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06.07.2026 09:07

Τσίπρας: Την Πέμπτη στο Περιστέρι, την Παρασκευή στον Economist – Σήμερα η συνέντευξη Τύπου για την «επταετία Μητσοτάκη»

06.07.2026 09:07
Alexis-Tsipras

Δύο εμφανίσεις θα έχει ο Αλέξης Τσίπρας προς το τέλος της εβδομάδας, επιχειρώντας να καλύψει ένα ευρύ ακροατήριο.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη θα μιλήσει στο Περιστέρι, στη λογική των εκδηλώσεων σε αλληλεπίδραση με πολίτες που έχουμε δει μέχρι σήμερα και στο πλαίσιο των εξορμήσεων των στελεχών της ΕΛ.Α.Σ. υπό το γενικό τίτλο «Τώρα Μιλάμε».

Την επόμενη μέρα, το απόγευμα της Παρασκευής ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει στον Economist, κλείνοντας μάλιστα τις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου που λαμβάνει χώρο στο Grand Resort Lagonisi.

Η συζήτηση που θα έχει με τη δημοσιογράφο του Economist Φανή Παπαγεωργίου, εντάσσεται στη θεματική για τη «γενιά Ζ» ως κινητήρια δύναμη κοινωνικών αλλαγών.

Εν τω μεταξύ, σήμερα η ΕΛ.Α.Σ. παραχωρεί σήμερα στις 12:30 (ΕΣΗΕΑ) συνέντευξη Τύπου για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ υπό τον εύγλωττο τίτλο «Η επταετία Μητσοτάκη – Εφτά χρόνια ψέματα, χαμένες ευκαιρίες, διαφθορά».

Την παρουσίαση στην συνέντευξη Τύπου θα κάνουν ο τομεάρχης Οικονομικών Φραγκίσκος Κουτεντάκης, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. Θεώνη Κουφονικολάκου και ο τομεάρχης Εργασίας Διονύσης Τεμπονέρας.

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