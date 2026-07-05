ΕΛ.Α.Σ. για Ντόκο: «Με τέτοια κυβέρνηση θα κοιμόμαστε ασφαλείς, αν κάποια στιγμή ησυχάσουμε από τα γέλια»

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με αφορμή την υπόθεση που αφορά τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Μεγάρου Μαξίμου, Θάνο Ντόκο και της φάρσας που δέχτηκε από Ρώσους.

Συγκεκριμένα το γραφείου τύπου της ΕΛ.Α.Σ. αναφέρει:

«Ο κος Μητσοτάκης που διαφημίζει τον εαυτό του και τη κυβέρνησή του ως την πλέον αξιόπιστη σε ζητήματα ασφάλειας, δεν έχει ακόμη αντιδράσει στον δημόσιο εξευτελισμό των Ρώσων φαρσέρ στον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Μαξίμου. Ίσως γιατί αν το τριψήφιο χτυπήσει στις τρεις το βράδυ, είναι ο κος Ντόκος που έχει επιφορτιστεί να το σηκώσει, για να μη ξυπνάει χαράματα ο πρωθυπουργός. Με τέτοια κυβέρνηση έχουμε κάθε λόγο να κοιμόμαστε ασφαλείς. Αν κάποια στιγμή μπορέσουμε να ησυχάσουμε από τα γέλια».

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