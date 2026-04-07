search
ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 10:59
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Lady Gaga: Ακύρωσε συναυλία την τελευταία στιγμή λόγω υγείας – «Είμαι συντετριμμένη»

Συναυλία της την τελευταία στιγμή αναγκάστηκε να ακυρώσει η Lady Gaga, καθώς -όπως ενημέρωσε τους θαυμαστές της- η κατάσταση της υγείας της δεν της επέτρεπε να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Μέσα από ένα Instagram story, η τραγουδίστρια ενημέρωσε τους θαυμαστές της ότι αντιμετωπίζει μια αναπνευστική λοίμωξη, εκφράζοντας τη λύπη της γι’ αυτήν την εξέλιξη.

«Γεια σε όλους, λυπάμαι πολύ που σας ενημερώνω ότι δεν μπορώ να εμφανιστώ απόψε και πρέπει να ακυρώσω τη συναυλία. Τις τελευταίες ημέρες παλεύω με μια αναπνευστική λοίμωξη και κάνω ό,τι μπορώ για να ξεκουραστώ και να αναρρώσω. Όμως η κατάστασή μου χειροτέρεψε. Ο γιατρός μου με συμβούλεψε να μην εμφανιστώ σήμερα και, για να είμαι ειλικρινής, δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να σας προσφέρω την ποιότητα της εμφάνισης που αξίζετε. Ξέρω πόσο απογοητευτικό είναι αυτό. Και πραγματικά δεν θα μπορούσα να νιώθω χειρότερα που σας απογοητεύω. Λυπάμαι πολύ για όλους όσοι έκαναν σχέδια να είναι εκεί και να με στηρίξουν. Το να βρίσκομαι στο Μόντρεαλ και να εμφανίζομαι για εσάς την Πέμπτη και την Παρασκευή ήταν μαγικό και βαθιά σημαντικό για μένα. Για όποιον θα ερχόταν σήμερα στο live είμαι απόλυτα συντετριμμένη και λυπάμαι τόσο».

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΠΩΝΥΜΩΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

LIFESTYLE

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCASTS

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3