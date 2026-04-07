Lady Gaga: Ακύρωσε συναυλία την τελευταία στιγμή λόγω υγείας – «Είμαι συντετριμμένη»

Συναυλία της την τελευταία στιγμή αναγκάστηκε να ακυρώσει η Lady Gaga, καθώς -όπως ενημέρωσε τους θαυμαστές της- η κατάσταση της υγείας της δεν της επέτρεπε να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Μέσα από ένα Instagram story, η τραγουδίστρια ενημέρωσε τους θαυμαστές της ότι αντιμετωπίζει μια αναπνευστική λοίμωξη, εκφράζοντας τη λύπη της γι’ αυτήν την εξέλιξη.

«Γεια σε όλους, λυπάμαι πολύ που σας ενημερώνω ότι δεν μπορώ να εμφανιστώ απόψε και πρέπει να ακυρώσω τη συναυλία. Τις τελευταίες ημέρες παλεύω με μια αναπνευστική λοίμωξη και κάνω ό,τι μπορώ για να ξεκουραστώ και να αναρρώσω. Όμως η κατάστασή μου χειροτέρεψε. Ο γιατρός μου με συμβούλεψε να μην εμφανιστώ σήμερα και, για να είμαι ειλικρινής, δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να σας προσφέρω την ποιότητα της εμφάνισης που αξίζετε. Ξέρω πόσο απογοητευτικό είναι αυτό. Και πραγματικά δεν θα μπορούσα να νιώθω χειρότερα που σας απογοητεύω. Λυπάμαι πολύ για όλους όσοι έκαναν σχέδια να είναι εκεί και να με στηρίξουν. Το να βρίσκομαι στο Μόντρεαλ και να εμφανίζομαι για εσάς την Πέμπτη και την Παρασκευή ήταν μαγικό και βαθιά σημαντικό για μένα. Για όποιον θα ερχόταν σήμερα στο live είμαι απόλυτα συντετριμμένη και λυπάμαι τόσο».

