοποιών, πατριάρχης του θεάτρου»

papakwsta karamanlis skrekas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

mitsotakis sxoinas kastanidis karystianou
ΚΑΛΧΑΣ

Με διάγγελμα ξορκίζουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βέρτιγκο με τις άρσεις ασυλίας, ο τυχερός Σχοινάς, πώς έκοψαν τον Καστανίδη και η ανισότητα Καρυστιανού - Τσίπρα στα γκάλοπ  

iran_new
ΚΟΣΜΟΣ

Με δικές της προτάσεις απάντησε στο σχέδιο εκεχειρίας η Τεχεράνη - Χτύπημα σε δυνάμεις των ΗΠΑ στο Κουβέιτ, δεκάδες νεκροί σε Ιράν και Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

konstantopoulou
predator
kyriakos_mitsotakis_new_060426
