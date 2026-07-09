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09.07.2026 20:02

Live η ομιλία Τσίπρα στο Περιστέρι: «Τώρα Μιλάμε»

09.07.2026 20:02
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Με ομιλία στο Περιστέρι, στο πλαίσιο της καμπάνιας «Τώρα Μιλάμε» συνεχίζει ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας , τις επισκέψεις του σε δήμους της Αττικής.

Μετά την επίσκεψή του στη Νίκαια, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αναμένεται να τοποθετηθεί εφ’ όλης της ύλης, σε νέα επίσκεψή του, στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να εξαπολύσει ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση, αλλά και να απαντήσει σε όσα του καταμαρτυρούν οι επικριτές του, με φόντο μάλιστα και τις πρόσφατες δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη.

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